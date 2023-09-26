Появились кадры уничтожения группы танков ВСУ в районе Клещеевки

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение нескольких танков и бронированных машин, в составе ротной тактической группы украинской армии участвовавших в попытке боевиков киевского режима наступать на российские позиции в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении.
Сообщается, что всего в результате боестолкновения было уничтожено два танка и 11 бронированных машин из состава штурмовой бригады "Лють" ВСУ. Кроме того, противник понес значительные потери в живой силе.
По данным военкоров, в настоящее время на Артемовском участке фронта продолжаются преимущественно позиционные бои с применением артиллерии, авиации и FPV-дронов. Однако, российским десантникам удалось провести удачную атаку на позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. Боевики киевского режима периодически пытаются наступать на линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка, однако эти атаки не имеют успеха.
В тыловых районах на Артемовском направлении украинское командование концентрирует подразделения ВСУ. Учитывая районы сосредоточения резервов украинских боевиков, вырисовываются возможные направления атак: Зайцево — Кодема, а также Лисичанск и Раздоловка.
Вероятнее всего, возможные атаки на Кодему и Лисичанск предполагается осуществить в качестве отвлекающих, а основная задача украинской армии заключается в охвате Артемовска. При этом особого тактического смысла для ВСУ в таком наступлении нет, однако оно носит большое символическое для киевского режима значение.
В то же время ранее проходила информация о том, что ВСУ стали активно применять ложные цели - надувные танки для введения нашей аэроразведки в заблуждение. Однако дроны с тепловизорами такую, если можно так выразиться, подмену определяют чаще всего без труда.