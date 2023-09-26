Военное обозрение
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Министр образования Польши предложил экстрадировать украинского эсэсовца, которого чествовали в парламенте Канады

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Министр образования Польши предложил экстрадировать украинского эсэсовца, которого чествовали в парламенте Канады

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил запросить экстрадицию 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Гунько, которого при активном участии президента Украины Владимира Зеленского чествовали в парламенте Канады.


По словам Чарнека, он принял необходимые для запроса экстрадиции Гунько меры, в частности направил главе польского Института национальной памяти соответствующее письмо, в котором призвал срочно изучить необходимые документы, чтобы получить полную информацию о возможных преступлениях, совершенных украинским эсэсовцем против польского народа и поляков еврейского происхождения в годы Второй мировой войны. Подобные преступления являются достаточным основанием для обращения к канадским властям с требованием экстрадиции военного преступника.

Ранее сообщалось, что неоднократно высказывавшийся в поддержку Украины американский актер, сценарист и продюсер Роб Шнайдер после чествования в канадском парламенте украинского эсэсовца призвал коллег воздерживаться от посещений Канады.

Кроме того, канадское издание The Toronto Sun опубликовало статью, в которой овации украинскому эсэсовцу в парламенте страны называются "пощечиной всем канадским евреям и плевком на могилу каждого канадского ветерана Второй мировой войны".

Канадские журналисты также потребовали снести установленный в 2006 году в городе Оквилл памятник в честь украинской дивизии ваффен-СС "Галиция*" (*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Ранее центр Визенталя призвал извиниться канадского премьера Трюдо за приглашение Гунько в канадский парламент. Трюдо переиначил свои извинения, в итоге начав присовокуплять к ним обвинения в адрес России в "дезинформации". На это отреагировал Илон Маск, указав на то, что власти Канады сами выдали дезинформацию в адрес России и вселили во многих людей подозрения в том, что слова о "российской дезинформации" и раньше могли быть ложью.
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20 комментариев
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  1. костя1
    костя1 Сегодня, 19:45
    +1
    Обняться с ним надумал и орден дать?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:46
      0
      Я не националист,но почему тут молчит Израиль,ведь дело касается евреев тоже?За зелёного посол ихний вписался,просил не трогать,прецедент тем самым создав. Теперь любой убийца с наличием даже капли еврейской крови будет неподсуден?
      1. SHURAVI
        SHURAVI Сегодня, 21:03
        +3
        Израиль полностью лежит под США и кроме как тявкать на Иран больше ничего не может.
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 21:26
          0
          Это не так... У евреев есть своя политика, которую они претворяют в жизнь в тех же штатах...
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:23
        -1
        Израиль хоть раз что-то сделал против коллаборционистов? Вообще это миф что Израиль мстил нацистам, случаев этой страшной мсти примерно две штуки за многие десятилетия
      3. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 21:24
        0
        Евреев не касется ничего, когда касается денег! Зато потом евреи больше всех вопят о несправедливом отношении к себе...
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 21:23
      0
      Надо же? Весь "демократический мир" этого не поймет... В Канаде, видимо, все клены вырубили, если хоть один адекватный нашелся...
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 21:30
      0
      Константин,насчет ордена вряд ли а вот «Почта Украины» представила эскиз почтовой марки в его честь.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:48
    +8
    А вот это уже интересненько, по моему вечер перестает быть томным и не интересным.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:54
    +8
    А как насчёт прочих эсэсовцев, которые например в Прибалтике маршируют?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:18
      +3
      alexoff hi, думаю что если бы эта "цензура" дивизия действовала где - то в другом месте поляку было бы до фонаря, а так, у них давние разборки за взаимные набеги.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:56
    +7
    Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил запросить экстрадицию 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Гунько, которого при активном участии президента Украины Владимира Зеленского чествовали в парламенте Канады.

    Как удачно Зеленский прорекламировал партизана-фашиста в канадском парламенте. Что называется PR-акция прошла на высоте. И непросто фашиста, а бывшего члена ОУН-УПА на пенсии в Канаде. Даже евреи и израильтяне возмутились чем не применули воспользоваться польские политики на конуне выборов в сейм. Награда таки нашла фашиствующего героя. Как говорится: через годы, через расстоянья в стороне любой песне ты не скажешь до свиданья, песня не прощается с тобой... crying recourse bully
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 20:10
    +1
    в общем контексте сегодняшней грызни Украины и Польши , если Институт национальной памяти Польши подтвердят преступления Гунько перед поляками и польскими евреями во время ВМВ, Польша тогда ещё раз,т.е опять ,Зеленского пнут в задницу , поскольку и Зеленский аплодировал этому Гунько вместе с канадскими парламентариями . Сам шум и задумку с экстрадицией Польша и поднимет больше для того, что был повод ещё раз пнуть в зад Зеленского , а не премьера Канады Трюдо или парламент Канады .
    1. Normann
      Normann Сегодня, 20:43
      0
      Да ничего она не сделает, получит команду от гегемона и побежит выполнять.
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:23
    +3
    А по моему Польша ,удачно воспользовалась моментом ,у самих рыльце в пушку с евреями.А теперь ,долго не вспомнят про варшавское гетто.Борцуны.А как ЛГБТ сообщество относится к фашистам,они при гитлере их по головке гладило?Борцы за западные ценности такие избирательные - тут вижу ,там не вижу.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 20:28
    +1
    Да неужели у кого-то на западе проснулась историческая память? Да просто такого не ожидал увидеть. Штаты и Канада после ВМВ массово приютили у себя этих недобитых бенедеровцев и активно использовали их в борьбе против СССР. И что, сейчас вдруг начали прозревать! Вот это поворот истории!
    Так может быть еще шанс есть и на Украине разглядят фашистов?
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:44
    0
    а чего теперь уж эту старую выхухоль экстрадировать, он хорошо пожил, не многим реальным Героям это удалось, а это отребье еще 78 лет после войны жрал, спал и размножался, думаю сам сдохнет вскоре, если бы его повесили это да, но ведь не сделают этого
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 20:45
    +1
    Думаю дедулька сейчас проклинает весь канадский парламент,Зеленского и всю свою нацистскую молодость за эту минуту "славы".
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:55
      +1
      да плевать ему он последние 78 лет не сильно скрывался
  11. Roust
    Roust Сегодня, 21:18
    0
    Ай, да зеля, ай, да сукин сын! Неплохо клоун подставил Канаду.