Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил запросить экстрадицию 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Гунько, которого при активном участии президента Украины Владимира Зеленского чествовали в парламенте Канады.По словам Чарнека, он принял необходимые для запроса экстрадиции Гунько меры, в частности направил главе польского Института национальной памяти соответствующее письмо, в котором призвал срочно изучить необходимые документы, чтобы получить полную информацию о возможных преступлениях, совершенных украинским эсэсовцем против польского народа и поляков еврейского происхождения в годы Второй мировой войны. Подобные преступления являются достаточным основанием для обращения к канадским властям с требованием экстрадиции военного преступника.Ранее сообщалось, что неоднократно высказывавшийся в поддержку Украины американский актер, сценарист и продюсер Роб Шнайдер после чествования в канадском парламенте украинского эсэсовца призвал коллег воздерживаться от посещений Канады.Кроме того, канадское издание The Toronto Sun опубликовало статью, в которой овации украинскому эсэсовцу в парламенте страны называются "пощечиной всем канадским евреям и плевком на могилу каждого канадского ветерана Второй мировой войны".Канадские журналисты также потребовали снести установленный в 2006 году в городе Оквилл памятник в честь украинской дивизии ваффен-СС "Галиция*" (*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).Ранее центр Визенталя призвал извиниться канадского премьера Трюдо за приглашение Гунько в канадский парламент. Трюдо переиначил свои извинения, в итоге начав присовокуплять к ним обвинения в адрес России в "дезинформации". На это отреагировал Илон Маск, указав на то, что власти Канады сами выдали дезинформацию в адрес России и вселили во многих людей подозрения в том, что слова о "российской дезинформации" и раньше могли быть ложью.