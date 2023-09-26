Минобороны показало кадры уничтожения объединенного склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области

25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра

Российские ВКС уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ, находившийся в населенном пункте Киселевка Херсонской области. Удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования.Российское военное ведомство показало кадры уничтожения склада ВСУ, на котором находилось более трех тысяч тонн боеприпасов различных калибров. Удар по данному объекту был нанесен 25 сентября, изначально сообщалось, что был уничтожен склад 124-й бригады теробороны ВСУ. Позднее Минобороны выпустило дополнительное сообщение, в котором уточнялось, что это был объединенный склад нескольких частей и соединений украинской армии, состоящий из 12 ангаров.Местоположение склада установила разведка, подтверждение было получено с помощью беспилотников , после чего по складу отработала крылатая ракета воздушного базирования. После попадания в склад и возникшего пожара началась детонация боеприпасов.- говорится в сообщении Минобороны.Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области прилет по Киселевке признали, но без подробностей. Глава ВГА Александр Прокудин привычно, как написано в методичке, отчитался о разрушенных гражданских объектах и якобы пострадавших мирных гражданах. Ни о каких складах ВСУ, естественно, он не знает.