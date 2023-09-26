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Минобороны показало кадры уничтожения объединенного склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области

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Минобороны показало кадры уничтожения объединенного склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские ВКС уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ, находившийся в населенном пункте Киселевка Херсонской области. Удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования.


Российское военное ведомство показало кадры уничтожения склада ВСУ, на котором находилось более трех тысяч тонн боеприпасов различных калибров. Удар по данному объекту был нанесен 25 сентября, изначально сообщалось, что был уничтожен склад 124-й бригады теробороны ВСУ. Позднее Минобороны выпустило дополнительное сообщение, в котором уточнялось, что это был объединенный склад нескольких частей и соединений украинской армии, состоящий из 12 ангаров.

Местоположение склада установила разведка, подтверждение было получено с помощью беспилотников, после чего по складу отработала крылатая ракета воздушного базирования. После попадания в склад и возникшего пожара началась детонация боеприпасов.

25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра

- говорится в сообщении Минобороны.

Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области прилет по Киселевке признали, но без подробностей. Глава ВГА Александр Прокудин привычно, как написано в методичке, отчитался о разрушенных гражданских объектах и якобы пострадавших мирных гражданах. Ни о каких складах ВСУ, естественно, он не знает.

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12 комментариев
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  1. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 19:29
    +11
    Красивый фейерверк! Так и надо работать!
    1. макс702
      макс702 Сегодня, 19:43
      0
      Красивый фейерверк!
      Це был склад кондиционеров!
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:37
      +5
      А картинки наконец то краше и краше. Надеюсь больше таких кадров увидеть
  2. Borik
    Borik Сегодня, 19:30
    +6
    Красочный фейерверк получился. Не мало жизней сохранится.
  3. Ясная
    Ясная Сегодня, 19:31
    +5
    Молодцы!
    Как говорится - стрельбы с газом и без газа lol

  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:36
    -4
    А боеприпасы это не вооружения? Вообще вооружения это какое-то странное слово.
    Интересно, на какой высоте был беспилотник, что он даже не дернулся после такого вибуха?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 20:18
      0
      похоже не стало беспилотника тоже)
  5. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 19:58
    0
    Нехило так рвануло,"лепота",аж глаз радует good
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:19
    +1
    Почаще бы такая информация. Салют на обломках бывшей Украины.
  7. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 20:50
    +1
    I wonder how tall that fireball is... can see a "5" ...must be 50 metres ?
    1. Комментарий был удален.
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:53
    0
    Глава ВГА Александр Прокудин привычно, как написано в методичке, отчитался о разрушенных гражданских объектах и якобы пострадавших мирных гражданах

    Ну да, взорвались 3 тысячи тонн мирных и спящих людей... тьфу ты снарядо
  9. cmax
    cmax Сегодня, 21:08
    -1
    Краинцы к сожалению ответили - Краснодоне, тоже не хило бабахнуло.