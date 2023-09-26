"Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир"

Мы должны верить в победу Украины. В противном случае произойдёт то, на что рассчитывает Россия – на появление трещин в нашем единстве, в нашей вере в Украину. Если мы перестанем верить, мы перестанем поддерживать Украину, а это недопустимо.

Но я обращаюсь к нашей истории . Каждый ребёнок знает, что война – плохо, а мир – хорошо. Но только мир может быть разным. У вас в Великобритании после Второй мировой войны был мир. И у нас был мир. Но у нас людей ссылали в Сибирь. У нас подавляли нашу культуру, наш язык.

Поэтому мы и должны верить в победу Украины, потому что мир может быть, но он не будет устойчивым и не будет справедливым.

Вслед за экс-командующим войсками США в Европе отставным генералом Беном Ходжесом о «необходимости верить в победу Украины» заявила премьер Эстонии Кайя Каллас. Сами по себе такие заявления говорят о значительных изменениях в западных трактовках. Если в начале текущего года «победа Украины» на Западе определялась как нечто само собой разумеющееся, то теперь всё чаще стало употребляться слово «вера».Кайя Каллас:Далее премьер Эстонии заявила, что в войне погибли сотни тысяч украинцев и что «это страшная цена».Каллас – британским журналистам:Естественно, г-жа Каллас не стала конкретизировать, кого именно «ссылали с Сибирь». А ведь это были пособники нацистов, таких же, как те, которым сегодня аплодируют в канадском парламенте.И весьма интересно, как это после Второй мировой войны в Эстонии так «подавляли» язык, что в Эстонской ССР более 97% населённых пунктов сохранили свои эстонские названия и порой приезжающий в республику русский (белорус, чеченец, калмык, киргиз, казах и др.) не находил ни слова на русском (и уж тем более на другом) языке? Как это ущемляли эстонскую культуру так, что в Советском Союзе зачастую оплата труда эстонских деятелей культуры превосходила оплату труда деятелей культуры РСФСР, БССР и др.? Как это ущемляли эстонскую культуру так, что в Эстонской ССР только с 1960 по 1986 годы было открыто в разы больше учреждений образования и культуры (в первую очередь именно эстонской), чем за 30 с лишним лет эстонской так называемой независимости? Конечно, Каллас такие вопросы никто не задавал, и понятно по какой причине. Иначе бы просто всплыла откровенная ложь эстонской «премьерки».Каллас:То есть, эстонская г-жа премьер прямо говорит о том, что она обеими руками за войну Украины против России, и ей наплевать, что украинский народ может вообще прекратить существование при дальнейшем использовании Западом в своих интересах.