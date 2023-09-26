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Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир

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Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир

Вслед за экс-командующим войсками США в Европе отставным генералом Беном Ходжесом о «необходимости верить в победу Украины» заявила премьер Эстонии Кайя Каллас. Сами по себе такие заявления говорят о значительных изменениях в западных трактовках. Если в начале текущего года «победа Украины» на Западе определялась как нечто само собой разумеющееся, то теперь всё чаще стало употребляться слово «вера».

Кайя Каллас:

Мы должны верить в победу Украины. В противном случае произойдёт то, на что рассчитывает Россия – на появление трещин в нашем единстве, в нашей вере в Украину. Если мы перестанем верить, мы перестанем поддерживать Украину, а это недопустимо.

Далее премьер Эстонии заявила, что в войне погибли сотни тысяч украинцев и что «это страшная цена».

Каллас – британским журналистам:

Но я обращаюсь к нашей истории. Каждый ребёнок знает, что война – плохо, а мир – хорошо. Но только мир может быть разным. У вас в Великобритании после Второй мировой войны был мир. И у нас был мир. Но у нас людей ссылали в Сибирь. У нас подавляли нашу культуру, наш язык.

Естественно, г-жа Каллас не стала конкретизировать, кого именно «ссылали с Сибирь». А ведь это были пособники нацистов, таких же, как те, которым сегодня аплодируют в канадском парламенте.

И весьма интересно, как это после Второй мировой войны в Эстонии так «подавляли» язык, что в Эстонской ССР более 97% населённых пунктов сохранили свои эстонские названия и порой приезжающий в республику русский (белорус, чеченец, калмык, киргиз, казах и др.) не находил ни слова на русском (и уж тем более на другом) языке? Как это ущемляли эстонскую культуру так, что в Советском Союзе зачастую оплата труда эстонских деятелей культуры превосходила оплату труда деятелей культуры РСФСР, БССР и др.? Как это ущемляли эстонскую культуру так, что в Эстонской ССР только с 1960 по 1986 годы было открыто в разы больше учреждений образования и культуры (в первую очередь именно эстонской), чем за 30 с лишним лет эстонской так называемой независимости? Конечно, Каллас такие вопросы никто не задавал, и понятно по какой причине. Иначе бы просто всплыла откровенная ложь эстонской «премьерки».

Каллас:

Поэтому мы и должны верить в победу Украины, потому что мир может быть, но он не будет устойчивым и не будет справедливым.

То есть, эстонская г-жа премьер прямо говорит о том, что она обеими руками за войну Украины против России, и ей наплевать, что украинский народ может вообще прекратить существование при дальнейшем использовании Западом в своих интересах.
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37 комментариев
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  1. AVA77
    AVA77 Сегодня, 19:40
    +6
    Верь, кто же тебе не даёт.
    Если будешь верить и сидеть тихо под веником, вообще всё будет зашибись. Только трещины маж вазелином почаще. wassat и все пройдет.



    Иногда, выбор делают за нас, но это такое, демагогия.

    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 19:45
      +6
      У нас подавляли нашу культуру, наш язык.
      за 80 лет язык то точно помогли бы заставить забыть! так нет же,дома культуры и школы им построили! национальные школы!
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 20:47
        +2
        Они (русские) еще Алоизыча до самоубийства довели...
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 21:19
      0
      Для этой территории, страной я ее не могу назвать, никогда мира не будет! В свое время, в Польше чуть было не присел лет на 15 за эстонца! Не будет им от нас доброй жизни, пока я жив, я в этом 100% уверен... Эти петухи не нужны никому вообще! Их всю жизнь мотали туда-сюда...
      Кого они победили - рыбу и сметану? И то благодаря НАМ!
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:40
    +3
    Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир

    Блин, как это соотносится одно с другим? fool
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 20:10
      +3
      Цитата: Теренин
      Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир

      Блин, как это соотносится одно с другим? fool

      Для, НИХ несправедливый.
      Справедливо когда Россия будет расчленена и станет колонией Запада. Естесственно и всякие шавки, вроде прибалтийских вымиратов, надеются и для себя что-то урвать.
  3. костя1
    костя1 Сегодня, 19:43
    +1
    Да верьте на здоровье-что вам еще остается?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:14
      +4
      Можно даже учредить церковь веры в победу Украины. Пусть ходят туда молиться за упокой
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:44
    +8
    И у нас был мир. Но у нас людей ссылали в Сибирь. У нас подавляли нашу культуру, наш язык.

    Вон американцы, сослали два города Хиросиму и Нагасаки в... микроволновку, и японцы на них до сих пор молятся с утра потому, что проснулись живыми.
    Вот так нужно.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 19:54
      +3
      Цитата: Теренин
      Вон американцы, сослали два города Хиросиму и Нагасаки в... микроволновку, и японцы на них до сих пор молятся с утра потому, что проснулись живыми.
      Вот так нужно

      Молятся лишь те, кому повезло проснуться. Из них уже сделали, КМК, соответствующую породу - типа - "ачтоизволите".

      Тьфу negative
    2. KLM77
      KLM77 Сегодня, 20:36
      +1
      Находись эстония где-нибудь в районе Ла-манша я Вас поддержал бы, но в данном случае надо поступить, как Нильс с крысами.
  5. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 19:47
    +3
    Подстилка Фашингтона вякает по написанной ими же методичке, может немного своими словами, но суть сохраняется. И не одна она, Всякие Манду, Бербоки, Вон-дерляйки и другие - все они подобную пургу несут!
    Несут хрень которая против России и Русских! И такое блеянье на их себе подобных (либерастов-демократов) очень позитивно влияет, они всё больше возбуждаются в русофобских настроях... Нацизм ожил поднял голову и набирается сил в виде объединения себе подобных... Придется его прихлопнуть и постараться окончательно!
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 20:12
      +1
      Цитата: VLAD-96
      Подстилка Фашингтона вякает по написанной ими же методичке, может немного своими словами, но суть сохраняется. И не одна она, Всякие Манду, Бербоки, Вон-дерляйки и другие - все они подобную пургу несут!
      Несут хрень которая против России и Русских! И такое блеянье на их себе подобных (либерастов-демократов) очень позитивно влияет, они всё больше возбуждаются в русофобских настроях... Нацизм ожил поднял голову и набирается сил в виде объединения себе подобных... Придется его прихлопнуть и постараться окончательно!

      Всё так, только наша Победа может кардинально решить многие вопросы.
      Кто-то просто заткнется.
  6. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 19:51
    +1
    Любопытно узнать, что в понимании Кайя Каллас "справедливый мир"
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:03
      +5
      Так понимаю, в представлении КК это любой мир, где Россия является проигравшей стороной.
  7. notingem
    notingem Сегодня, 19:52
    +5
    Пусть лучше верит в Санта Клауса и чокнутую Грету .Остальное прибалтов не касается
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:56
    +2
    Раньше только на Украине блохеры как сектанты призывали уверовать в Украину, которая чем-то там особенная. Теперь зараза дальше пошла
  9. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 19:56
    +10
    А Каллас - главная "страдалица". Ведь папуля в ЦК Эстонии заправлял, подавлял эстонцев, так сказать. А она так страдала, так страдала
  10. seamen2
    seamen2 Сегодня, 19:57
    +1
    *Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир*
    Для них несправедливый, для нас справедливый.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:58
    +4
    Ведьма эта Кайя, ведьма!!! На костёр её! lol
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 20:14
      +1
      Нельзя так не гуманно с тётями обращаться. Мы же интеллигентные люди... hi
      1. Дон Аналитик
        Дон Аналитик Сегодня, 21:19
        0
        Да, интеллегентно, в, Сибирь отправить...
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:08
    +1
    Ох уж эти неудовлетворённые дамы в европейской верхушке - такую фиговину лепят, что просто жуть. Мужичка бы им российского, чтоб мозги назад... или вперёд(ну в общем - на место) вправились. Хотя... и это им вряд-ли поможет. request
  13. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:09
    0
    "Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир"
    Вера конечно дело хорошее. Только ничем материальным она не подкреплена. Уж простите меня нехристя. request
  14. Обычный
    Обычный Сегодня, 20:11
    +1
    Да ты хоть в зубную фею верь, кретинка. Верить надо в справедливость и добро, в любовь к ближнему, а это к нам, в Россию. Оплот "демократии" практически уничтожил коренных жителей, Россия собрала под свое крыло 190 национальностей. Соборность на Руси была издревле.
    *Россия является многонациональным государством, что отражено в её Конституции. На территории России проживает более 190 народов, в число которых входят коренные малые и автохтонные народы страны. Из них только 6 народов имеют численность более 1 млн. чел., это русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, и аварцы. ©
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:15
    0
    А что вам шавкам и американским подстилаам остаётся?
    Только верить. Ну и может молиться на портрет мумии Байдена.
    1. algol-65
      algol-65 Сегодня, 21:07
      +2
      Должны же быть еще статуи Украины для поклонения. Если их еще нет, надо срочно воздвигать, по всей Европе. В штатах неплохо бы статую Свободы переименовать в статую Украины и соответствующим образом покрасить, а вместо факела в руке у нее должен быть трезубец.
      1. Дон Аналитик
        Дон Аналитик Сегодня, 21:21
        0
        Не у них радуга, а на ней свастика...
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:15
    0
    А что вам шавкам и американским подстилаам остаётся?
    Только верить. Ну и может молиться на портрет мумии Байдена.
  17. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:15
    +2
    Нужно было в 1940 году преобразовать Эстонию в Ревельский район Ленинградской области.
  18. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 20:17
    0
    Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины, иначе может наступить несправедливый мир


    у нас теперь будет несколько несправедливых миров... это ты "барышня" с предком советуешься?!
  19. notingem
    notingem Сегодня, 20:19
    0
    Странно. У Каллас морда такая испуганная будто она смотрит фильм КРАСНЫЙ РАСЦВЕТ
  20. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 20:37
    +2
    Смешно когда говорят, что Россия кого-то там подавляла во времена СССР, России тогда, как отдельного субъекта не существовало, был союз, в который входила в том числе и Эстония. То есть Эстония сама себя подавляла?
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:41
    0
    Премьер Эстонии: Нам всем нужно верить в победу Украины
    да кто ж вам мешает верьте во что хотите, хоть в розовых пони
  22. hiller
    hiller Сегодня, 21:09
    0
    Ох и страшна, и дурна, и про папу коммуниста из ЦК Эстонии молчит. Её в голодный год за самосвал блинов не оприходовать. Бррр
  23. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:18
    0
    Поэтому мы и должны верить в победу Украины,
    ...верить всегда надо с деньгами...а у каи есть деньги?..скорей всего нет...как говорил персонаж из фильма Территория " верить или не верить можно в мечты ...а золото вещь материальная...но к сожалению мы ни чего не знаем есть ли золото на территории или нет "..так и тут...голожопая мечтает
  24. r5555
    r5555 Сегодня, 21:25
    0
    Аябывдул

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