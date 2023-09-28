Интервью с дьяволом: Буданов играет в стратега

Нарядный Буданов в Вашингтоне. Источник: thedrive.com
Плохая мина при плохой игре
Молодой да ранний Кирилл Буданов, ставший бригадным генералом в 35 лет, в скорости карьерного роста намного обошел своего нацистского прототипа шефа абвера Вильгельма Канариса. Сейчас Буданову 37 лет, он уже генерал-лейтенант и может позволить себе принимать журналистов в респектабельном отеле Вашингтона. Доступ к телу получил Говард Альтман из The Drive. Точнее, к Буданову особо никто не рвался, но работа на западную публику входит в обязательный минимум украинского истеблишмента. Как и повторение мантры собственного изготовления:
«Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины».
Содержание интервью на первый взгляд может показаться скучным. Буданов всеми силами пытается представить свою работу чрезвычайно важной и эффективной.
Если говорить откровенно, то вся деятельность ГУР заключается в поддержании имиджа киевского режима. Мероприятия, которые в той или мере спровоцированы военной разведкой Зеленского, не могут оказать влияние на ход событий. Относительно мелкие PR-акции, наподобие угона вертолета предателем Кузьминовым, направлены лишь на удовлетворение аппетита каннибалов внутри страны. Из этой же обоймы террористические акты против лидеров общественного мнения и патриотов – Захара Прилепина, Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.
Буданов не в состоянии организовать более или менее важные мероприятия как внутри России, так и на приграничных территориях. Однако стоит признать немалую болезненность и таких террористических акций для российской общественности. Но это совершенно не деморализует, а наоборот, как говорят американцы, «сплачивает россиян вокруг флага». Это отлично понимает Буданов, уже целый генерал-лейтенант военной разведки Украины.
Впрочем, есть одна функция, за которую ГУР стоит ценить украинскому режиму. Это достаточно эффективное взаимодействие со спецслужбами стран НАТО. Буданов даже упоминает в интервью о некой диссертации о глобальном взаимодействии спецслужб по всему миру.
В связи с этим киевский офис ГУР около Подольско-Воскресенского моста должен быть уничтожен. Понятно, что Буданова с командой там давно нет, но развалины штаб-квартиры военной разведки Украины для россиян очень важны.
Беседа Буданова с представителем американского СМИ вращалась вокруг неудачного контрнаступления. Читатели хотели понять точку зрения скороспелого генерала на фронтовые события. Несколько важнейших тезисов чуть ниже.
Они перевернули тактику боя
Брать интервью у разведчика – так себе занятие. Фильтровать речь он будет постоянно, не говоря уже о вопросах, оставшихся без ответа. Но из того, что услышал американец в вашингтонском отеле от Буданова, можно составлять афоризмы.
Первое – оказывается, ВСУ в ходе контрнаступления так смогли организовать усилия, что потери атакующих в несколько раз меньше потерь Российской армии. Парадокс из парадоксов, учитывая недавнюю смену тактики боевиков, вынужденных наступать пешими колоннами под огнем артиллерии на минных полях. Это действительно достойно не одной докторской диссертации по военному делу. Но не будем лишний раз иронизировать.
Далее Буданов на голубом глазу приводит в качестве успешной пешей наступательной операции взятие «Вагнером» Бахмута. При этом намеренно забывая, что националисты бросают свои войска наступать в чистом поле. Или в лучшем случае – через лесопосадки.
Второе – Буданов всерьез думает подорвать Россию изнутри. Как уже говорилось неоднократно, единственным вариантом победы Украины станет гражданская война в нашей стране. За полтора с лишним года спецоперации большая часть потенциальных поджигателей такой войны внутри России либо уехали, либо вынуждены были замолчать. Но Буданов с упрямством, заслуживающим лучшего применения, продолжает отрицать причастность ГУР к терактам. Похоже, верит, что его слова воспринимаются всерьез.
Третье – очевидной целью ВСУ и по совместительству ГУР стали Российские системы ПВО. Скоординированная кампания призвана разведать бреши в обороне, разбить объекты противовоздушной обороны и в образовавшиеся «бутылочные горлышки» прорваться дронами вглубь России. Босс разведки Зеленского таким образом пытается перегреть ПВО и производственные мощности военно-промышленного комплекса.
Это, к слову, наиболее приближенная к реальности модель работы ГУР. Уничтожение ПВО противника всегда ведется с одной целью – обеспечение собственного господства в воздухе. Буданов даже не заикался об этом. Он отлично понимает невозможность нанесения такого ущерба Российской ПВО, который бы позволил украинским пилотам быть главными в небе.
До кучи генерал-лейтенант приводит совершенно парадоксальный повод для охоты на российские «Буки», С-400 и «Панцири».
Оказывается, военная разведка намерена снизить экспортный потенциал Российского ВПК на международном рынке. Дроны атакуют Москву, значит, российские ЗРК якобы больше не в цене. Вы – либо шашечки, либо ехать. Канарис в свое время ни разу не задумывался об уничтожении Т-34 и КВ ради снижения привлекательности советского военного экспорта. А Канарис думать умел, за что и не сносил головы в 1945 году.
Четвертое – Буданов намерен продолжать наступление на восток и зимой. «Это вообще не проблема», – говорит он The Drive. Ничего нового здесь нет – Кирилл лишь повторяет мантру западных военных экспертов о возможности дойти пешком зимой до Мариуполя. Каким образом такой трюк удастся провернуть, Буданов не особенно намерен распространяться. Сказал только, что если и сейчас ВСУ пытаются наступать преимущественно пешком, то почему бы не продолжить подобное в осенне-зимний период.
У шефа разведки все просто – основная проблема зимой заключается в тяжелых грунтах, непроходимых для техники. В особенности тяжелой натовской. Нет техники – нет проблемы.
О том, как эвакуировать в мороз раненых с переднего края без техники, от Буданова ни слова. Или как ночевать в разрушенных при наступлении укреплениях. Даже если пару траншей ВСУ и удастся отбить – сколько обморожений они получат в первые же сутки? Учитывая, что сначала эти позиции утюжила украинская артиллерия, а потом российская.
Военнослужащих на переднем крае зимой приходится чаще выводить в тыл для отдыха, и здесь также нужна техника.
Для простых солдат ВСУ вашингтонское интервью Буданова скорее плохая новость – Киев намерен и дальше посылать людей на убой. Только теперь по снегу и в мороз.
Этими танками Буданов готов на прорыв фронта. Только не сам. Источник: thedrive.com
Пятое – в долгожданных Abrams Буданов реально видит то самое Wunderwaffe, способное переломить ход событий. Главное, говорит босс ГУР, сконцентрировать несколько десятков танков в очень подготовленном месте для прорыва фронта.
Ему тут же приводят пример печально знаменитой Малой Токмачки, под которой погибло много натовской техники. Оказывается, не погибло, а лишь пострадало – инженеры уже много танков и БМП вернули в строй. Буданов готов повторить Малую Токмачку вновь, но уже с американскими танками.
Несколько трезвых мыслей от шефа вражеской разведки.
ВСУ усиленно ищут возможности работать «длинной рукой» в российских тылах. Особенно на удалении в 85 км и более. Дескать, именно здесь самые лакомые цели для военных. Буданов справедливо упоминает о нескольких сотнях ракет ATACMS, которые при массированном и кратковременном применении способны сместить ход событий в пользу националистов. Где взять так много ракет, шеф ГУРа не рассказал.
Итоги разговора неутешительны не только для самого Буданова, но и для сотен тысяч украинцев, которых Киев так и намерен гнать на убой. И это главная новость, заставляющая задуматься.