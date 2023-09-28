Интервью с дьяволом: Буданов играет в стратега



Нарядный Буданов в Вашингтоне. Источник: thedrive.com

Плохая мина при плохой игре

«Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины».

Они перевернули тактику боя



Этими танками Буданов готов на прорыв фронта. Только не сам. Источник: thedrive.com