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Экспертный центр США RAND Corporation проанализировал вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

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Экспертный центр США RAND Corporation проанализировал вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Конфликт на Украине может иметь несколько вариантов продолжения, в том числе и с перерастанием в международный с применением ядерного оружия. Вероятность такого варианта проанализировал американский экспертный центр RAND Corporation, традиционно претендующий на теневой генштаб Пентагона.


По мнению аналитиков центра, боевые действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта либо внутри Украины, либо с вовлечением в него других стран и расширением. В таком случае не исключено, что Россия может применить ядерное оружие, в администрации Байдена считают такой сценарий вероятным и не желают такого развития событий. В то же время в Киеве уверены, что Москва не решится на применение ЯО и призывают не обращать на это внимания, а поставлять побольше запрещенного оружия.

Эксперты RAND считают, что Россия пока сдерживается в вопросах потенциального применение ядерного оружия по трем причинам: военный потенциал НАТО, потеря поддержки Китая и способность достичь целей спецоперации без его применения. К тому же, Москва изначально не планировала использовать ЯО в спецоперации и не прорабатывала сценариев войны со всем Западом.

В то же время, если применение ядерного оружия станет неизбежным, то оно окажется "обширным и неограниченным", поскольку затраты и риски будут одинаковыми при применении тактического или стратегического ЯО. В общем, "весь мир в труху".

Между тем, наиболее вероятным вариантом эксперты RAND Corporation считают другое продолжение конфликта с "ограниченным нападением" России на НАТО из-за военной поддержки Украины. При этом считается, что Россия обойдется обычными вооружениями. Всего аналитики рассматривают четыре сценария, начиная от самого "жесткого" до "демонстративного". Свои действия Москва объяснит "ответными шагами" на поддержку украинских атак на российские территории.

Самый "жесткий" сценарий предусматривает ракетные удары сразу по шести ключевым воздушным и морским портам альянса, включая базу "Рамштайн" и порт Роттердам. Более мягкий - удар по трем военным базам с угрозой нанести еще больше ударов. Еще более мягкий - российские ВКС собьют спутник США. И при "демонстративном" российская ракета поразит пустой склад в Польше в качестве предупреждения.

Далее решение, как реагировать на это, принимать придется США и НАТО, и это будет сделать "очень трудно", поскольку может сработать вариант с дальнейшей эскалацией и применением ядерного оружия.
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17 комментариев
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 20:51
    +5
    А причем тут военный потенциал НАТО если Россия решится применить ЯО? Если в вашу сторону полетит, то уже будет по барабану какой у НАТЫ потенциал. Тоже самое и поддержка Китая. Причем тут Китай, если Европы просто не останется в первозданном виде, бритишей и гринго достанется по самый не балуй. Тогда зачем вообще рассматривать поддержку Китая? От кого тогда нужна будет поддержка?) От радиоактивного пепла?
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 21:15
      0
      А я так скажу, даже пропагандист Соловьев считает этот сценарий основным!
      И больше скажу, хотя большинство меня сминусует, без ТЯО точно не обойдется... Весь вопрос в том, чья территория станет первой - румыны, поляки или кто-то подальше...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 21:16
      0
      По моему, эскалация конфликта идёт не от РФ, а как раз от англосаксов... Мы играем вторым номером и просто адекватно отвечаем... Чем мощнее дают оружие Украине, тем мощнее появляется оружие у нас... Если Украина применит тактическое ЯО, которое ей тоже обещают дать, мы будем иметь полное право применить своё тактическое ядерное оружие, которого у нас на порядок больше, ну а там один шаг и до применения стратегического... Причем вряд ли по Украине... Есть и другие центры принятия решений... Причём первыми станут непригодными для жизни самые русофобские островные государства - Япония и Британия... Уж больно цели хорошие... Следом сгинет Европа... Причем макроновская Франция плотно усеянная своими АЭС в первую очередь... А вот шансы хоть как -то (пусть и частично) уцелеть гораздо выше у РФ и Штатов за счет огромных территорий... Причём у нас они выше, так как плотность населения меньше... Да и мегаполисов, где плотность населения огромна, гораздо меньше...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:54
    +2
    Никакого применерия ЯО на вна,или тем более "ограниченного нападения"на НАТО,или что то в этом роде не будет.В случае применения мы реально станем страной-изгоем с соответствующим результатом.Отказом в поставках всего необходимого из Азии.Про натовцев...Нет достаточных сил,средств,желания,фаберже и далее пл списку
    1. Revan Rik
      Revan Rik Сегодня, 21:00
      0
      это у Нато нет сил,желания и фаберже, в случае Яо Нато отанется в стороне,а украины не станет. Те кто говорит -бебебе ЯО не поможет, это все проукраинская и прозападная повестка, мол нинини вы там давайте обычным вооружением,яо не поможет,хахаах
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:11
      +1
      Не станет страна изгоем. По нескольким причинам:
      1. Это не выгодно. Слишком много транспортных маршрутов идёт через или над Россией. Северный морской путь, воздух и т.д. Чтобы этим пользоваться, надо какие-то контакты и торговлю поддерживать. Это не Северная Корея, которую за полчаса облететь можно. Плюс ресурсы, которыми можно торговать вплоть до демпинга, плюс важные технологии: космос, ракеты, ядерные технологии, энергетика
      2. Перешагнув через применение ЯО раз, почему бы не перешагнуть второй? Вводя новые санкции можно и ракету получить, а чего терять-то? То есть самый обычный шантаж со стороны России. Метод эффективный и действенный, мораль оставим философам.
      3. Страну, у которой остаётся самый большой ядерный арсенал, который она готова применить в любой момент нельзя игнорировать, чтобы не получить неожиданный удар или чтобы она не вошла во вражеский союз. Если Китай изолирует Россию со своей стороны, этим может воспользоваться США и наоборот, поэтому контакты будут поддерживаться.
      4. Боязнь утечки ЯО и/или технологий его производства.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 21:20
        0
        Вводя новые санкции можно и ракету получить, а чего терять-то? То есть самый обычный шантаж.

        Это вам нечего терять.А на Рублёвке люди любят жить и с шиком.И ради сохранения этого благополучия они продадут всех и все.Я уже не говорю о имуществе и жёнах/любовницах которых шлепнут прямо в дорогих ресторанах Парижа на следующий же день после удара хоть 1 боеголовкой .у них нет принципов нет чести.Был бы у них вариант они бы отыграли все назад.И никакие НАТО у границ их бы не смущало drinks
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 21:25
          0
          Это ответ не на вопрос ударим или нет? А станем страной-изгоем или нет? Парижские любовницы на тот момент уже испарились
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 21:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      В случае применения мы реально станем страной-изгоем с соответствующим результатом.Отказом в поставках всего необходимого из Азии.Про натовцев...Нет достаточных сил,средств,желания,фаберже и далее пл списку

      Всему миру наплевать на эту Украину. Всех интересуют только свои личные выгоды. США заставило геЙропу выполнять свои хотелки. Весь остальной мир послал США и НАТО. Тоже самое будет и при применении ЯО на Украине. В большой политике нет друзей, каждый сам за себя. А если дойдет до применения по геЙропе, то будет большой бух, и тогда самое время поменять автомобиль на АКМ с 4 магазинами и прорываться на африканский континент или в северо-восточной Сибири поискать место без радиации и оттуда начинать восстанавливать страну.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 20:56
    +4
    Для начала было бы неплохо возобновить испытания ЯО, чтобы показать серьёзность слов. Опыт имеется. Но, к сожалению, тот, что выше всех в России заявил на весь мир: мы только после американцев. am
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:05
      -2
      Возобновление нами испытаний ЯО ничего нам хорошего не принесет. Так же испытания возобновят США, Британия, Франция.... и есть вероятность того, что "ядерный клуб" пополнится новыми членами.
  4. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 21:00
    +3
    Да какие там удары по территории Польши,для начала хотя начать сбивать самолеты-разведчики над Черным морем...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:01
    +2
    Обратите внимание ,американские " эксперты " рассматривают только варианты которые их устраивают ,во всём.
  6. Sugoi_Dekai
    Sugoi_Dekai Сегодня, 21:10
    -1
    У России давно уже есть оружие страшнее ядерного, поэтому наши спокойны и готовы ко всему.
  7. Magellan
    Magellan Сегодня, 21:11
    -1
    Без ЯО обойдёмся. Главное по серьезному, обычными средствами поражения, но куда надо и массированно
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 21:17
    0
    И без преминения Яо можно решить проблемы.к примеру не лупить кр.по подстанциям,которые на исход войны ни как не решают,а выносить транспортную логистику на западенщине с ликвидацией руководства,но этого не делается совсем.а кремле просто нет желания побеждать в сво,а уж тем более решитса на применение тчо...
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:21
    0
    Зачем использовать ЯО где-то в Европе? Всё устроено американцами, вот сразу по ним можно и бить. Одна небольшая бомба на Уолл-стрит и весь мир стоя аплодирует, в том числе каждый второй американец. Вторую по офису открытого общества Сороса.