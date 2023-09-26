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В последнем перед своей отставкой разговоре с Залужным генерал Милли переадресовал просьбы главкома ВСУ новому начальнику генерального штаба

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В последнем перед своей отставкой разговоре с Залужным генерал Милли переадресовал просьбы главкома ВСУ новому начальнику генерального штаба

Пока в сети в очередной раз обсуждают «пропажу» главкома ВСУ Валерия Залужного из медиапространства, пресс-служба ведомства заявила, что он телефонировал в Вашингтон. Сообщается о том, что состоялся последний телефонный разговор Залужного с Марком Милли перед уходом того в отставку. Напомним, что Марка Милли на посту главы ОКНШ (Объединённого комитета начальников штабов - аналог генерального штаба) 1 октября меняет генерал Чарльз Браун – первый афроамериканец в списке глав ОКНШ США.


Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о финальном телефонном разговоре с генералом Марком Милли перед его отставкой.

Примечательно то, что Браун официально в должность ещё не вступил, но Милли фактически переадресовал все отчёты и просьбы Залужного именно ему. Браун вместе с Милли вёл разговор с украинским главкомом и, как сообщается, «попросил Залужного уточнить, как именно идёт украинское контрнаступление».

Что именно ответил Залужный Брауну на этот вопрос, ни одна из пресс-служб не сообщает, зато сообщает сам Залужный (точнее, его Телеграм-канал):

Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед.

Наверное, в этот момент недоумённые лица были у пленных украинских военных, взятых в Орехово-Васильевке под Артёмовском. Орехово-Васильевку наши войска отбили у противника накануне.

Также сообщается, что главком ВСУ перешёл к просьбам, заявив, что украинской армии нужны боеприпасы, средства ПВО и артиллерия. Браун сделал пометки в своём блокноте.
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 22:23
    +2
    Вот интересно, осознает ли "человек из-за лужи", что "сердце" и "задница" имеет схожие графические черты? А может так он решился сказать правду и показывает истинное положение дел на фронте?
    1. Комментарий был удален.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 22:25
    +3
    Как в мультике... "ты это, заходи, если что..." голосом Джигарханяна wassat
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 22:26
    +3
    Театр абсурда в чистом виде: НАТО снабжает всу развединформацией и спрашивает, как идут дела. Я уже и не знаю точно, кто кого за дураков держит. Кажется все и всех.
    главком ВСУ перешёл к просьбам, заявив, что украинской армии нужны боеприпасы, средства ПВО и артиллерия. Браун сделал пометки в своём блокноте.
    Такое комментировать - только портить.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 22:40
      0
      НАТО снабжает всу развединформацией и спрашивает, как идут дела.
      Вообще то для американцев вопрос Как дела (How are you?) Является ничего не значащей дежурной фразой. На нее даже ответ не нужен. На самом деле им глубоко пофигу как у тебя дела. Они это даже не собираются слушать. И только дебильные укурки могут в ответ что то начать рассказывать, а потом этим еще и гордиться что америкос поинтересовался их делами. Клинические идиоты!
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 22:32
    +1
    "Наши воины не допустили потери ни одной позиции", то есть почти за четыре месяца кроваво-мясных контратак не взяли практически ничего, но угробили при этом более 70000 человек. Блестящий результат!!!
  5. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 22:43
    0
    "На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед."
    Ага, лунной походкой, как Майкл Джексон, вроде двигаешься вперёд, но на самом деле назад...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 23:06
    0
    С таким кислым фэйсом распальцовку изображать... не, не, до хозяев с их лошадиными оскалами, зелебобикам далеко.
    Посоветовать им не позорит я... не, не, этого они уже не понимают, попугафничают, кривляются... скакуасы, одним словом.
  7. Mister22408
    Mister22408 Сегодня, 23:14
    0
    Редкое сочетание паровой машины (кпд<4 проц, правда он чуть умнее Тамара ) и дизеля - он без мозгов..."Веселое сочетание".Скоро еще узбеки из афгана добегут - мстить через Мексику канешно...:-)
  8. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 23:34
    0
    Можно подумать, что " пингвины" не в курсе состояния дел на фронте. А тут такая задушевная беседа- Валера, скажи мне как пчеловод пчеловоду, как у вас идёт контрнаступ?
    Лепший мой кореш, Марк, всё идёт по плану, мы " практически ни чего не отдали, кое где даже остались на месте.