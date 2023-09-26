В последнем перед своей отставкой разговоре с Залужным генерал Милли переадресовал просьбы главкома ВСУ новому начальнику генерального штаба

Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед.

Пока в сети в очередной раз обсуждают «пропажу» главкома ВСУ Валерия Залужного из медиапространства, пресс-служба ведомства заявила, что он телефонировал в Вашингтон. Сообщается о том, что состоялся последний телефонный разговор Залужного с Марком Милли перед уходом того в отставку. Напомним, что Марка Милли на посту главы ОКНШ (Объединённого комитета начальников штабов - аналог генерального штаба) 1 октября меняет генерал Чарльз Браун – первый афроамериканец в списке глав ОКНШ США.Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о финальном телефонном разговоре с генералом Марком Милли перед его отставкой.Примечательно то, что Браун официально в должность ещё не вступил, но Милли фактически переадресовал все отчёты и просьбы Залужного именно ему. Браун вместе с Милли вёл разговор с украинским главкомом и, как сообщается, «попросил Залужного уточнить, как именно идёт украинское контрнаступление».Что именно ответил Залужный Брауну на этот вопрос, ни одна из пресс-служб не сообщает, зато сообщает сам Залужный (точнее, его Телеграм-канал):Наверное, в этот момент недоумённые лица были у пленных украинских военных, взятых в Орехово-Васильевке под Артёмовском. Орехово-Васильевку наши войска отбили у противника накануне.Также сообщается, что главком ВСУ перешёл к просьбам, заявив, что украинской армии нужны боеприпасы, средства ПВО и артиллерия. Браун сделал пометки в своём блокноте.