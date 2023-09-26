С грузом на душе сообщаю, что я ухожу с поста спикера палаты общин канадского парламента.

Я беру на себя ответственность за такие действия. И ухожу с поста спикера.

Спикер нижней палаты парламента Канады уходит в отставку. Если бы подобное сообщение пришло из Оттавы недели две назад, оно бы не привлекло к себе существенного внимания. Но в данном случае за ситуацией следит, без преувеличения, полмира.Энтони Рота подал в отставку в связи с тем, что на днях во время приезда в парламент Канады президента Украины туда же был приглашён ветеран нацистского вооружённого формирования – дивизии СС «Галичина» (*экстремистское формирование, запрещённое в России). Рота и другие присутствовавшие аплодировали 98-летнему нацисту Ярославу Гунько, который в своё время избежал трибунала за преступления против украинцев, русских, поляков, евреев.Энтони Рота:По словам Роты, аплодисменты приглашённому Ярославу Гунько «причинили боль многим, включая евреев, проживающих в Канаде».Рота:Напомним, что ранее польский министр образования призвал власти страны потребовать экстрадиции ветерана-эсэсовца в Польшу, где в его отношении может начаться уголовный процесс.Ранее извинений от премьера Канады потребовали в центре Визенталя, заявив о неприемлемости прославления лиц, совершавших военные преступления и воевавших в подразделениях СС*.Сама эта ситуация подчёркивает, что Канада является прибежищем нацистов, но пытается позиционировать себя как правовое государство.