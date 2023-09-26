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Спикер нижней палаты парламента Канады подал в оставку из-за приглашения и чествования ветерана СС

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Спикер нижней палаты парламента Канады подал в оставку из-за приглашения и чествования ветерана СС

Спикер нижней палаты парламента Канады уходит в отставку. Если бы подобное сообщение пришло из Оттавы недели две назад, оно бы не привлекло к себе существенного внимания. Но в данном случае за ситуацией следит, без преувеличения, полмира.


Энтони Рота подал в отставку в связи с тем, что на днях во время приезда в парламент Канады президента Украины туда же был приглашён ветеран нацистского вооружённого формирования – дивизии СС «Галичина» (*экстремистское формирование, запрещённое в России). Рота и другие присутствовавшие аплодировали 98-летнему нацисту Ярославу Гунько, который в своё время избежал трибунала за преступления против украинцев, русских, поляков, евреев.

Энтони Рота:

С грузом на душе сообщаю, что я ухожу с поста спикера палаты общин канадского парламента.

По словам Роты, аплодисменты приглашённому Ярославу Гунько «причинили боль многим, включая евреев, проживающих в Канаде».

Рота:

Я беру на себя ответственность за такие действия. И ухожу с поста спикера.

Напомним, что ранее польский министр образования призвал власти страны потребовать экстрадиции ветерана-эсэсовца в Польшу, где в его отношении может начаться уголовный процесс.

Ранее извинений от премьера Канады потребовали в центре Визенталя, заявив о неприемлемости прославления лиц, совершавших военные преступления и воевавших в подразделениях СС*.

Сама эта ситуация подчёркивает, что Канада является прибежищем нацистов, но пытается позиционировать себя как правовое государство.

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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:31
    +2
    Это сколько политиков зе сбил, с ними пообщавшись?Только в Англии двоих,теперь за Канаду взялся .У какой злобный Еврей.Вот с поляками неждачник получился.Похоже он спец по англоговорящим.
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 22:53
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Это сколько политиков зе сбил

      Это украина токсична. Если обратиться к истории, то все государства, в которые входила украина рано или поздно приходили к краху. Запад пока ещё не осознал во что он вляпался. Именно по этому, лично я считаю, что нам нужно левобережье и юг, всё остальное пусть остаётся у них.
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 23:36
        0
        Это украина токсична. Если обратиться к истории, то все государства, в которые входила украина рано или поздно приходили к краху.

        Это точно... Даже СССР её вхождения в него не выдержал... Чего уж про остальных говорить...
        Прогнуться перед сильными
        Ему не западло –
        Пред Западом стабильно
        Лбом пробивал он дно...
        Креакл под австрияками,
        Послушно полежал,
        Потом перед поляками
        Ночной горшок держал...
        Стелился перед немцами,
        Целуя их сапог...
        Заигрывал со шведами,
        Лизал, что только мог...
        И русский лишь его сосед
        Сказал, что ты мне брат!!!
        И целых триста с лишним лет
        Был брату очень рад...
        Увы, "какол" всегда "какол"
        Предатель, русофоб...
        Опять на запад он пошёл,
        Чтобы разбить свой лоб!!!
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 23:11
      0
      Цитата: tralflot1832
      Это сколько политиков зе сбил, с ними пообщавшись?Только в Англии двоих,теперь за Канаду взялся .У какой злобный Еврей.Вот с поляками неждачник получился.Похоже он спец по англоговорящим.

      он ещё полмиллиона бандеровцев угробил
      хасиды отомстили am
  2. Normann
    Normann Сегодня, 22:37
    +4
    Каким таким образом этот паразит из частей СС избежал наказания ранее?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 22:53
      +3
      Канада является лидером по отбеливанию и укрыванию нацистов. И если в Южную Америку нацисты бежали как преступники, скрывались и никто с них это клеймо не снимал, то Канада делала все, что бы выставить их как жертв режима. Особенно если речь шла о советских гражданах - пособниках нацистов.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 23:22
        0
        А там и откапывать нечего - битые останки Галичины сдались бритосам, и пока Сталин требовал их вернуть - КАНАДА объявила всех из Галичины борцами за свободу - в Канаду все они и утекли, это не фокус, это было еще в 46ом известно!
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 22:39
    +2
    Не мешало бы ФСБ поковыряться в своих архивах и выложить информацию по этому гуньку на оющественное обозрение. Возможно даже с переводом на языки заинтересованных наций.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 22:44
    +3
    Еврейское лобби перебило украинское.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:53
    0
    Как думаете поляки остановятся ? Гиена почувствовала запах крови.
  6. Адрей
    Адрей Сегодня, 22:54
    +2
    Чет я совсем не понял тепереча. Это что значит? Фашисты против фашистов? wassat
    Вот так взял и ушел? Да как такое может быть!? Пусть у Нарусовой поучится что ли laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 23:04
      +1
      Нарусуву не тронь,она у евреев святая ( Израиля) она распределяла немецкие деньги советским гражданам пережившим концетрационные лагеря.У меня сосед ,в детстве пережил концлагерь- аж 400 марок получил.А европейцы на порядки больше.Про израильтян не говорю.Поставили волка на распределение .
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 23:02
    +2
    Это что получается, не все ещё забыто, как бы не пытались разные деятели перековеркать историю, отбелить ченое и замазать белое....
    Будем надеятся, что так оно есть, но есть ли надежда, что так будет всегда???
  8. Комментарий был удален.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 23:16
    0
    Все кто аплодировал эсэсовцу должны уйти в отставку.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 23:18
    -1
    "Расстреляли стрелочника".
    А ничего, что отмазки Трюдо не прокатывают? Что-то внучка зигхайля продала что они повстречались перед шабашем, поболтали, кто он такой - понималО Трюдо