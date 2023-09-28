Русский бунт

Бой с пугачёвцами. Н. Н. Каразин
250 лет началось восстание Емельяна Пугачёва. 28 сентября 1773 года Пугачёв, принявший имя императора Петра III, обнародовал манифест, которым пожаловал казаков старинными казачьими вольностями и привилегиями.
Пугачёвщина
Пока русское оружие покрывало себя славой на берегах Дуная, в самой глубинной России прорвал гнойник, названный пугачёвщиной. Это глубоко трагический эпизод Русской истории – фактически гражданская война XVIII столетия. Или, как называла её советская историография – крестьянская война, вызванная усилением феодально-крепостнического гнёта.
Донской казак Емельян Пугачёв, как отмечал военный историк А. Керсновский, «был типичным «вором» в старорусском смысле этого слова, решил «тряхнуть Москвой».
Емельян Иванович родился в станице Зимовейской Донской области. Год его рождения не установлен. Участник Семилетней войны с Пруссией, с 1763 по 1767 год проходил службу в родной станице. Участник войны в Польше с Барской конфедерацией, затем с Турцией. Беглый казак, который ушёл на реку Яик (Урал) и объявил себя государем Пётром Фёдоровичем, который «чудесно спасся». В целом традиционная для Смуты начала XVII века легенда.
Пугачёва арестовали и направили для проведения следствия в Симбирск, затем в Казань. По окончании следствия Пугачёва было предписано «наказать плетями» и отправить на каторгу в Сибирь. Казак в мае 1773 года сбежал и в августе добрался до земли Яицкого войска. В сентябре, скрываясь от поисковых отрядов, Емельян Иванович в сопровождении группы казаков прибыл на Бударинский форпост, где 17 (28) сентября 1773 года был оглашён его первый указ к Яицкому войску, который даровал казакам прежние вольности. Отсюда отряд в 80 казаков направился вверх по Яику. По дороге присоединялись новые сторонники. Так началось восстание, ставшее целой войной.
Почва к восстанию была уже готова. Яицкие казаки, долгое время пользовавшиеся преимуществами удалённости от центральной власти, в XVIII лишились большинства элементов самоуправления и выборности старшин и атаманов. Войско было разделено на две части. «Старшины» были довольны своим положением. Простое же «войско» неоднократно бунтовало против нововведений, требовало воли.
Емельян Иванович, объявив себя государем, придавал мятежу вид законности, обещая вернуть казакам прежние вольности. Имя Петра III пользовалось популярностью и у староверов, которые со времен Никона подвергались террору и репрессиям со стороны государства. Сторону Пугачёва приняли и башкиры, которые не раз восставали и были жестоко наказаны, и лелеяли надежду вернуть прежние вольные времена.
Всё это накладывалось на усиление крепостнического строя, рост социальной несправедливости при Романовых. Народ был разделен на дворян-«европейцев», образованных и состоятельных, которые в сущности становились колонизаторами в огромной крестьянской России, и остальной народ, преимущественно крестьян. Крестьяне несли все повинности, платили налоги, воевали, строили империю. А все выгоды получали «европейцы».
Более того, теперь они были освобождены от обязательной военной, государевой службы. То есть теперь не платили «налог кровью» за своё привилегированное положение. Дворяне-помещики получили возможность жить жизнью социального паразита, пользоваться трудом крестьян, рабочих, устраивать пиры, балы и охоты, и ничего не делать для державы.
Социальная несправедливость достигла своей высшей точки. Это и было черной страницей «золотого века» Екатерины Великой. Российская империя достигла высоких успехов во внешней политике, но закрепощение народа достигло высшей стадии. Что и стало основой крестьянской войны.
Яицкие казаки в походе (акварель конца XVIII века)
«Русский бунт – бессмысленный и беспощадный»
Яицкая пограничная линия состояла из ряда слабых крепостей и постов – поселков, занятых гарнизонами, отвыкшими от службы. Солдаты были преклонного возраста, инвалиды, а яицкие и оренбургские казаки быстро переходили на сторону восставших. Почти все эти укрепления стали лёгкой добычей опытных в военном деле яицких казаков. Офицеров, которые оказывались верны присяге, истребляли, гарнизоны присоединяли. Устоял только Яицкий городок. От него пугачёвцы двинулись вверх по Яику к Оренбургу.
Силы «государя Петра III» быстро росли, и скоро отряд стал целой ордой. При занятии малых крепостей восставшие получили десятки пушек. Уже 5 (16) октября 1773 года 20-тысячная армия Пугачёва подошла к городу Оренбургу. Но город имел сравнительно сильный гарнизон (3 700 солдат и 70 пушек), хорошие укрепления, поэтому устоял. Осада длилась всю зиму до 23 марта (3 апреля) 1774 года. Восставшие не смогли взять крепость.
Пугачёв поручил осаду своему «енералу» Хлопуше, а сам вернулся к Яицкому городку. На взятии столицы яицких казаков настаивала старшина. Осада продолжалась с конца декабря 1773 года до 16 (27) апреля 1774 года. Гарнизон подполковника Симонова (около 900 человек при 18 орудиях) героически отбивался, опираясь на внутреннюю крепость – ретраншемент. Гарнизон крепости успешно оборонялся и дождался снятия осады корпусом генерала Мансурова.
В результате главные силы пугачёвцев потеряли всю зиму в безуспешной осаде Оренбурга и Яицкого городка. То есть инициатива и время были потеряны.
Стоит помнить, что в это время вся боеспособная часть Русской армии сражалась с османами. Тем временем правительство поняло, что угроза большая и приняло меры для ликвидации восстания.
«Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает»
На Яик прибыл талантливый организатор и полководец Александр Иванович Бибиков, которому подчинили прибывшие из внутренних губерний полки, в основном гарнизонные. Тут надо отметить силу империи Екатерины II, талант государыни подбирать государственников и военачальников.
22 марта (2 апреля) 1774 года в сражении у Татищевой корпуса генералов Мансурова, Голицына и отряд Фреймана (всего 7 тыс. солдат) разгромили главные силы восставших (9 тыс.). Бой был крайне упорным. Голицын в своём рапорте Бибикову писал:
«Дело столь важно было, что я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещённых людях в военном ремесле, как есть сии побеждённые бунтовщики».
Казаки, опираясь на Татищевскую крепость, делали вылазки, и пушечным огнём неоднократно расстраивали ряды наступающих. Голицыну, Мансурову и Фрейману пришлось лично с обнажёнными шпагами вести солдат на приступ. Оборона повстанцев стала безнадежной, когда им в тыл зашли бахмутские гусары и чугуевские казаки.
Пугачёв принял решение отступить, отход его остался прикрывать казачий полк атамана Овчинникова. В этом жестоком бою восставшие потеряли около 6 тыс. человек и всю артиллерию (32 пушки).
Осада с Оренбурга была снята, затем и с Яицкого городка. Пугачёв с остатки войска бежал на Южный Урал. Яицкая область была очищена от повстанцев.
Казалось, что самозванцу и восстанию конец. Однако 9 (24) апреля скончался командующий Бибиков. Командование войсками Екатерина II поручила генерал-поручику Щербатову как старшему по званию. Голицын, обиженный на то, что на пост командующего войсками назначили не его, разослав небольшие команды по ближайшим крепостям и деревням для проведения следствия и наказаний, с основными силами на три месяца задержался в Оренбурге.
Пугачёвцы получили возможность восстановить свои силы и перейти в новое наступление. Пугачёв повёл свой отряд в Уральский горнозаводской район, где нашёл исключительно сильную социальную и материальную базу. Тогдашний пролетариат массово поддержал «Петра III». В мае-июне пугачёвцы овладели средним и нижним течением Камы, заняли Магнитную, Осу, Ижевский и Воткинский заводы. Заводы при оставлении сжигались.
Повстанцев преследовал полковник Михельсон, когда догонял, то громил пугачёвцев. Боеспособность восставшей орды была низкой. Было мало оружия, коней, опытных солдат. Однако разбитые повстанцы быстро собирали новые орды, к ним массами присоединялись заводские рабочие, крестьяне, представители малых народов Поволжья.
Снова собрав большое 20-тысячное войско, самозванец повёл его на Казань. 12–13 (23–24) июля пугачёвцы разгромили и пожгли не готовый к обороне город. Гарнизон заперся в кремле. 13 июля повстанцев догнал Михельсон и разгромил их. 15 июля Михельсон снова разбил мятежников, было убито до 2 тысяч, взято в плен до 5 тысяч человек. С небольшим отрядом Пугачёв снова бежал и 17 июля форсировал Волгу.
Несмотря на постоянные поражения, бунт только расширялся. Пошёл слух, что Пугачёв идёт на Москву. 28 июля на центральной площади Саранска был зачитан указ о вольности для крестьян. Такой же манифест оглашён 31 июля в Пензе. Бунтовали тысячи русских, чувашских, татарских и мордовских крестьян. Повсюду начался разгром поместий и расправы над помещиками и чиновниками. Часть новокрещёных чувашей и марийцев громили церкви и убивали священников. Шёл русский бунт – бессмысленный и беспощадный. В охваченных бунтом областях истреблялись дворяне-помещики, офицеры, чиновники, часто и духовенство.
Горели Казанская, Симбирская, Пензенская, Саратовская и часть Нижегородской губернии. В крестьянскую войну было вовлечено население численностью более 1 млн человек. Два-три пугачёвца поднимали волость, маленький отряд – весь уезд. Поход Пугачёва по Поволжью стал настоящим триумфальным шествием, с колокольными звонами, благословением деревенского батюшки и хлебом-солью в каждом новом селении.
Суд Пугачёва. В. Г. Перов
«Прости, народ православный»
Михельсону удалось в бою при Арзамасе прикрыть Москву и центральные области. Июль-август стали критическими для пугачёвщины. Спешно укрепляется Москва. Туда стягиваются полки. Новым командующим назначен генерал Панин. Он наделён чрезвычайными полномочиями «в пресечении бунта и восстановлении внутреннего порядка в губерниях Оренбургской, Казанской и Нижегородской». Смягчены условия мира с Турцией, с Дунайского фронта вызваны войска и Суворов.
От Пензы Пугачёв повернул на юг. Исследователи считают, что он желал поднять волжских и донских казаков. Также на юг, к родным местам, его тянули яицкие казаки. 7 (18) августа захвачен Саратов. Саратовские священники во всех храмах служили молебны о здравии императора Петра III. Но уже 11 (22) августа город занял Михельсон, который по пятам шёл за повстанцами.
После Саратова восставшие спустились ниже по Волге к Камышину, который, как многие города до него, встретил Пугачёва колокольным звоном и хлебом-солью. 21 августа (1 сентября) Пугачёвым предпринята неудачная попытка взять штурмом Царицын. Получив известие о приближении Михельсона, Пугачёв поспешил снять осаду с Царицына, восставшие двинулись к Чёрному Яру. Астрахань спешно готовят к обороне. 25 августа (6 сентября) у Солениковой рыболовецкой отряды Пугачёва (10 тыс.) были настигнуты и разгромлены Михельсоном (более 4 тыс.). Правительственные войска преследовали бегущих 40 вёрст, многие утонули в Волге. Убито около 2 тыс., взято пленными 6 тыс. человек, захвачены 24 пушки.
Иван Иванович Михельсон (1740–1807) – русский военачальник, генерал от кавалерии, известный прежде всего победой над Пугачёвым
Пугачёв с немногими соратниками бежал за Волгу, в яицкие степи. Там его пленили бывшие помощники и сдали властям за обещание о помиловании. 15 сентября атамана доставили в Яицкий городок. Там состоялись первые допросы, один из них провёл лично Суворов, он же вызвался конвоировать самозванца в Симбирск, где шло основное следствие.
Для перевозки Пугачёва была изготовлена тесная клетка, установленная на двухколёсную арбу, в которой, закованный по рукам и ногам, тот не мог даже повернуться. В Симбирске в течение пяти дней его допрашивали начальник секретных следственных комиссий П. С. Потёмкин и граф Панин.
Этот эпизод описывал в своем исследовательском труде «История Пугачева» Александр Пушкин (он очень интересовался этой историей, много изучал):
«Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. «Кто ты таков?» – спросил он у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», – отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» – продолжал Панин. «Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает».
10 января (21 января) 1775 года на Болотной площади в Москве при громадном стечении народа была совершена казнь. Пугачёв держался достойно, взойдя на лобное место, перекрестился на соборы Кремля, поклонился на четыре стороны со словами «Прости, народ православный». Приговорённым к четвертованию Пугачёву и А. П. Перфильеву (один из главных сподвижников «Петра III», его «генерал-аншеф») палач отрубил сначала голову, таково было пожелание императрицы.
В. Маторин. Казнь Пугачёва
Значение
«Господу было угодно наказать Россию, через моё окаянство»,
– сказал Пугачёв Суворову.
В пугачёвщине можно увидеть будущую, ещё более масштабную Русскую смуту 1917 года. Яицким казакам, староверам и башкирам Пугачёв обещал волю, освобождение от пришлой администрации. Фабричным рабочим, городскому мещанству и государственным крестьянам – свободу, «национализацию заводов и рудников», беспошлинную торговлю и отмену податей. Крепостным крестьянам посулил «землю и волю». Пугачёв – это прообраз большевиков, только в одном лице, без партии. Поэтому большим любителем пугачёвщины был Владимир Ленин.
Крестьянскую войну утопили в крови. Крепостное рабство было усилено. Романовы вообще старались уничтожить любую память об этой смуте. Переименовали даже местность Яик в Урал, а Яицкое войско в Уральское. Запрещалось писать о смуте и собирать о ней материалы. Пушкин добился такого права только с личного разрешения царя Николая I.
Очевидно, что после подавления смуты Екатерине II следовало дать вольность и крестьянам. Восстановить социальную справедливость. Однако действительно великая императрица, понимая всю несправедливость этой системы, не смогла пойти против дворянства. Царь Александр I мог стать настоящим Благословенным, если бы в конце 1812 года после победы над всей Европой, когда народ помог похоронить «двунадесять языков», избавил бы Россию от крепостного права. Но и он не осмелился.
Реформа 1861 года явно опоздала, корни народной ненависти уже укоренились, раскол народа стал необратимым, став первопричиной катастрофы 1917 года.
«Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачёва». Неизвестный художник из Симбирска. 1774 год