

Бой с пугачёвцами. Н. Н. Каразин

Пугачёвщина



Яицкие казаки в походе (акварель конца XVIII века)

«Русский бунт – бессмысленный и беспощадный»

«Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает»

«Дело столь важно было, что я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещённых людях в военном ремесле, как есть сии побеждённые бунтовщики».



Суд Пугачёва. В. Г. Перов

«Прости, народ православный»



Иван Иванович Михельсон (1740–1807) – русский военачальник, генерал от кавалерии, известный прежде всего победой над Пугачёвым

«Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. «Кто ты таков?» – спросил он у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», – отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» – продолжал Панин. «Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает».



В. Маторин. Казнь Пугачёва

Значение

«Господу было угодно наказать Россию, через моё окаянство»,



«Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачёва». Неизвестный художник из Симбирска. 1774 год