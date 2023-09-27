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Кирби уклончиво ответил на вопрос о том, не боится ли администрация США критики за затягивание поставок ракет ATACMS Киеву

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Кирби уклончиво ответил на вопрос о том, не боится ли администрация США критики за затягивание поставок ракет ATACMS Киеву

После публикаций о том, что администрация Байдена всё же приняла решение поставить «небольшую партию» дальнобойных ракет ATACMS Украине, появляются новые публикации по этой тематике. Причём новые публикации основываются на заявлениях официальных лиц.


Так, на канале «Си-Эн-Эн» вышел репортаж, в котором сообщается о вопросе в адрес Джона Кирби о поставках Киеву ракет ATACMS. Кирби, напомним, занимает пост координатора по стратегическим коммуникациями в американском Совбезе.

Неожиданно для задавших вопрос, да и для многих других, о том, не боится ли Байден и администрация критики за то, что «поставки затягиваются», чиновник заявил, что у него вообще нет какой-либо информации на этот счёт.

Кирби:

Мне нечего заявить по этому вопросу.

Соответственно, такое уклончивое заявление вызвало обсуждение: так принято ли решение о поставках даже «небольшого» количества ракет ATACMS для ВСУ или не принято?

Ранее в прессе США проходила информация о том, что, если такое решение Вашингтоном будет принято, то направлено оно не столько на поставку ракет как таковую Соединёнными Штатами, сколько на то, чтобы подтолкнуть Берлин к поставке дальнобойных ракет Taurus Украине. Примерно по тому же сценарию развивалась история с танками Leopard. Уже не менее двух десятков таких танков сгорели на поле боя, а американские «Абрамсы» только поставлены на Украину, если верить американским заявлениям.

Ранее в прессе проходила информация о том, что США поставят Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью не более 150 км.
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5 комментариев
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  1. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 06:12
    +3
    Еще один коричневый пунктир, вместо красной линии пройден. А начиналось все с броников и аптечек. Чего еще ждать с нашими жующими сопли бонзами? Ракет до 500 км? Привет Минобороны и лично министру.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:18
      0
      А он то при чем? recourse belay Ну,выполняет указивку свыше...Тут надо понимать одно-есть ли силы и средства для ответа,или тем более упреждения таких решений?Судя по происходящему,их-нет..Осталось только выпускать Берлагу-ДАМа
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 07:27
        0
        Согласен. Но есть нюанс. Кто должен был руководить повышением боеспособности армии. Но не царское это дело. Дело их высочества танковый биатлон и авиадартс. Как будто все было в ажуре и можно было на ерунду отвлекаться. Тут мониторил укровские сайты. Так наш военный гений через пост цитировался небратьями с издевательскими комментариями. И было это после удара по штабу Черноморского флота.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:16
    +1
    если такое решение Вашингтоном будет принято, то направлено оно не столько на поставку ракет как таковую Соединёнными Штатами, сколько на то, чтобы подтолкнуть Берлин к поставке дальнобойных ракет Taurus Украине
    Что даже очень правдоподобно. Почему бы повторно не проделать с немцами тот же финт какой проделали с танками. Часть немецких танков уже успела быть уничтоженной, а американские, по непроверенным данным, только начали поступать (10 шт.). По поводу Кирби и его
    Мне нечего заявить по этому вопросу.
    Мягко говоря лукавит координатор по стратегическим коммуникациям. Все он отлично знает, но по каким-то причинам пока не желает разглашать прессе.
  3. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:46
    +1
    ...не боится ли администрация США критики...

    Да им пофиг на всякую критику, напугали ежа голым задом.