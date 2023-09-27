Кирби уклончиво ответил на вопрос о том, не боится ли администрация США критики за затягивание поставок ракет ATACMS Киеву

После публикаций о том, что администрация Байдена всё же приняла решение поставить «небольшую партию» дальнобойных ракет ATACMS Украине, появляются новые публикации по этой тематике. Причём новые публикации основываются на заявлениях официальных лиц.
Так, на канале «Си-Эн-Эн» вышел репортаж, в котором сообщается о вопросе в адрес Джона Кирби о поставках Киеву ракет ATACMS. Кирби, напомним, занимает пост координатора по стратегическим коммуникациями в американском Совбезе.
Неожиданно для задавших вопрос, да и для многих других, о том, не боится ли Байден и администрация критики за то, что «поставки затягиваются», чиновник заявил, что у него вообще нет какой-либо информации на этот счёт.
Кирби:
Мне нечего заявить по этому вопросу.
Соответственно, такое уклончивое заявление вызвало обсуждение: так принято ли решение о поставках даже «небольшого» количества ракет ATACMS для ВСУ или не принято?
Ранее в прессе США проходила информация о том, что, если такое решение Вашингтоном будет принято, то направлено оно не столько на поставку ракет как таковую Соединёнными Штатами, сколько на то, чтобы подтолкнуть Берлин к поставке дальнобойных ракет Taurus Украине. Примерно по тому же сценарию развивалась история с танками Leopard. Уже не менее двух десятков таких танков сгорели на поле боя, а американские «Абрамсы» только поставлены на Украину, если верить американским заявлениям.
Ранее в прессе проходила информация о том, что США поставят Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью не более 150 км.