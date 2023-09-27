Военное обозрение
Войти Регистрация

В Пентагоне озвучили планы по развёртыванию на Украине совместного производства военной техники

12
В Пентагоне озвучили планы по развёртыванию на Украине совместного производства военной техники

Соединенные Штаты намерены расширить производство военной продукции, создав совместные предприятия в нескольких странах. Попала в этот список и Украина, на которую у американцев тоже имеются планы. Как заявил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, на украинской территории будет развернуто производство военной техники.


США планирует развернуть на украинских предприятиях производство некоторых видов военной техники. По словам представителя Минобороны США, такие планы имеются. В то же время он не сказал ничего конкретного, отделавшись общими фразами. Поэтому не известно, что намерены американцы производить вместе с Украиной и в какие сроки.

Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране

- заявил Лаплант.

В Киеве пока никак не прокомментировали заявление представителя Пентагона, но ранее уже заявляли о грандиозных планах развертывания на своей территории совместного производства военной техники. Причем в планах киевской хунты сотрудничество не только с американцами, но и с немцами. Недавно немецкий концерн Rheinmetall громогласно заявил, что намерен построить завод на Украине, где буду выпускаться передовые модели танков для ВСУ. И якобы строительство уже началось где-то в Прикарпатье.

Вообще, у Зеленского большие планы на привлечение иностранного капитала в страну, поскольку без западных средств Украина уже существовать не может. На сегодняшний день только западные вливания помогают Украине держаться на плаву, их отсутствие превратит страну в банкрота.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:24
    0
    Нисколько не сомневаюсь.Глядя на то,как уничтожается Кременчугский НПЗ и многие другие предприятия.И это производство будет
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:27
    0
    Любое оборудование на Окраине должно быть вовремя откалибровано! laughing
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:34
    0
    Их уже и в ЕС принимали. И в НАТО. Теперь, что то там « производить» будут… А откуда кадры брать будут?.. Из селян и гастробойтеров, недобитых?..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    0
    на украинской территории будет развернуто производство военной техники.
    До этого сначала турки заявили о производстве "Байрактаров" на украинской территории, потом немецкий Rheinmetall AG заявил о постройке предприятия по производству танков, теперь американцы собрались, что-то совместно производить. Планирование дело хорошее, но как оно сочетается с войной на этой территории и ежедневными российскими ударами? Если такие рисковые, то вперед, но большие сомнения, что крупный капитал пойдет на такие риски.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 06:48
      0
      может они как раз и хотят опробовать строительство подземных/подгорных заводов. это пригодится как на случай войны, так например и в луных/марсианских миссиях. при чем все эти эксперименты не за свой счет
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:56
        0
        может они как раз и хотят опробовать строительство подземных/подгорных заводов
        Вы представляете сколько нужно времени, а главное сил и средств для постройки полноценного завода да еще подземного? И его не построишь скрытно, т.е. есть вероятность в любое время начатую стройку свести на ноль.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 07:01
      0
      "Планирование дело хорошее, но как оно сочетается с войной на этой территории и ежедневными российскими ударами?"///
      ----
      Сборку планируют децентрализованную, на нескольких площадках.
      ПВО постепенно усиливают, оно становится эшелонированным.
    3. Комментарий был удален.
  5. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 06:49
    0
    Мы вам сегодня не дадим, мы вам завтра сделаем.
    Все признаки того что амеры потихоньку с красивыми словами сворачиваются.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 07:07
    0
    Цитата: voyaka uh
    "Планирование дело хорошее, но как оно сочетается с войной на этой территории и ежедневными российскими ударами?"///
    ----
    Сборку планируют децентрализованную, на нескольких площадках.
    ПВО постепенно усиливают, оно становится эшелонированным.

    Как показала СВО ... эшелонированное ПВО даёт только чуть меньшие прилёт ракет и дронов ... ну и часть ракет и дронов начинают тратить на создание бреши в самом ПВО
    Пускают или кучу обманок или дешёвых целей ... и по выявленному ПВО наносят уже более конкретный удар ... а ПВО далеко не дешёвая
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 07:23
      0
      Я согласен с Вами - ПВО можно перегрузить или обмануть.
      Даже самое эшелонированное.
      Примеров немало: и на Украине и в глубине России.
      Но военные заводы продолжают работать во время войн
      даже под непрерывными обстрелами.
      Восстанавливают, переносят на другие площадки,
      маскируют, делают подземными.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:33
    0
    Планы, планы, хотя скорее говорил ням без каких то конкретных обязательств.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:42
    0
    Интересно, а если они будут производить на территории посольства США?