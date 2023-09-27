В Пентагоне озвучили планы по развёртыванию на Украине совместного производства военной техники

Соединенные Штаты намерены расширить производство военной продукции, создав совместные предприятия в нескольких странах. Попала в этот список и Украина, на которую у американцев тоже имеются планы. Как заявил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, на украинской территории будет развернуто производство военной техники.
США планирует развернуть на украинских предприятиях производство некоторых видов военной техники. По словам представителя Минобороны США, такие планы имеются. В то же время он не сказал ничего конкретного, отделавшись общими фразами. Поэтому не известно, что намерены американцы производить вместе с Украиной и в какие сроки.
Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране
- заявил Лаплант.
В Киеве пока никак не прокомментировали заявление представителя Пентагона, но ранее уже заявляли о грандиозных планах развертывания на своей территории совместного производства военной техники. Причем в планах киевской хунты сотрудничество не только с американцами, но и с немцами. Недавно немецкий концерн Rheinmetall громогласно заявил, что намерен построить завод на Украине, где буду выпускаться передовые модели танков для ВСУ. И якобы строительство уже началось где-то в Прикарпатье.
Вообще, у Зеленского большие планы на привлечение иностранного капитала в страну, поскольку без западных средств Украина уже существовать не может. На сегодняшний день только западные вливания помогают Украине держаться на плаву, их отсутствие превратит страну в банкрота.