Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране

Соединенные Штаты намерены расширить производство военной продукции, создав совместные предприятия в нескольких странах. Попала в этот список и Украина, на которую у американцев тоже имеются планы. Как заявил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, на украинской территории будет развернуто производство военной техники.США планирует развернуть на украинских предприятиях производство некоторых видов военной техники. По словам представителя Минобороны США, такие планы имеются. В то же время он не сказал ничего конкретного, отделавшись общими фразами. Поэтому не известно, что намерены американцы производить вместе с Украиной и в какие сроки.- заявил Лаплант.В Киеве пока никак не прокомментировали заявление представителя Пентагона, но ранее уже заявляли о грандиозных планах развертывания на своей территории совместного производства военной техники. Причем в планах киевской хунты сотрудничество не только с американцами, но и с немцами. Недавно немецкий концерн Rheinmetall громогласно заявил, что намерен построить завод на Украине, где буду выпускаться передовые модели танков для ВСУ. И якобы строительство уже началось где-то в Прикарпатье.Вообще, у Зеленского большие планы на привлечение иностранного капитала в страну, поскольку без западных средств Украина уже существовать не может. На сегодняшний день только западные вливания помогают Украине держаться на плаву, их отсутствие превратит страну в банкрота.