Политики и эксперты полагают, что если ни одна из сторон не нарушит баланс на фронте, истощение сил и международное давление могут привести к прекращению боевых действий с территориальным разделом.

И поэтому всё больше политиков говорят о том, что Украину может ждать такой же сценарий, который привёл к появлению Северной и Южной Кореи. Боевые действия могут привести к появлению двух частей некогда одной страны, одна из которых – свободная Украина, интегрированная в НАТО и ЕС.

В западной прессе значительно изменился тон статей по поводу того, что, возможно, ожидает Украину в будущем. Если ещё в начале года 9 из 10 выходящих по Украине материалов были посвящены тому, что украинская армия «уже совсем скоро одержит победу на поле боя», то теперь такие формулировки оставили за собой, пожалуй, лишь наиболее одиозные антироссийские медиа, да и то далеко не все.В издании El Pais публикуется статья Кристиана Сегуры, в которой тот пишет, что на Украине «многие политики крайне опасаются раздела Украины». В статье говорится, что заявления о разделе звучат всё чаще – например, о разделе по Корейскому варианту или же по варианту Кипра.Западный обозреватель:По словам испанского журналиста, в политических дебатах о будущем Украины «появился дух холодной войны».Ситуацию на фронте в газете называют «стагнацией».Сегура:Украине уже на самом Западе пытаются объявить, что «всё в порядке» и что она «будет свободной», если даже окончательно попрощается со значительной частью территорий.Только вот ранее в самом Евросоюзе заявили о том, что, если Украину туда и примут, то произойдёт это никак не раньше 2029 года. А генсек НАТО неоднократно заявлял, что для принятия Украины в альянс необходимым основным условием является завершение боевых действий, то есть, де-факто - та самая потеря территорий, на которую, как заявляет Зеленский, Киев якобы никогда не пойдёт. А если ещё полномасштабно зайдут польские войска, то Украина непременно станет «ещё более свободной»...