Военное обозрение
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El Pais называет ситуацию на фронте стагнацией, итогом которой может стать раздел Украины

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El Pais называет ситуацию на фронте стагнацией, итогом которой может стать раздел Украины

В западной прессе значительно изменился тон статей по поводу того, что, возможно, ожидает Украину в будущем. Если ещё в начале года 9 из 10 выходящих по Украине материалов были посвящены тому, что украинская армия «уже совсем скоро одержит победу на поле боя», то теперь такие формулировки оставили за собой, пожалуй, лишь наиболее одиозные антироссийские медиа, да и то далеко не все.


В издании El Pais публикуется статья Кристиана Сегуры, в которой тот пишет, что на Украине «многие политики крайне опасаются раздела Украины». В статье говорится, что заявления о разделе звучат всё чаще – например, о разделе по Корейскому варианту или же по варианту Кипра.

Западный обозреватель:

Политики и эксперты полагают, что если ни одна из сторон не нарушит баланс на фронте, истощение сил и международное давление могут привести к прекращению боевых действий с территориальным разделом.

По словам испанского журналиста, в политических дебатах о будущем Украины «появился дух холодной войны».

Ситуацию на фронте в газете называют «стагнацией».

Сегура:

И поэтому всё больше политиков говорят о том, что Украину может ждать такой же сценарий, который привёл к появлению Северной и Южной Кореи. Боевые действия могут привести к появлению двух частей некогда одной страны, одна из которых – свободная Украина, интегрированная в НАТО и ЕС.

Украине уже на самом Западе пытаются объявить, что «всё в порядке» и что она «будет свободной», если даже окончательно попрощается со значительной частью территорий.

Только вот ранее в самом Евросоюзе заявили о том, что, если Украину туда и примут, то произойдёт это никак не раньше 2029 года. А генсек НАТО неоднократно заявлял, что для принятия Украины в альянс необходимым основным условием является завершение боевых действий, то есть, де-факто - та самая потеря территорий, на которую, как заявляет Зеленский, Киев якобы никогда не пойдёт. А если ещё полномасштабно зайдут польские войска, то Украина непременно станет «ещё более свободной»...
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12 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:31
    +3
    Тоже мне новость. Понятно же , что территории захваченные на поле боя Россия не отдаст.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:36
      +8
      Цитата: Арон Заави
      Понятно же , что территории захваченные на поле боя Россия не отдаст.

      Освобождённые, друг мой. Освобождённые. Территории эти захватили, отхватили у России в своё время, и вы прекрасно знаете, когда
    2. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 06:41
      +3
      Ну если проследить публикации с алармистской направленностью, то давно уже идет разворот к признанию текущего положения вещей.
    3. Александр Найденов
      Александр Найденов Сегодня, 07:08
      +3
      враньё! Западу только и нужно, чтобы расколоть украину и сохранить бендеровский питомник! потому что они проигрывают войну с Россией и поэтому им нужны переговоры! только до границы с польшей и румынией, надо очищать этот бендеровский рассадник, иначе война против России никогда не закончится!!
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:35
    +2
    Никакого "корейского варианта" с непонятной демаркационной линией. Полноценный раздел, полноценная государственная граница, нейтральный и демилитаризованный статус оставшейся территории Украины.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:42
      -3
      Цитата: Pavel73
      Никакого "корейского варианта" с непонятной демаркационной линией. Полноценный раздел, полноценная государственная граница, нейтральный и демилитаризованный статус оставшейся территории Украины.

      Для этого вам нужно будет разгромить милионные ВСУ. Оно вам надо?
    2. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 07:29
      0
      Это сколько людей с обоих сторон еще должно погибнуть? Я смотрю, вы тоже не стремитесь приблизить победу на поле боя. С дивана все легко выглядит.
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +7
    Украину может ждать такой же сценарий, который привёл к появлению Северной и Южной Кореи.
    Действительно слишком часто на Западе начали звучать предложения о "корейском варианте". При этом Киев успокаивают тем, что окажут большую финансовую и экономическую помощь для восстановления и продвижения к "светлому будущему". При таком исходе Россия получит агрессивный осколок страны с процветающей бандеровщиной, вооружаемый Западом уже современным оружием и постоянные вооруженные провокации. Нужно ли это нашей стране? Конечно нет.
  5. Александр Найденов
    Александр Найденов Сегодня, 07:07
    0
    враньё! Западу только и нужно, чтобы расколоть украину и сохранить бендеровский питомник! потому что они проигрывают войну с Россией и поэтому им нужны переговоры! только до границы с польшей и румынией, надо очищать этот бендеровский рассадник, иначе война против России никогда не закончится!!
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:28
    0
    "Корейский вариант" - это проигрыш России. Будет сохранен "бандеровский режим" с большими проблемами для нас в ближайшем будущем, что и надо западу.
  7. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Сегодня, 07:29
    0
    Делить " шкуру" не убитого медведя рановато ещё,а вот смена режима на Украине должа быть главной целью СВО,с новой властью разделить или поделить будет проще! yes
  8. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 07:31
    0
    Окраину, естественно, необходимо добить, а западные территории на которые зарятся поляки, венгры, румыны - превратить в пыль.