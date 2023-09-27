Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала сроки передачи Украине первых истребителей F-16

Доставка произойдет когда-нибудь в следующем году

Несмотря на неоднократные просьбы и даже требования, Украина не получит истребители F-16 от Нидерландов в этом году. Как заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, правительство страны рассматривает варианты с передачей первых самолетов в следующем.Первая партия истребителей F-16 из состава королевских ВВС Нидерландов отправятся на Украину в 2024 году, точные сроки Оллонгрен назвать отказалась, отделавшись фразой "когда-нибудь". По ее словам, это будет зависеть от того, сколько времени уйдет на подготовку украинских пилотов и технического персонала. Пока не будет подготовлена соответствующая инфраструктура, Киев самолетов не получит.- заявила министр обороны.Отвечая на вопрос, почему такие размытые сроки поставки, Оллонгрен отметила, что на данный момент никто не может сказать ничего конкретного по срокам подготовки украинских пилотов. Предварительно, их обучение займет от шести до восьми месяцев, а учебный центр в Румынии все еще не начал работу, он только создается.Обучение пилотов Воздушных сил ВСУ зависит от США, но в Пентагоне никак не запустят соответсвующую программу, обещая принять первых летчиков и технических специалистов "в ближайшее время". В то же время сообщается, что в Дании якобы начата подготовка группы украинских пилотов.Ранее в Киеве заявили, что Зеленский лично договорился с Нидерландами и Данией о поставках истребителей F-16. Голландцы, по его словам, поставят Украине 42 самолета, а датчане - 19. Причем первые истребители из Дании Киев может получить до конца этого года.