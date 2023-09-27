ВС России контратакой выбили ВСУ с нескольких опорных пунктов в районе Приютное на Южно-Донецком направлении

Российским войскам удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов на Южно-Донецком направлении, наши контратаковали в районе Приютное. Об этом сообщает ТГ-канал "Военкоры русской весны" со ссылкой на сообщения с передовой.
Информация о продвижении российских войск в районе Приютное поступила накануне вечером, штурмовые группы из состава группировки войск "Восток" контратаковали противника и сумели занять ряд опорных пунктов, выбив оттуда подразделения ВСУ. Противник отступил и начал перегруппировку, ожидаются атаки уже на наши позиции.
В атаке участвовала пехота и разведка при активной поддержке артиллерии. Противник явно не ожидал контратаки, поэтому просто прозевал ее, а дальше уже было поздно. Сообщается, что российским бойцам достались "богатые" трофеи, ВСУ бежали, бросив все тяжелое вооружение. Также взяли пленных, причем "значительное" количество. Контратака готовилась несколько дней, позиции ВСУ обрабатывала артиллерия, авиация и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". На участке Приютное - Малиновка оборону держали подразделения 127-й бригады теробороны ВСУ. Вот по ним и прилетело.
Стоит отметить, что информация получена из неофициальных источников, Минобороны никаких заявлений по данному направлению не делало. В последней сводке Приютное не упоминалось, сообщалось о нанесении ударов в районе Старомайорского и Равнополя.
Между тем, поступает информация, что противник готовится к новой попытке прорыва линии обороны российской армии на линии Работино - Вербовое. На данное направление переброшены дополнительные резервы, проведена перегруппировка. В последние дни больших атак ВСУ не предпринимали, действовали небольшими группами, накапливая силы. Киеву срочно нужна победа, причем любая.