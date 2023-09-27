Информация о том, что в районе Ореховского участка Запорожского направления, то есть у Вербового – Работино и далее в направлении Токмака осуществляется мощное наступление ВСУ, не соответствует действительности. Об этом пишет российский военный корреспондент Александр Сладков.Утром, написал военкор, российские бойцы из 42-й мотострелковой дивизии уничтожили очередную БМП Bradley ВСУ. Теперь украинские формирования «молчат». Сладков отмечает, что не знает, с чем связана причина затишья, но это так.Ранее украинские источники сообщили о том, что происходит очень серьезное наступление на Запорожском направлении. Но, судя по всему, наступление осуществлялось исключительно на информационном фронте. Данные военкоров с мест боев опровергают утверждения украинских средств массовой информации.Отметим, что уже практически четыре месяца украинские формирования пытаются наступать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Они несут очень серьезные потери в личном составе и военной технике, но это не останавливает командование ВСУ, которое, вероятно, рассчитывает на успех предпринятых наступательных действий.Правда, за четыре месяца особого успеха действий ВСУ не наблюдается. Российские военнослужащие отражают атаки украинских формирований, не позволяя им прорваться к основным линиям обороны на Запорожском направлении.