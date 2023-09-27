Кеннеди-младший заявил о вопросах к официальной версии об атаках 11 сентября 2001 года

Один из кандидатов на пост американского президента, Роберт Кеннеди, сделал заявление по поводу терактов, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Напомним, что, по официальной версии властей США, здания в центре Нью-Йорка обрушились после того, как в их верхние части террористы направили захваченные авиалайнеры.Роберт Кеннеди-младший заявил о том, что у него есть вопросы к официальной версии. По словам кандидата на пост президента США, он не знает, что именно произошло, но один из вопросов, на который он не может получить ответ, состоит в том, почему в таком случае обрушилось здание, на которое самолёт не падал.Речь идёт о здании №7 Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которое рухнуло вслед за башнями-близнецами. Несколько лет назад в США была опубликована информация о том, что в этом здании располагались штабы и представительства американских спецслужб.Кеннеди отметил, что он не хочет подпитывать теорию заговора о теракте 11 сентября, но тем не менее некоторые вопросы остаются без ответа.Ранее в США были опубликованы статьи со ссылкой на экспертов в области строительства и материаловедения. Утверждалось, что здание №7 обрушилось из-за «тектонических изменений, вызванных обрушением двух небоскрёбов». Были представлены даже расчёты такого воздействия, однако другие эксперты выразили сомнения в состоятельности такой версии, так как, исходя из неё, обрушиться должны были ещё не менее двух зданий в центре крупнейшего города США, однако они остались целыми и практически невредимыми.