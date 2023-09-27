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Польша не стала рассматривать версию о причастности к диверсии на «Северных потоках» украинского экипажа замеченной у газопроводов яхты

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Польша не стала рассматривать версию о причастности к диверсии на «Северных потоках» украинского экипажа замеченной у газопроводов яхты

Власти Польши не поддержали озвученную немецкой прессой версию о возможной причастности к диверсиям на «Северных потоках» состоявшего из украинских граждан экипажа яхты, замеченной у российских газопроводов. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарин.


Ранее газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit выпустили совместное расследование. В нем допускалась версия о том, что к диверсии мог быть причастен украинский экипаж яхты.

Но польский чиновник заявил, что экипаж яхты состоял из «искателей развлечений», а сама их поездка носила исключительно туристический характер. Ни один из членов экипажа яхты не имел даже начальной военной, не говоря уж о диверсионной, подготовки.

Тем не менее, немецкие авторы отказываются верить заявлению польского пресс-секретаря, поскольку считают, что никаких реальных доказательств им предоставлено не было. Поэтому они придерживаются прежней версии – лица на замеченной у газопровода яхты, перевозили взрывчатые вещества, а их украинское гражданство – лишнее подтверждение версии о проведении ими диверсионной акции.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что отчеты о диверсии на «Северных потоках» получал напрямую директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, а сами отчеты набирались на печатной машинке – для конспирации.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Adrian Grycuk
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9 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:01
    +7
    Польша через несколько часов после диверсии высказала спасибо США, и это наиболее правдоподобная версия. Взрывчатка военного образца была заложена во время широкомасштабных учений НАТО профессиональными подводными минерами, и дистанционный радиовзрыватель в последствии был приведен в действие с норвежского самолета, к тому же старик Байден на камеру еще в декабре заявил "северный поток США уничтожат" для этого у них есть возможность, все занавес в сказках про яхты и туристов медсестер.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:24
      0
      дистанционный радиовзрыватель

      Дистанционный - да, но радио-...? Радиосигнал плохо распространяется под водой. Более менее хорошо проходят сверхнизкие частоты, но антены для них слишком громоздки.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 08:01
    +5
    В нем допускалась версия о том, что к диверсии мог быть причастен украинский экипаж яхты.

    Для меня всякий бред, про причастность неких украинцев выглядит неубедительным. Вот эти попытки придать некую самостоятельность т.н.украине исходят от запада с одной целью. Самим отстаться непричастными и не попасть под раздачу в случае чего.
  3. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:11
    +1
    Россия вчера в ООН напрямую обвинила США. Но для них обвинения на словах пустое дело. Сегодня вылезет какой-нибудь черт и отмахнется.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 08:25
      +1
      Для них и обвинения с фактами, это пустое дело. Там уже давно игнорируется любой факт, если он говорит против того, что нужно им. Они даже опровергнуть их не пытаются, тупо игнорят и всё.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +2
    Власти Польши не поддержали озвученную немецкой прессой версию о возможной причастности к диверсиям на «Северных потоках» состоявшего из украинских граждан экипажа яхты
    Почему немецкие СМИ педалируют эту версию понятно - Шольц знал о теракте и кто его готовит (Сеймур Херш об осведомленности Шольца), но молча пожертвовал экономическим благополучием Германии ради Сша. Теперь поляки резко перестали "верить" в эту версию зная кто в действительности совершил это преступление и одна из причин этому - обострившиеся взаимоотношения с Германией. Не зря их чиновник из европарламента сразу после теракта написал "Спасибо, США",
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:17
    +4
    Американцы все смогли чисто провернуть ,но вот легенду прикрытия совсем упустили . Или рассчитывали как с 11 сентября ,сами расследуют собственный теракт ?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:36
    +1
    Сегодня, на фоне уровня вовлечения немчуры в конфликт на окраине, версия с кеклами самая хорошая, пусть свой электорат и бизнес разбирается с одноглазым бандитом с погонялом, ну, сами знаете каким. А так то, да, матрасня пытается съехать с темы, но мы то знаем.
  7. геолог
    геолог Сегодня, 08:39
    -1
    Зато нас никто не упрекнет, шта мы не уважаем норвежские и датские морские границы, которые оказались бумажными.