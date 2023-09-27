Польша не стала рассматривать версию о причастности к диверсии на «Северных потоках» украинского экипажа замеченной у газопроводов яхты

Власти Польши не поддержали озвученную немецкой прессой версию о возможной причастности к диверсиям на «Северных потоках» состоявшего из украинских граждан экипажа яхты, замеченной у российских газопроводов. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарин.Ранее газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit выпустили совместное расследование. В нем допускалась версия о том, что к диверсии мог быть причастен украинский экипаж яхты.Но польский чиновник заявил, что экипаж яхты состоял из «искателей развлечений», а сама их поездка носила исключительно туристический характер. Ни один из членов экипажа яхты не имел даже начальной военной, не говоря уж о диверсионной, подготовки.Тем не менее, немецкие авторы отказываются верить заявлению польского пресс-секретаря, поскольку считают, что никаких реальных доказательств им предоставлено не было. Поэтому они придерживаются прежней версии – лица на замеченной у газопровода яхты, перевозили взрывчатые вещества, а их украинское гражданство – лишнее подтверждение версии о проведении ими диверсионной акции.Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что отчеты о диверсии на «Северных потоках» получал напрямую директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, а сами отчеты набирались на печатной машинке – для конспирации.