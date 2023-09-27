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Источник назвал количество воспользовавшихся открытой частотой 149.200 «Волга» для сдачи в плен военнослужащих ВСУ

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Источник назвал количество воспользовавшихся открытой частотой 149.200 «Волга» для сдачи в плен военнослужащих ВСУ

Количество добровольно сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ неуклонно растет, особенно заметно это стало после того, как заработала открытая частота 149.200 "Волга". Причем многие украинцы, идущие сдаваться, прихватывают с собой оружие и боеприпасы. Такой случай произошел буквально на днях.


Группа бойцов ВСУ вышла на наших на частоте "Волга" и обговорила условия сдачи в плен. Происходило все на направлении Сватово-Кременная. Как оказалось, украинские военные прихватили с собой три ящика с боеприпасами. Передача захваченного с собой имущества и сдача в плен прошла без каких-либо эксцессов.

На направлении Сватово - Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК

- приводит РИА Новости слова собеседника.

По имеющимся данным на сегодняшний день, с использованием частоты 149.200 "Волга" в плен сдалось уже около 10 тысяч украинских военнослужащих, такие данные приводит ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Напомним, что частота заработала в середине лета этого года, она доступна по всей линии фронта.

Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 "Волга" для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь

- заявил представитель оперативных служб.

По его словам, количество сдавшихся в плен только растет, много случаев, когда сдаются целыми группами и подразделениями. Большую роль в этом играет действующее на подконтрольной Киеву территории пророссийское подполье, которое доводит до мобилизованных информацию о возможности сдаться по прибытию в зону СВО. Многие этим пользуются при первой возможности. Прогнозируется, что количество пленных будет только возрастать, поскольку на Украине проводится насильственная мобилизация.
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29 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 08:21
    +11
    Как оказалось, украинские военные прихватили с собой три ящика с боеприпасами.
    молодцы. Видимо перестраховались. Вдруг бой со своими.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:50
      +4
      Если Кужугетович не "шутит" и наши потери 1:10, то эти "вояки" сохранили жизни 1000 наших бойцов. А ящики... это так, по привычке.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:27
        +2
        Наверное, мне мешает своё "верхнее" образование радиоинженера и даже опыт радиста на ПЛ. Перелистал с десяток статей в интернете, в надежде увидеть за голыми цифрами 149.200 столь неотъемлемые Герцы, КГц, МГц...А может это в метрах или килограммах?
        Нет, конечно, из текстов про эту частоту становится однозначно понятно, что это УКВ частота, на которых работают карманные р/ст Моторола или Баофенги, а значит МГц. Но откуда эта вольность или необязательность в обозначении диапазона частот? Давайте тогда любое расстояние писать одними цифрами, без указания в метрах или километрах. Вес тоже не обязательно обозначать в граммах, килограммах или тоннах? Да, про танк который весит 60 не подумаешь о килограммах, но почему-то тонны пишут обязательно. Я конечно понимаю, что 149.200 Кгц (диапазон чуть ниже ДВ) на фронте нечем ловить, но всё же...
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:46
        0
        Если Кужугетович не "шутит"
        А он знатный шутник...
  2. Msi
    Msi Сегодня, 08:23
    +4
    По имеющимся данным на сегодняшний день, с использованием частоты 149.200 "Волга" в плен сдалось уже около 10 тысяч украинских военнослужащих,

    Ух ты. Неплохо. Не ожидал такое количество. Это сколько их всего в плену получается?
    1. Комментарий был удален.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 09:27
      +2
      Всего и есть более 10 000. Неверно подана информация, на данной частоте сдалось около 1000 укропов. остальные пленены ранее.
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 08:23
    +8
    Если это правда (не преувеличено в пять раз), то хорошая новость, пусть сдаются поскорее!
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:25
      +4
      Если это правда (не преувеличено в пять раз)

      Почему именно в пять, а не в шесть с половиной...?
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 08:35
        +4
        Первая новость про этот способ сдачи в плен от 26 июля . Может и правда .В любом случае дело нужное ,сохранит и наших ребят
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:50
        +1
        Почему именно в пять, а не в шесть с половиной...?

        Элементарно.
        Когда просто преувеличивают число, обычно берут такие коэффициенты - 2,3,5,10,20.
        Дробный коэффициент может появиться только тогда, когда реальное количество догоняется до заранее согласованной суммы.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:29
    +3
    Выбор есть у каждого и всегда.
    Что вы можете? Могу копать. А еще? Могу не копать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +4
    с использованием частоты 149.200 "Волга" в плен сдалось уже около 10 тысяч украинских военнослужащих
    Это конечно хорошо. Больше сдавшихся в плен - сокращение потерь с нашей стороны. А планируют использовать пленных (нациков не касается) на тяжелых работах по благоустройству освобожденных территорий или будут кормить и содержать себе в убыток?
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:37
    -4
    Цитата: VLAD-96
    Если это правда (не преувеличено в пять раз), то хорошая новость

    Даже если в 20 раз преувеличили - всё равно хорошо. Главное потом этих пленных не менять на очередного кума или мэра или родственника...
  7. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:39
    +2
    10 тысяч - это целая дивизия или три укровские бригады. Если правда, то это отличная новость.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 09:24
      0
      Да как-то те, кто эту инициативу в принципе запустил, совсем другие цифры называют:
  8. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:40
    -5
    Если учитывать потери противника порядка 400к, и значительное количество раненых большей это цифры в разы, то 10 000 добровольно сдавшихся не такая уж и большая.
    А учитывая, что плененные не по своей воле украинцы сплошь повара, рассказывающие, что их бросили свои без еды и боприпасов. Хотя по нюрассказам нашим сопротивление и оснащение врага достаточно серьезное.
    Еще крепка НАТОвская пропаганда.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 09:32
      +1
      С учетом того, что ВСУ наступает, а наша армия какой месяц в обороне, местами активной - пленных укров и не может быть много. В принципе, в ту войну сдаются неохотно, а уж после успехов осенней кампании 2022 у них и резонов к тому не было.
      В среднем цифра около 10 тысяч человек (с учетом обменов) - и то, это значение появилось после капитуляции мариупольского гарнизона.
      С другой стороны надо заметить, что и российская армия несет определенные потери пленными - просто по количеству обмененных понятно (уже за 1000 перевалило).
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:41
    +5
    М-де. Полная дивизия сдавшихся - уже показатель, что даже в отбитых наглухо мозгах - один пес поворот произошел
  10. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:41
    +4
    Ого, 10 000? Вот это результат! Надо такую же частоту для гражданских организовать. Пусть переходят границу с Россией или Белоруссией и обращаются в местные органы власти.

    Сорвем им мобилизацию
  11. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:44
    +7
    Тут ещё и психология, послушает противник(я про простых бойцов) и закрадется в его башку мыслишка а что Я, вон уже сколько сдаться успело, первым всегда труднее, а тут вроде как ты уже и в середке и глядишь и вынесет и вернется Тарас или Микола до хаты, до дому, надо привлекать хороших психологов к моральному оправданию и вещать на ту сторону чтоб на постоянной основе. Глядишь и процесс пойдёт шустрее.
  12. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:58
    +3
    сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК
    ...ну вот ..процесс пошел...поди эдак в ближайшее время будут целыми абрами и челенжами сдаваться...замечательно .ДАЕШЬ "ВОЛГУ" на всю бандерляндию
  13. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:58
    +2
    Вот это да-ааа, если это правда.
    Целая дивизия непонятных людей в тылу сидит. И всех надо кормить, поить, лечить, интернетом обеспечивать. И так до окончания БД.
    Надеюсь фронт работ им определен, нечего просто так в тылу харчеваться.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:43
      +1
      Цитата: Neo-9947
      Целая дивизия непонятных людей в тылу сидит. И всех надо кормить, поить, лечить, интернетом обеспечивать. И так до окончания БД.

      Так радоваться надо, что они в плену и не воюют, а не огорчаться.
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 10:02
        0
        Можно и порадоваться, что они у на с в тылу. А можно и про белочехов вспомнить.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:59
    +5
    Прекрасно - если озвученная цифра близка к истине. Только не надо добровольно сдавшихся в плен включать в списки на обмен.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:10
      0
      Да ладно, кто до этого додумается?! Если только затесавшися в наши ряды чубатый!

      Блин, когда уже разрешат чубытых ххлов, называть ххлами с буквой "о"?!
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:09
    0
    Вот это дело! Наконец то начали понимать, что украинцам не стоит воевать с русскими за дело ххлов чубатых паразитов.
  16. Комментарий был удален.
  17. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:38
    0
    многие украинцы, идущие сдаваться, прихватывают с собой оружие и боеприпасы

    А еще лучше - пусть прихватывают с собой командиров и нацистов из нацбатов... Притащил на себе азовца со связанными руками - получаешь гарантированное прощение и свободу.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:14
    0
    По его словам, количество сдавшихся в плен только растет,
    Всё сложно\просто!
    Сложно ... что с ними делать дальше?
    Просто ... спасая свои жизни, они не будут убивать наших воинов, а это уже плюс!