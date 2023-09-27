Источник назвал количество воспользовавшихся открытой частотой 149.200 «Волга» для сдачи в плен военнослужащих ВСУ

Количество добровольно сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ неуклонно растет, особенно заметно это стало после того, как заработала открытая частота 149.200 "Волга". Причем многие украинцы, идущие сдаваться, прихватывают с собой оружие и боеприпасы. Такой случай произошел буквально на днях.
Группа бойцов ВСУ вышла на наших на частоте "Волга" и обговорила условия сдачи в плен. Происходило все на направлении Сватово-Кременная. Как оказалось, украинские военные прихватили с собой три ящика с боеприпасами. Передача захваченного с собой имущества и сдача в плен прошла без каких-либо эксцессов.
На направлении Сватово - Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК
- приводит РИА Новости слова собеседника.
По имеющимся данным на сегодняшний день, с использованием частоты 149.200 "Волга" в плен сдалось уже около 10 тысяч украинских военнослужащих, такие данные приводит ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Напомним, что частота заработала в середине лета этого года, она доступна по всей линии фронта.
Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 "Волга" для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь
- заявил представитель оперативных служб.
По его словам, количество сдавшихся в плен только растет, много случаев, когда сдаются целыми группами и подразделениями. Большую роль в этом играет действующее на подконтрольной Киеву территории пророссийское подполье, которое доводит до мобилизованных информацию о возможности сдаться по прибытию в зону СВО. Многие этим пользуются при первой возможности. Прогнозируется, что количество пленных будет только возрастать, поскольку на Украине проводится насильственная мобилизация.