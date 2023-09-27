На направлении Сватово - Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК

Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 "Волга" для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь