В Польше прокуроры проверят, принимал ли участие в геноциде польского населения Львовщины бывший украинский эсэсовец Ярослав Гунько (Хунка), который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». Об этом заявил пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.Ранее в канадском парламенте чествовали Гунько, после чего начался настоящий международный скандал. Польскую прокуратуру заинтересовало возможное участие Гунько в геноциде этнических поляков, проживавших в Гуте Пеняцкой. Там были уничтожены более 800 поляков.Поскольку польские власти относятся очень болезненно к вопросу геноцида польского населения украинскими националистами, появление в парламенте Канады бывшего эсэсовца стало сильным фактором раздражения для Варшавы. К тому же, 98-летний Гунько всю жизнь прожил в Канаде, так и не понеся ответственности за службу в СС.Интересно, что сам президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады тоже приветствовал Ярослава Гунько. В условиях ухудшения польско-украинских отношений из-за экспорта украинского зерна, это может стать дополнительным поводом для Польши инициировать проверку по Гунько.Если бы не инцидент с приветствием в парламенте, Гунько бы имел все шансы прожить спокойно всю жизнь, так и не став фигурантом расследования со стороны польских властей. Но теперь не исключено, что Польша попытается привлечь его к ответственности, если обнаружит свидетельства его причастности к убийствам этнических поляков.