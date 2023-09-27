Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Польши проверит эмигрировавшего в Канаду украинского эсэсовца на участие в геноциде поляков

17
Власти Польши проверит эмигрировавшего в Канаду украинского эсэсовца на участие в геноциде поляков

В Польше прокуроры проверят, принимал ли участие в геноциде польского населения Львовщины бывший украинский эсэсовец Ярослав Гунько (Хунка), который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». Об этом заявил пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.


Ранее в канадском парламенте чествовали Гунько, после чего начался настоящий международный скандал. Польскую прокуратуру заинтересовало возможное участие Гунько в геноциде этнических поляков, проживавших в Гуте Пеняцкой. Там были уничтожены более 800 поляков.

Поскольку польские власти относятся очень болезненно к вопросу геноцида польского населения украинскими националистами, появление в парламенте Канады бывшего эсэсовца стало сильным фактором раздражения для Варшавы. К тому же, 98-летний Гунько всю жизнь прожил в Канаде, так и не понеся ответственности за службу в СС.

Интересно, что сам президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады тоже приветствовал Ярослава Гунько. В условиях ухудшения польско-украинских отношений из-за экспорта украинского зерна, это может стать дополнительным поводом для Польши инициировать проверку по Гунько.

Если бы не инцидент с приветствием в парламенте, Гунько бы имел все шансы прожить спокойно всю жизнь, так и не став фигурантом расследования со стороны польских властей. Но теперь не исключено, что Польша попытается привлечь его к ответственности, если обнаружит свидетельства его причастности к убийствам этнических поляков.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Szczebrzeszynski
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:45
    +4
    Высунул пятак нацик из навоза, надеюсь огребет пока не сдох.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:49
      +1
      Подтверждаю, что Гунько лично пытал, насиловал, казнил с особой жестокостью и изуверством польских женщин, детей, стариков. am
      Поляки, что с лицом? fellow
      1. Msi
        Msi Сегодня, 09:03
        -4
        Подтверждаю, что Гунько лично пытал, насиловал, казнил с особой жестокостью и изуверством польских женщин,

        А 80 ти летних украинских девствениц может быть он то же насиловал????
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:10
        0
        Цитата: Бородач
        Поляки, что с лицом?

        А у них там с лицом вечно "славаукраине"
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:51
      0
      ASAD hi, так у него все шансы соскочить ещё есть, тут многое от Вашингтона зависит, рыкнет на Варшаву и всё, следствие НИЧЕГО не обнаружит и не найдёт, политика-с.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 09:25
        0
        У него сейчас есть все шансы склеить ласты еще до окончания следствия. И концы в воду. Ни кто даже париться не станео от чего этот заношеный презерватив сдох.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    +4
    В Польше прокуроры проверят, принимал ли участие в геноциде польского населения Львовщины бывший украинский эсэсовец Ярослав Гунько (Хунка),
    А раньше этим заняться "корпоративная этика" не позволяла? А как разгорелся скандал сразу вспомнили подчеркнув, что героизацию фашизма не поддерживают. Пока будут разбираться этот 98 летний эсэсовец уже кони отбросит. Российская сторона в свое время требовала от Канады выдачи такого же деятеля проявившего себя в администрации немецкого концлагеря, но канадские власти всякий раз отказывали.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:54
      0
      rotmistr60 hi, раньше этот (цензура) сидел под веником, а тут его вытащили и овации устроили, раньше Польша с прицелом на западные территории "дружила" с Украиной, раньше зернишко между Киевом и Варшавой не лежало. А может и реально Вашингтон решил Зеленского сливать, скоро увидим.
  3. Johnson Smithson
    Johnson Smithson Сегодня, 08:49
    +2
    К тому же, 98-летний Гунько всю жизнь прожил в Канаде

    это как?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:50
    +1
    А наш СК чего молчит, не интересен персонаж? Архивы КГБ на макулатуру сдали? Есть фигурант, работать нужно, его деяния без срока давности.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:02
      0
      Uprun hi, а кто из Варшавы или из Киева поверит нашим документам? Киев заявит что Москва хочет рассорить их с Варшавой поэтому подкидывает "липу", поляки нашим оприори не поверит. А нашим этого никто не выдаст не та полит. обстановка.
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:52
    +1
    вопрос из прошлых тем который озвучил один из читателей ВО, остается открытый.
    салофюрер позвал ССцовца в Урину плюнуть на могилу своего деда ?
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 08:58
    0
    Судя по заголовку- русскому надо учить клепающим новости. Правописание трудно проверить?
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:01
    0
    Не найдёт Польша причастности этого старого нациста к зверствам - не выгодно им сейчас.
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:04
    0
    98 лет ....
    Этот дед еще что-то соображает? Он хоть понимает, что допустим дед, а не бабка.
    Но это кстати не препятствует привлечению данного экземпляра к справедливому суду.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:24
    +1
    Главари канадских фашистов в своём русофобском угаре - подставили дедушку-эсесовца :)))
    Сейчас он, наверное, сидит и думает:"Во, кypвы... не в тех стрелял я, ох, не в тех!"
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:39
    0
    Интересно, что сам президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады тоже приветствовал Ярослава Гунько

    Обычное явление, один фашист, приветствует другого фашиста, иначе и быть не может.