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Воюющим в составе ВСУ иностранным наёмникам упростили получение украинского гражданства

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Воюющим в составе ВСУ иностранным наёмникам упростили получение украинского гражданства

Воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам упростили условия пребывания на украинской территории, а также ввели ускоренную процедуру получения украинского гражданства. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.


Первым делом на Украине узаконили различные вооруженные формирования, введя их в состав ВСУ или Нацгвардии, тем самым позволив иностранцам заключать контракты с Минобороны Украины. Подписав его, наемник автоматически освобождается от обязанности оформлять вид на жительство и продлевать срок прибывания на Украине. По словам Науменко, теперь военный билет может заменять вид на жительство. В общем, в Киеве всеми способами пытаются удержать наемников на Украине.

У тебя есть контракт с ВСУ, есть военный билет - все, ты законно находишься на территории Украины. Формально мы приравняли военный билет к виду на временное проживание

- заявила глава миграционной службы.

Также иностранный боевик может получить украинское гражданство по упрощенной процедуре, если получит госнаграду или за него походатайствует Минобороны. Сейчас Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о предоставлении гражданства иностранцам, воюющим в составе других формирований, не относящихся к Минобороны и МВД, например, территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что у многих наемников, влившихся в ряды ВСУ, возникли проблемы с получением украинского гражданства. Касается это в основном сбежавших на Украину бывших российских и белорусских граждан, желающих поменять гражданство. Да и из других стран на Украину бегут различные отбросы, скрываясь от правосудия и т.д. Все они требуют выдать им украинские паспорта, чтобы не возвращаться на родину.
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:58
    +2
    Дела на фронте хуже потому и плюшек надо больше чтоб гусей заманивать, понятно что американским и прочим "цивилизованным" гражданство Украины не нужно а вот "цензура" предателям и прочим из ближних может и сгодиться.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 08:58
    +2
    Воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам упростили условия пребывания на украинской территории, а также ввели ускоренную процедуру получения украинского гражданства.

    Я так понимаю это ещё один способ скрывать потери граждан ЕС и других стран.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:05
      +1
      Msi hi, Е. С. - ким гражданам нет смысла менять свои паспорта на украинские, также как США и британским.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:58
    +3
    После таких новостей все наемники как ломанулись в ОВИР за гражданством, теперь, как и все граждане окраины, будут за оклад воевать....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:08
      +1
      Uprun hi, моё мнение замануха с этим гражданством расчитано на наемников из стран которые называют "третьим миром" а тем интерес получить гражданство Украины а там может и гражданство Е. С., США, обломиться.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 09:24
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Uprun hi, моё мнение замануха с этим гражданством расчитано на наемников из стран которые называют "третьим миром" а тем интерес получить гражданство Украины а там может и гражданство Е. С

        Зачем гражданину Украины получать гражданство ЕС?
        "Україна це Європа!"
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 09:52
          0
          михаилл hi, ага вы Брюсселю об этом расскажите, вот они удивляться будут.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:11
          0
          Цитата: михаилл
          "Україна це Європа!"

          С небольшой поправкой - Украина задница Европы.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 09:53
      +1
      А чо там упрощать, в 2015 аваков лично вручал и раздавал паспорта граждан украины укроговорящим и русскоговорящим израильским инструкторам, задача была простая - обучить всу убивать русских. Лично общался с таким майором в запасе израильской армии. Он и хвастался. Я спросил, а чо уехал то?Ответ меня убил,- Задовбало их разгильдяйство, дурдом и беспробудные пьянки
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    +3
    Воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам упростили условия пребывания на украинской территории
    Не иначе в Киеве посчитали, что с украинским гражданством иностранцам умирать будет легче (ирония). Вот только в преисподню отбирают не по паспортам, а по грехам, которых у наемников выше крыши.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:14
    +1
    Надо как в ИГИЛ три раза произнести "щеня вмерла", потом обрезание чего-нибудь(скорей всего лоботомия) - и верный воин аллаха, тфу, невмиручий 3,14дорг готов к штурму Донецкого аэропорта, ну и Крыма, чтоб два раза не вставать
  6. HAM
    HAM Сегодня, 09:17
    +1
    Следующий шаг--раздача бесплатной земли 1,5х2 метра...
    1. ANB
      ANB Сегодня, 09:21
      0
      . 1,5х2 метра

      Так на всех не напасешься. Надо экономнее. Вертикально там или кремация.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: HAM
      Следующий шаг--раздача бесплатной земли 1,5х2 метра...

      Укры наемников не хоронят, бросают там где "вбили".
  7. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:03
    0
    Ну правильно! Ведь громадзянина можно и в кодлостане хоронить, зачем на исторической родине кладбища украшать флагами и привлекать внимание очередных недобитков, рвущихся на сафари! А органы - они органы и есть, и какой они национальности, - пофиг...
  8. Vlatko_Radovic
    Vlatko_Radovic Сегодня, 10:07
    0
    А почему бы РФ не предоставлять гражданство иностранным патриотам, желающим воевать за Победу России на фронтах СВО. Эти люди не на словах, а на деле доказывают причастность к Русскому миру! И если Госдума будет против, то станет понятно, как далека она от народа. Да и на Выборах подтолкнёт население к принятию Разумного Решения!