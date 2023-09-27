Воюющим в составе ВСУ иностранным наёмникам упростили получение украинского гражданства

У тебя есть контракт с ВСУ, есть военный билет - все, ты законно находишься на территории Украины. Формально мы приравняли военный билет к виду на временное проживание

Воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам упростили условия пребывания на украинской территории, а также ввели ускоренную процедуру получения украинского гражданства. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.Первым делом на Украине узаконили различные вооруженные формирования, введя их в состав ВСУ или Нацгвардии, тем самым позволив иностранцам заключать контракты с Минобороны Украины. Подписав его, наемник автоматически освобождается от обязанности оформлять вид на жительство и продлевать срок прибывания на Украине. По словам Науменко, теперь военный билет может заменять вид на жительство. В общем, в Киеве всеми способами пытаются удержать наемников на Украине.- заявила глава миграционной службы.Также иностранный боевик может получить украинское гражданство по упрощенной процедуре, если получит госнаграду или за него походатайствует Минобороны. Сейчас Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о предоставлении гражданства иностранцам, воюющим в составе других формирований, не относящихся к Минобороны и МВД, например, территориальной обороны.Ранее сообщалось, что у многих наемников, влившихся в ряды ВСУ, возникли проблемы с получением украинского гражданства. Касается это в основном сбежавших на Украину бывших российских и белорусских граждан, желающих поменять гражданство. Да и из других стран на Украину бегут различные отбросы, скрываясь от правосудия и т.д. Все они требуют выдать им украинские паспорта, чтобы не возвращаться на родину.