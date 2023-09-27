Военное обозрение
Войти Регистрация

Новый глава Минобороны Украины пообещал «отвечать на удары по энергетике»

22
Новый глава Минобороны Украины пообещал «отвечать на удары по энергетике»

Киевские власти считают, что в зимний период ракетные удары ВС РФ будут сосредоточены на объектах энергетической инфраструктуры. Именно об этом в интервью CNN заявил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который в начале сентября сменил на данном посту Алексея Резникова.


В свою очередь, украинский министр пообещал, что ВСУ будут реагировать на потенциальные атаки.

Мы будем отвечать

- заявил Умеров.

Вероятно, украинский чиновник подразумевал удары по российской энергетической инфраструктуре с помощью БПЛА.

Напомним, что буквально вчера сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. В результате теракта были обесточены семь населенных пунктов.

В то же время в зоне риска находится не только наше приграничье. В последнее время киевский режим все чаще наносит удары вглубь российской территории, включая столицу. Для этого используются дроны-камикадзе самолетного типа, одним из которых является «Бобер» украинской разработки, который по некоторым данным способен преодолевать расстояния до 1000 км.

В данном случае становится очевидным, что «отодвигание фронта», о котором не раз говорили в Минобороны РФ, сегодня уже не имеет никакого смысла. Террористические атаки на нашу территорию будут продолжаться, пока существует киевский режим. Впрочем, исходя из вышеупомянутого заявления Умерова, украинские власти этого уже даже не скрывают.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:14
    +5
    Если бы не понятно что, то Украина ещё бы прошлой зимой в мрак и тьму погрузилась бы, а нашим энергетикам в приграничье надо готовиться этих ничего не остановит(только ликвидация) и будут они по подстанциям лупить, и не важна сколько там будет отключенно главное погромче прокричать мол смотрите мы мстим и на территории России тоже люди без электричества сидят.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:22
      +6
      Будем мы долбить украинскую энергетическую структуру или не будем. не имеет значения... ВСУ как стреляла по подстанциям Донецка и Луганска, так и будет стрелять... Как пыталась достать инфраструктуру России, так и будет пытаться... Так что, работайте братья по их энергетике, не обращая внимания на их вой...
      Мы «играем» в «СВО»,
      А они воюют с нами ...
      Пора в это баловство
      Прекращать играть с врагами.
      Если биться то всерьёз,
      Применяя всё что можно,
      Чтобы не стоял вопрос –
      Больно бить, аль осторожно...???
      Чтобы враг наш никогда
      Не грозил стране войною,
      Врагам нужно иногда
      Бить по морде всею «зброей»!!!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:16
    +5
    Сносить нужно действующий режим, всю верхушку, выгода очевидна - экономия ракет. Сколько их там в куеве кучкуется? А сколько объектов энергетики по окраине? Других поставят? Но это будет уже не то и не те. Выгода очевидна.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:17
      +4
      Uprun, это понятно ВСЕМ абсолютно, но почему этого не делается вот вопрос.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:20
      -2
      Ну вот вы снесли всю верхушку управленческую, правительство, штабы военных, всех "кинжалами" обнулили. Потом обнулили всю энергетику, дата центры интернета. Дальше, Вы, в своей голове, чего нарисовали?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Копчёный
        Потом обнулили всю энергетику, дата центры интернета. Дальше, Вы, в своей голове, чего нарисовали?

        Война она такая, не оставляет выбора.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:23
      -1
      В словах этого недоделанного просматривается тенденция, которую мы наблюдаем у нас, когда МИД обещает жестко ответить всем. И, на мой взгляд, это хорошо потому что у хохла начался наш синдром, значит дела у них идут все хуже...
    4. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:27
      +2
      Не все так просто, коллега. Западные районы Советского Союза отстраивались с учетом готовности к войне, в том числе и ядерной. Это касается к строительству практически всего, автомобильных и железных дорог, всех видов коммуникаций. Это где-то в конце 80-х все стало упрощаться. А сейчас мы боремся с остатками Советского наследия там.
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 09:31
      0
      да удивляет что киевский режим жив и пропаганду и русофобию несет в уши украммм уже больше года пишут люди про это
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:59
        0
        Цитата: opuonmed
        киевский режим жив и пропаганду и русофобию несет в уши украммм уже больше года пишут люди про это

        Да не больше года, а начиная с 1991 года, а точнее и раньше.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:22
    0
    И за козла ответит, и за энергетику...
    С энергетикой несколько непонятна именно наша позиция. Мы их именно не добиваем, почему - неясно. Понятно, я не Генштаб, стратегические задачи никто мне доводить не будет, просто это самоочевидная аксиома - если начать долбать какую-то цель, нанести ущерб, но не уничтожить - эффект будет околонулевым, ее отремонтируют, а то и вовсе отрицательным, учитывая потери атакующих при отсутствии уничтожения цели.
    Кстати, именно так немцы проэто-само "Битву за Британию" - начали долбать авиацию, не закончили - переключились на радары, не закончили - на инфраструктуру и города... Все в итоге работает, а вот Люфтваффе - кончилось
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:47
      +1
      начали долбать авиацию, не закончили - переключились на радары, не закончили - на инфраструктуру и города... Все в итоге работает, а вот Люфтваффе - кончилось
      ...да там тёмная история..во первых почему немцы под Дюнкерком остановились..а могли б наколошматить под полмилиона штыков не напрягаясь....и второе главное...почему адя так и не начал операцию "Зее лёва" а повернул штыки на восток...восток для запада гиблое место
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:26
    0
    Никаких сомнений в том, что бандерогеи наносят удары по всем объектам, до которых могут дотянутся.
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 09:28
    0
    . В данном случае становится очевидным, что «отодвигание фронта», о котором не раз говорили в Минобороны РФ, сегодня уже не имеет никакого смысла.

    А пробовали?
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:29
    -1
    Придётся устанавливать больше зенитных установок на стратегически важных объектах. Только вот удар по штабу ЧФ показал, что с ПВО не все так просто.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 09:58
      -1
      Количество средних и крупных ТЭЦ в России 700 штук. В принципе на каждую минимум можно установить какую нибудь установку ПВО. Здания, цеха высокие, крыши плоские, выдерживающие большую нагрузку, можно ставить и на крыши, чтобы увеличить дальность обнаружения. Кстати и на крыше штаба ЧФ можно было установить ПВО и РЭБ soldier
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 10:10
      -1
      Глок, на каждую подстанцию зениток не поставишь. Тем более на каждый объект энергетики. С какляцким количеством бпла целью может стать любой фарфоровый изолятор высоковольтной лэп.
      А вот чем меньше линия фронта, тем большей плотности средств пво за ней можно достичь.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:44
    +1
    Киевские власти считают, что в зимний период ракетные удары ВС РФ будут сосредоточены на объектах энергетической инфраструктуры. Именно об этом в интервью CNN заявил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который в начале сентября сменил на данном посту Алексея Резникова.
    Странно другое, а именно почему у Рустема Умерова не взяли интервью представители издания The Washington Post ? Неужели риторика Кевина Маккарти относительно прекращения финансирования украинского кружка по интересам так повлияла на изберательность интервьюируемыми персонажами своих СМИ лояльных к политике действующей администрации Белого Дома киевского режима ? С подбором кадров явно перестарались и как-то так слегка завуалированно перестарались recourse
    В свою очередь, украинский министр пообещал, что ВСУ будут реагировать на потенциальные атаки.

    Мы будем отвечать

    - заявил Умеров.
    Польские патриоты помогут украинцам теплотой и радушием участникам ВСУ в чём нет и тени сомнений. Любопытно как Умеров отреагирует на сокращение поддержки из Польши очень даже любопытно и не менее нитересно. Неужели введут эмбарго на польские яблоки ?!
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:05
    -1
    В данном случае становится очевидным, что «отодвигание фронта», о котором не раз говорили в Минобороны РФ, сегодня уже не имеет никакого смысла.

    Или я что-то недопонял, или автор не понял, belay что сам написал, но вот этот пассаж выглядит просто восхитительным... Это же переворот fellow в военной науке!! К собакам всю стратегию и тактику, Мольтке и Клаузевица, остальных теоретиков вместе с ними!! Потому что бобер летает на 1000 км. fellow
    Ладно, это все не всерьез, шутки ради. feel
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:06
    0
    Новый глава Минобороны Украины пообещал «отвечать на удары по энергетике»
    Очередной зелебобик которого выпустили к главным микрофонам и ТВ.
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:15
    0
    Клоун поставил клоуна. Так у них там война или нет?
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:20
    0
    Цитата: Bingo
    Мы их именно не добиваем, почему - неясно.

    Предположу на недавнем примере Кременчугского НПЗ.
    Оборудование завода расчитано на работу с высокосернистой нефтью, российской нефтью. Проектная производительность - 18млн.т. в год. Сейчас завод работает на 5 млн.т. в год. Но ведь отсюда кто-то им туда эти 5 млн.тонн продает. И этот кто-то будет сильно возражать, если грохнуть этот источник топлива для всук и пропадет его покупатель.
    Дальше не продолжаю и не обобщаю.