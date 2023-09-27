Новый глава Минобороны Украины пообещал «отвечать на удары по энергетике»

Киевские власти считают, что в зимний период ракетные удары ВС РФ будут сосредоточены на объектах энергетической инфраструктуры. Именно об этом в интервью CNN заявил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который в начале сентября сменил на данном посту Алексея Резникова.
В свою очередь, украинский министр пообещал, что ВСУ будут реагировать на потенциальные атаки.
Мы будем отвечать
- заявил Умеров.
Вероятно, украинский чиновник подразумевал удары по российской энергетической инфраструктуре с помощью БПЛА.
Напомним, что буквально вчера сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. В результате теракта были обесточены семь населенных пунктов.
В то же время в зоне риска находится не только наше приграничье. В последнее время киевский режим все чаще наносит удары вглубь российской территории, включая столицу. Для этого используются дроны-камикадзе самолетного типа, одним из которых является «Бобер» украинской разработки, который по некоторым данным способен преодолевать расстояния до 1000 км.
В данном случае становится очевидным, что «отодвигание фронта», о котором не раз говорили в Минобороны РФ, сегодня уже не имеет никакого смысла. Террористические атаки на нашу территорию будут продолжаться, пока существует киевский режим. Впрочем, исходя из вышеупомянутого заявления Умерова, украинские власти этого уже даже не скрывают.