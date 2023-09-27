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В Москву приехал для встречи с руководством Минобороны РФ главком Ливийской национальной армии Хафтар

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В Москву приехал для встречи с руководством Минобороны РФ главком Ливийской национальной армии Хафтар

В Российскую Федерацию прибыл с официальным визитом главнокомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Он планирует встретиться с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и другими представителями руководства военного ведомства.


В процессе встречи с военным руководством Хафтар будет обсуждать развитие ситуации в Ливии, двусторонние отношения между Россией и ЛНА, вопросы сотрудничества. Напомним, что ранее Ливию посещала с визитом делегация МО РФ под руководством генерала Евкурова. Тогда на встрече обсуждались вопросы совместной борьбы с терроризмом в Африке и сотрудничество в военной сфере.

После визита российской делегации в Ливию, Хафтара, в свою очередь, пригласили в Россию с ответным визитом, чем военачальник и воспользовался. Учитывая непростую ситуацию в африканских странах, в том числе и к югу от Сахары, для России сейчас Хафтар представляет собой интересного партнера.

Хафтар известен своими давними связями с Россией. Как известно, в Ливии существует два центра исполнительной власти – правительство в Триполи, поддерживаемое Западом, и временное правительство на востоке страны, в Киренаике, которое поддерживает Ливийская национальная армия Халифы Хафтара и с которым развивает тесные связи Российская Федерация.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SalimIRQ.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:20
    +3
    Для начала ,Юнус - Бек Евкуров лично встречал Хафтара на аэродроме ,что говорит о доверительных между ними отношениях.Ливия имеет стратегическое положение для стран сахеля.Похоже у туарегов скоро испортится настроение.А для этого надо выгнать французов из Чада, надо пользоваться моментом когда Францией руководит ни какой политик.Для которого главное ,чтоб старушка не поднимала руку на него.Чад осиное гнездо туарегов,с фольксвагенами не путать.А Суровикин засветился на днях в Алжире.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:32
      +2
      А Суровикин засветился на днях в Алжире

      Действительно, похоже на то, что Россия начинает перестройка Африки в учетом своих интересов. Надо сказать штатам спасибо за столь успешное ослабление Европы.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:20
    +1
    Это похоже на нашу попытку зеркально ответить туркам на события в Карабахе... Будет интересный сюжет...
  3. Seal
    Seal Сегодня, 09:36
    0
    Интересно, а, что это некий "Сolonel Cassad" , на которого тут иногда ссылаются, который клятвенно заверял, что он точно знает, что Хамис Каддафи жив (после самого последнего сообщения о его гибели) , уже давно не затрагивает эту тему ?
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:40
    +1
    правильный курс держит Хафтар...те кто дружит с Россией непременно богатеет,..а те кто с западными гендерами в нищете и в разрухе..главное что б Хафрар помнил что бывает когда с западом заигрывать начинаешь
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:53
      +1
      Хаффтар гражданин США лет тридцать уже. Он с США не заигрывает. У него всё серьёзно.
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 10:20
    0
    В Ливии столкнулись интересы США и Европы . Вопрос - кому мы решили помогать ? recourse Может нам нужно делать выбор между Турцией и Египтом ? Основной вопрос - кто стоит за Хафтаром ? В выборе партнеров , нужно быть очень аккуратным . hi
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 10:34
    0
    В 1969 году, будучи 26-летним кадетом, Халифа Хафтар участвовал в устроенном Муаммаром Каддафи перевороте, свергнувшем монархию, и в конце концов стал одним из высших офицеров и главных приближённых лидера Ливии. «Он был мне сыном. А я ему был как духовный отец» — сказал Каддафи в одном из интервью.

    После прекращения связей с режимом Каддафи, Хафтар получил возможность организовать на средства ЦРУ собственные вооружённые силы на территории Чада. Он планировал вторжение в Ливию, но Каддафи его упредил, устроив в 1990 году в Чаде переворот. ЦРУ пришлось эвакуировать генерала и 350 сторонников в Заир, затем в Кению, и наконец, в США.

    В 1990-х гг. Хафтар получил американское гражданство и поселился в Виенне, штат Виргиния, и прожил там 20 лет. Какое-то время он сотрудничал с ЦРУ и Фронтом спасения Ливии, разрабатывая заговор по свержению Каддафи.

    После вторжения США в Ирак в 2003 году Каддафи, до того один из самых лютых врагов Америки, согласился отказаться от программы по разработке ядерного оружия и сделал шаги к сближению с Вашингтоном. В ЦРУ потеряли интерес к Хафтару.