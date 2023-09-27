В Москву приехал для встречи с руководством Минобороны РФ главком Ливийской национальной армии Хафтар

В Российскую Федерацию прибыл с официальным визитом главнокомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Он планирует встретиться с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и другими представителями руководства военного ведомства.В процессе встречи с военным руководством Хафтар будет обсуждать развитие ситуации в Ливии, двусторонние отношения между Россией и ЛНА, вопросы сотрудничества. Напомним, что ранее Ливию посещала с визитом делегация МО РФ под руководством генерала Евкурова. Тогда на встрече обсуждались вопросы совместной борьбы с терроризмом в Африке и сотрудничество в военной сфере.После визита российской делегации в Ливию, Хафтара, в свою очередь, пригласили в Россию с ответным визитом, чем военачальник и воспользовался. Учитывая непростую ситуацию в африканских странах, в том числе и к югу от Сахары, для России сейчас Хафтар представляет собой интересного партнера.Хафтар известен своими давними связями с Россией. Как известно, в Ливии существует два центра исполнительной власти – правительство в Триполи, поддерживаемое Западом, и временное правительство на востоке страны, в Киренаике, которое поддерживает Ливийская национальная армия Халифы Хафтара и с которым развивает тесные связи Российская Федерация.