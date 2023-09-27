Еврокомиссия решила представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре в ВТО по иску Украины

Напряжённость из-за зерна и другой украинской сельхозпродукции между Киевом и его «партнерами» из Восточной Европы продолжает нарастать.Напомним, что пять восточноевропейских государств – Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Болгария уже больше полугода препятствуют не только ввозу в свои страны украинского зерна, но и его транзиту через свою территорию.Власти ЕС пошли навстречу этим странам и ввели ограничения на ввоз зерна с Украины, которое действовало до 15 сентября. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили в одностороннем порядке без санкции Брюсселя продолжить действие ограничений на украинскую сельхозпродукцию.В ответ Киев подал иск на эти три страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ожидается, что её рассмотрят в ближайшее время.Как передаёт польское информагентство PAP, Еврокомиссия, несмотря на односторонние действия Варшавы, Будапешта и Братиславы, будет представлять их интересы в споре по украинскому зерну в ВТО. Агентство отмечает, что в составе делегации ЕС будут также эксперты из Польши, Словакии и Венгрии.По словам польского посла при ЕС Анджея Садося, этот вопрос сегодня обсудят в Брюсселе на уровне постоянных представителей стран-членов.