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Еврокомиссия решила представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре в ВТО по иску Украины

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Еврокомиссия решила представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре в ВТО по иску Украины

Напряжённость из-за зерна и другой украинской сельхозпродукции между Киевом и его «партнерами» из Восточной Европы продолжает нарастать.


Напомним, что пять восточноевропейских государств – Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Болгария уже больше полугода препятствуют не только ввозу в свои страны украинского зерна, но и его транзиту через свою территорию.

Власти ЕС пошли навстречу этим странам и ввели ограничения на ввоз зерна с Украины, которое действовало до 15 сентября. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили в одностороннем порядке без санкции Брюсселя продолжить действие ограничений на украинскую сельхозпродукцию.

В ответ Киев подал иск на эти три страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ожидается, что её рассмотрят в ближайшее время.

Как передаёт польское информагентство PAP, Еврокомиссия, несмотря на односторонние действия Варшавы, Будапешта и Братиславы, будет представлять их интересы в споре по украинскому зерну в ВТО. Агентство отмечает, что в составе делегации ЕС будут также эксперты из Польши, Словакии и Венгрии.

По словам польского посла при ЕС Анджея Садося, этот вопрос сегодня обсудят в Брюсселе на уровне постоянных представителей стран-членов.
Использованы фотографии:
eldala.kz
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:55
    +1
    Да примите их уже в ЕС, из судов вылезать не будете, к бабке не ходи.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: Uprun
      Да примите их уже в ЕС, из судов вылезать не будете, к бабке не ходи.

      Если примут, то все правосудие в ЕС рухнет.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:36
        0
        Если примут, то все правосудие в ЕС рухнет.
        А как интересно теперь наблюдать за Европой, которая потешалась над Газпромом с его судебными тяжбами с Украиной, закрывая глаза на очевидные вещи. Да, Газпром тогда проиграл все что можно и нельзя было проиграть и ещё остался должен. А все потому, что давал газ в долг или крутил шуры-муры через прокладку "Росукроэнерго", набивая карманы своих топ-менеджеров. А Украина помнит заветы О. Бендера - "Запад нам поможет!". И ведь поможет, не сомневаюсь....если это против России. Тут пора перефразировать Маркса, с его 300% прибыли. Теперь капиталист (Запад) готов продать мать родную и нести убытки в 300%, лишь бы навредить России. Новая эра!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Uprun
      Да примите их уже в ЕС, из судов вылезать не будете, к бабке не ходи.

      Если источники достоверны, то данное зерно лишь номинально из Украины, но принадлежит крупных собственникам США, поэтому результат вполне может быть очевидным и без вступления Украины в ЕС зерно с её территории будет беспрепятственно поступать в Евросоюз.
      Янки обязательно найдут в споре "убедительные" доводы в пользу Украины и вердикт ВТО ещё не раз неприятно убедит страны ЕС, что они на этом празднике жизни просто вассалы, а не свободные и независимые страны. bully
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: кредо
        Янки обязательно найдут в споре "убедительные" доводы в пользу Украины и вердикт ВТО ещё не раз неприятно убедит страны ЕС

        ВТО просто обяжет евродемократии, покупать зерно у Украины по любой цене.Кто бы сомневался
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:56
    +2
    Хорошие вести, при любом исходе, кому то будет плохо, либо союзничкам и помощничкам Украине(а это не добавит им любви) либо самой Укоаине, что тоже не плохо.
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:58
    0
    да, интересно посмотреть - смогут ли как.лы "оттоптать" союзников?!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    +3
    Пока запад с Украиной устроил междусобойчик,Россия с 1- 24 сентября отгрузила на экспорт 4,9 млн тонн зерна.Зерновой союз пыщит что положение сложное.Кстати это 16 - 20 трлн руб упало в бюджет ,только на пошлинах.
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:09
    0
    А против те же будут или Еврокомиссия других пошлет?
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:16
    +2
    Пока бандердлогия ведет войну с Россией, утилизируя свое население, она продолжает оставаться любимой женой англосаксонских хозяев. Сложно предсказать итоги иска в ВТО, но в любом случае, даже если последует окрик из ф ашингтона и европейцы прогнутся осадочек то останется. Мне кажется старая европа еще не до конца поняла какие большие проблемы с салорейхом они себе нажили замутив майдан.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: убей фашиста
      ..... старая европа еще не до конца поняла какие большие проблемы с салорейхом они себе нажили замутив майдан.

      Нахлебается ЕС ещё! Правда, какая-то прислуга адаптировалась из бешенцев, каких-то детей отобрали от родителей.... трансплантологи чёрные в плюсе... recourse Время придёт --- выжмут и выкинут,.в один момент
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +1
    Еврокомиссия будет представлять их интересы в споре по украинскому зерну в ВТО.
    В ЕС очевидно решили, что если продолжить давление на эти пять стран, то эффект может быть обратным и привести к тому, что и др. страны союза пойдут по этому пути, что внесет еще больший разлад в т.н. "европейскую консолидацию". Если нет возможности повлиять, так лучше уж попытаться возглавить этот "мятеж".
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:27
    +2
    Оно конечно, кукуевским много чего обещали, а на деле ... в общем, надо было читать ВСЁ, что пишется мелким шрифтом, а то и между строк ... А теперь ... споры, споры долго тянутся, особенно в ВТО.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: rocket757
      ...кукуевским много чего обещали, а на деле ..

      hi приветствую Виктор! lol нравится мне одна поговорка wassat
      не хочешь делать ---- так хоть пообещай!