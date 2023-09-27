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В Пентагоне признали отсутствие развёрнутого производства гиперзвукового оружия в США

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В Пентагоне признали отсутствие развёрнутого производства гиперзвукового оружия в США

Соединенные Штаты не имеют гиперзвукового оружия, но надеются получить его в ближайшее время. Как заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, в планах Пентагона развернуть производство гиперзвуковых ракет в течение года.


Высокопоставленный представитель американского военного ведомства признал, что США до сих пор не имеют гиперзвукового оружия, производство таких видов вооружения не ведется. Однако, у Пентагона имеются планы по началу выпуска гиперзвуковых ракет, их надеются реализовать в течение года.

Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ «нет». Надеемся в течение года

- заявил Лаплант.

Американцы реализуют несколько программ по созданию гиперзвуковых ракет, но успехов пока не добились, даже закрыв пару. Вообще же, американские военные рассчитывают начать развертывание гиперзвуковых вооружений примерно с 2025 года и не позже. Как заявила в марте этого года представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Сара Джойнер, развертывание гиперзвуковых вооружений на морских, наземных и воздушных платформах должно пройти в середине 2020-х годов, это даст максимальный эффект сдерживания "противника, равного по силам", имея в виду Россию и Китай, причем КНР в большей мере.

Между тем как недавно сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, у США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия, поэтому и возникли трудности с его созданием. В Вашингтоне уже признали "значительное" отставание в разработках от России и Китая, но намерены наверстать упущенное.
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12 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:28
    +3
    главное что бы знала разведка РФ а говорить сша на публику они могут хоть что !
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:02
      +1
      Цитата: opuonmed
      главное что бы знала разведка РФ а говорить сша на публику они могут хоть что !

      Судя по тому чем США снабжает Украину, в плане вооружений, складывается устойчивое мнение, что своё самое передовое оружие янки берегут для иных случаев, а кастрюлеголовым сбагривают то, что у них скопилось с прошлого века и на что жалко тратить деньги для его утилизации на своей территории.
      Пока что даже то, что янки поставляют в зону СВО доставляет нам достаточно проблем, так зачем же им сейчас гнать туда своё гиперзвуковое оружие раньше времени раскрывая свои возможности. hi
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:30
    0
    Не нужно ждать пока Штаты развернут массовое производство гиперзвуковое оружие, а они это рано или поздно все равно сделают, нужно использовать сейчас своё преимущество в этом... Как не знаю... Как должны военные сказать, но ждать паритета в этом с противником не нужно...
    Быть беременным слегка,
    У нас не получится...
    Воевать одной рукой –
    Только дурью мучится...
    Может хватит в СВО
    С хлопцами играть...???
    Надо это «баловство»
    С ними прекращать...
    Не поймут они, увы,
    Что они для НАТО
    Просто «мясо» для войны –
    Их беречь не надо...
    А страна вся полигон –
    «Зброи» испытание...
    Так устроим «Бесогон»,
    Им для понимания...
    Пусть горят они в Аду
    И с ЕС и с НАТО!!!
    И пусть вечно там их ждут
    Раз им это надо!!! 
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Не нужно ждать пока Штаты развернут массовое производство гиперзвуковое оружие, а они это рано или поздно все равно сделают, нужно использовать сейчас своё преимущество в этом... Как не знаю... Как должны военные сказать, но ждать паритета в этом с противником не нужно...

      Единственный способ реально использовать это преимущество - создать для США угрозу прямого конфликта с нами, продемонстрировав им попутно способность гиперзвукового оружия прорывать противоракетную оборону авианосной ударной группы, движущейся в открытом океане. Скажем, запустить в сторону АУГ ракету, но нацелить не на корабли, а куда-то рядом с ними. Чтоб точно не задеть (даже с учётом КВО), но при этом чтоб глубоко войти в зону ответственности ПРО.
      Вот только вопрос. А нервишки у Байдена не сдадут, когда к нему вбегут в кабинет с криками "Русские пустили ракету по нашему авианосцу!"? А то возьмёт да нажмёт трясущейся рукой на красную кнопку... Ну, и к тому же, где гарантии, что АУГ не атакует в ответ? Да, если их заранее предупредить о таких "учениях", то гарантии будут. Но только они ведь потом смогут рассказывать, мол, решили не показывать все свои возможности. А зная их пропагандистскую машину, можно с уверенностью утверждать, что там все этому поверят.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:33
    +1
    Запустить " наковальню" с гиперзвуковой скоростью могут многие ,но не каждые это могут видеть.Надо научиться управлять " наковальней" на этой скорости.Американцам надо готовиться к земле. wassatХорошо работает наша разведка,посылая американцев по ложному пути.Сколько мы отловили информаторов в России по гиперзвуку.?bully
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:38
    +1
    Пройдет еще лет... Сколько там с 70-х прошло, когда они свою гиперзвуковую программу прикрыли? 40? Ну вот еще через 40 лет они признают не только то, что гиперзвука нет в развернутом производстве, но и то, что у них НИХРЕНА к нему систем наведения нет, ни в производстве, ни в природе...
    Кстати, вопрос урякалкам местным, не повторите ли вы мне - регулярно вами имекнно мне рассказываемые вами байки про то, как в США какое-то там "гиперзвуковое оружие" уже встало на вооружение? Вот раз наверно пять тут меня пытались этими байками тут накормить wassat На что я спрашивал - хоть один пуск по цели был? И как без него что куда встало?
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 09:41
    -1
    Не спешите радоваться американским слабостям. США - технологически продвинутая страна с наивысшим научным и производственным потенциалом. А кроме всего этого они врут как дышат. Поэтому надо исходить не из заявлений американских политиков, а из реалистичного анализа американских возможностей. Скорее всего американский гиперзвук либо уже разработан, либо будет разработан в самое ближайшее время. Причем надо иметь ввиду, что американский гиперзвук реализуется не в виде баллистических ракет с твердотопливным двигателем, которые по определению - гиперзвуковые. Американцы разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которая по грузоподъемности и по дальности будет превосходить нашу твердотопливную. Вот к этому нам и надо готовиться.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:43
    +2
    А что до этого они это отрицали? Как можно говорить о том, чего нет? Их программа гиперзвука провалилась и это давно известно. И проблемы у них не только с современным оружием, но и с действующим, включая стратегическое - атомное оружие, авианосцы, подлодки и многое другое. У них сама модель ведения военного хозяйства крайне затратная и не рациональная. Все это держится на пустом печатании денег и скоро эта лавка прикроется, и тогда будет полный швах...
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 09:55
      -1
      Хотелось бы, чтобы он был таким же красочным, как вы пишете. Читал, что они уже 10 лет банкротятся, а тем временем их оружейная промышленность вступила в "золотой период" своего существования и, вероятно, вытеснит европейскую промышленность в ближайшие несколько лет. Время покажет, ибо пока одно можно сказать наверняка, хуже, чем было, потому что у них были заказы на 5 лет вперед, теперь у них 30 лет вперед и бюджет на вооружение рекордный.
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:56
    +1
    Жгут полосатики. Как можно производить то, чего нет. Но денег на производство потребуют прямо сейчас.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:01
    0
    Соединенные Штаты не имеют гиперзвукового оружия, но надеются получить его в ближайшее время.
    Время покажет, где были планы, опирающиеся на объективные данные, а где просто хотелки, пустые фантазии.
    Понятно, что такое оружие они сделают, вопрос когда и какого качества?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    0
    США до сих пор не имеют гиперзвукового оружия, производство таких видов вооружения не ведется. Однако, у Пентагона имеются планы по началу выпуска гиперзвуковых ракет
    Планы опережают возможности. Понятно, что рано или поздно, но наконец что-то у них получится. Но мало создать, необходимо еще запустить в производство и поставить на вооружение. Вот только необходимо учитывать, что и наша оборонка не стоит на месте, а развивается с ходом СВО.