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Пресса Китая: зимой главной ударной силой ВС России станут Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности

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Пресса Китая: зимой главной ударной силой ВС России станут Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности

Зимой главной ударной силой ВС России станут фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности на борту. Они сыграют существенную роль в усилении давления на киевский режим и его Вооруженные силы.


Данное высказывание принадлежит обозревателю Национального радио Китая (CNR) Сун Бо.

Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы

- отмечает СМИ Китая.

В материале также приведен комментарий китайского военного эксперта Шао Юнлина. Тот считает, что сочетание бомбардировщика Су-34 и дальнобойных крылатых ракет существенно расширяет потенциал Вооруженных сил России для атак на удаленные объекты врага и позволяет наносить мощные удары с высокой точностью.


По его мнению, основной целью российских военных должно стать усиление давления на украинскую противовоздушную оборону.

Москва может увеличить интенсивность ударов осенью и зимой

- считает эксперт из КНР.

По его мнению, данная стратегия существенно ослабит оборонные возможности Вооруженных сил Украины.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что российские военные теперь способны вооружать бомбардировщики Су-34 дальнобойными крылатыми ракетами. Хотя и самолет, и боеприпасы не являются новинками, их совместное применение открывает перед ВС России новые возможности. Оно расширяет сферы применения как ракеты, так и ее носителя.
Использованы фотографии:
ОАК
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10 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:40
    +4
    Я так понимаю, что ВСУ ждут F16 для этой же цели... Надеюсь и количеству и по качеству эффективность ударов наших СУ 34 будет на порядок выше чем их F16, а наше ПВО докажет, что она лучшая в мире!!!
    И опять чума нацизма забирает чьи-то жизни,
    А мы с нею, как и прежде, всё играем в эту СВО...
    Для защиты наших жизней и спасения Отчизны,
    Прекратить пора России играть в это баловство...
    И со всею русской силой в рожу дать, чтоб страшно было...
    Если нужно то «Кинжалом» и «Цирконом» в рожу дать...
    Если это не поможет разукрасить эту рожу,
    Может, стоит им напомнить про «Ядрёну нашу мать»!!!
    Вспомним как американцы, прагматичные
    Нагасаки с Хиросимой стёрли враз с лица земли,
    Объяснив затем с цинизмом, мол, спасали они жизни
    Тех кого ещё японцы на войне убить могли...

    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:48
      +1
      Пока Россия рубится на территории бывшей УССР с нацизмов в лице блока НАТО, весь остальной мир, включая китайцев, с азартом смотрит на это кровавое месиво со стороны и ставит ставки как в казино.
      Печально, что руководители России так и не научились на ошибках предыдущих правителей России и жизнью наших бойцов пишут историю для сторонних наблюдателей. sad
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 10:00
      +2
      Японцы говорят, ядерная бомбардировка ФША их городов, пошла им только на пользу. Благодарность их к ФША растёт с каждым годом..., может и нам попробовать? имхо
    3. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 10:08
      0
      Я перестал задаваться вопросом, что представляют собой наши лица, принимающие решения. Анализировать свои решения - все равно, что смотреть на молодого щенка, никогда не знаешь, в какую сторону он побежит, потому что он меняет направление каждые 10 секунд.
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:42
    +2
    В отличии от стратегов, уже Украине будет труднее прогнозировать ракетные удары. Сразу не определишь какое вооружение несёт СУ 34
  3. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 09:52
    +2
    Удары по ТЭЦ, по ГЭС, по ЛЭП, без энергии страна превратиться в Сомали через 7 дней.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:58
    +1
    Пресса Китая: зимой главной ударной силой ВС России станут Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности
    Авиация + достаточное количество высокоточных дальнобойных боеприпасов, это действительно то оружие, которое может серьёзно повлиять на расстановку сил как на поле боя, так и на всей прифронтовой полосе.
    К ним добавить качественную разведку, высокую оперативность, способность быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и ... всё станет гораздо лучше.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:58
    +2
    Необходимо будет уничтожить их электростанции; именно уничтожить.
  6. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 10:10
    0
    F 16 уже давно несут кр с дальностью 900км и являются для России стратегическим оружием,взлетев с Польши перекрывают всю Белорусь, Калининградскую, Ленинградскую обл.так что не надо писать про уникальность Су 34,тем более кр.типа х 101 он пока оснащен только в теории.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:20
    0
    За неимением РСД СС 20 придётся так....