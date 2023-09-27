Пресса Китая: зимой главной ударной силой ВС России станут Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности

Зимой главной ударной силой ВС России станут фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности на борту. Они сыграют существенную роль в усилении давления на киевский режим и его Вооруженные силы.
Данное высказывание принадлежит обозревателю Национального радио Китая (CNR) Сун Бо.
Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы
- отмечает СМИ Китая.
В материале также приведен комментарий китайского военного эксперта Шао Юнлина. Тот считает, что сочетание бомбардировщика Су-34 и дальнобойных крылатых ракет существенно расширяет потенциал Вооруженных сил России для атак на удаленные объекты врага и позволяет наносить мощные удары с высокой точностью.
По его мнению, основной целью российских военных должно стать усиление давления на украинскую противовоздушную оборону.
Москва может увеличить интенсивность ударов осенью и зимой
- считает эксперт из КНР.
По его мнению, данная стратегия существенно ослабит оборонные возможности Вооруженных сил Украины.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что российские военные теперь способны вооружать бомбардировщики Су-34 дальнобойными крылатыми ракетами. Хотя и самолет, и боеприпасы не являются новинками, их совместное применение открывает перед ВС России новые возможности. Оно расширяет сферы применения как ракеты, так и ее носителя.