Военное обозрение
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По данным разведки, ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра в районе Новой Каховки с целью выхода к Перекопскому перешейку

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По данным разведки, ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра в районе Новой Каховки с целью выхода к Перекопскому перешейку

Остается ровно неделя до четырехмесячного «юбилея» с момента начала так называемого контрнаступления украинской армии, в ходе которого киевское руководство обещало стремительный прорыв российской обороны с выходом к Азовскому морю и перерезанием сухопутного коридора в Крым, а то и захватом полуострова. Пока что все «успехи» ВСУ свелись к продвижению на несколько километров на отдельных участках фронта и взятию десятка небольших населенных пунктов.


Российская армия твердо держит оборону, контратакует и в свою очередь отодвигает противника на определенных направлениях. Хотя в целом ситуация на фронте за последние сутки кардинально не изменилась, что, в том числе, говорит о безуспешности ВСУ переломить ход боевых действий в свою пользу.

По данным российских интернет-источников, сообщения украинской пропаганды об успешном наступлении ВСУ на Ореховском направлении Запорожского фронта не подтверждаются. Противник вчера действительно предпринял очередные накаты силами нескольких относительно небольших механизированных групп при поддержке артиллерии в сторону Вербового и у Новопрокоповки. Однако атаки были остановлены огнем наших орудий и минометов, как и ранее, понеся значительные потери, враг отступил. С других участков Запорожского фронта сообщают об относительном затишье в течение нескольких дней.

Не изменилась ситуация и на подступах к Артемовску, от безуспешного стремления взять который в Киеве не жалеют отказываться даже под открытым давлением Пентагона и НАТО. Продолжаются бои за господствующие высоты, в основном контролируемые ВС РФ, в районе Клещеевки и Андреевки к югу от города. Северо-западнее Артемовска сообщают о продвижении наших войск у Орехово-Васильевки, по некоторым данным, наши уже вошли в село, идет зачистка. Уже более суток без остановки идет ближний бой с противником.

На Донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали в районе Новомихайловки и в Марьинке, также пытались продвинуться в направлении Северного к западу от Авдеевки. После ударов ВКС РФ наши атаковали на южных подступах к самой Авдеевке.

На Луганском фронте российские войска атаковали позиции ВСУ в Серебрянском лесном массиве в районе Дибровы. Под ударами украинские позиции в Белогоровке, Невском и Новоегоровке. Особых изменений на этом участке не произошло.

Не сильно толерантный к России американский Институт изучения войны подтверждает проведение наступательных действий ВС РФ и продвижение в некоторых районах на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута (Артемовска), на линии Авдеевка-Донецк, а также на западе Запорожской области. Кроме того, российские войска отразили атаки украинской армии в районе Кузьмино и Дибровой. Спецподразделения «Шторм-Z» захватили несколько украинских опорных пунктов в районе Опытного. Украинские силы безуспешно атаковали в районе Вербового и в направлении Новопрокоповки, признают американские аналитики.

По данным нашей разведки, не имея успехов на «традиционных» направлениях контрнаступа, командование ВСУ планирует масштабную операцию на Херсонском фронте. Сообщается о наращивании резервов во втором эшелоне на правом берегу Днепра с целью форсирования реки и выходу украинского десанта к Новой Каховке.

Далее в планах противника развить успех на этом участке и прорваться к Перекопскому перешейку, соединяющему полуостров с материком. Таким образом в Киеве рассчитывают отрезать наши войска в юго-западной части Херсонской области. Одновременно планируется проводить высадки десанта с моря.



Подготовку такого сценария подтверждает высокая активность спутников натовских союзников Киева. Ведется съемка и сбор разведданных не только мест сосредоточения личного состава и техники ВС РФ, но и командных пунктов и узлов связи, в том числе на западном побережье Крыма.

Впрочем, появление этой информации в открытых источниках говорит о том, что командование ВС РФ хорошо осведомлено о планах врага. К тому же, даже если ВСУ удастся под плотным огнем российской артиллерии и ударами авиации форсировать Днепр и закрепиться на левобережье, далее противнику предстоить преодолеть выстоенную в течение нескольких месяцев эшелонированную оборону российской армии.

Как показывает опыт почти четырехмесячного контрнаступления ВСУ, сделать это будет весьма непросто. Хотя не исключено, что все эти приготовления украинским командованием затеяны лишь с целью отвлечения российских сил и ослабления нашей обороны на других участках фронта.
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:04
    +1
    По данным разведки, ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра в районе Новой Каховки с целью выхода к Перекопскому перешейку
    Планы, планы ... не так много времени остаётся, что б что то серьёзное замутить ... всё таки осенняя распутица может серьёзно затормозить интенсивность боевых действий.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:23
      0
      Если на Украине в ближайшее время мобилизуют ещё 300-500 тысяч человек, а страны НАТО, в первую очередь конечно Польша, подкинут тысяч 100 своих военных, Ф-16, снарядов и бронетехники, прорыв вполне может и состоятся.
      ВСУ пойдёт всё на мясо, а военные стран НАТО будут представлены лётчиками, экипажами бронетехники и расчётами орудий.
      Где наши войска их остановят - у Перекопа или на пол пути к Крыму - трудно сказать, но обольщаться не стоит, коль скоро янки закусили удила и готовы заставить идти на убой своих западноевропейских вассалов не моргнув глазом.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: rocket757
      Планы, планы ... не так много времени остаётся, что б что то серьёзное замутить ... всё таки осенняя распутица может серьёзно затормозить интенсивность боевых действий.

      Как в сказке: ни в планах описать, ни на карте показать...
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:05
    0
    Что-то похоже на бред. Если они с суши не могут прорвать оборону у Работино. Как они собираются это делать, имея Днепр за спиной?

    Разве это не означает, что они не только поимеют те же проблемы с минами, авиацией и артиллерией, так ещё и усугубят их проблемами с логистикой, РЭБ, ПВО и артиллерией, из под зонтика которой они выйдут на левый берег?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:08
    +1
    Украинцы могут открыть шлюзы на Днепрогесе вручную ,мы можем это сделать ракетами .Да и ещё чуть чуть ,начнутся дожди и Украинцы сами их откроют.Интересно кто эту " шнягу " разноняет.Я не представляю форсирование Днепра ,нашими войсками.А тут ВСУ будет форсировать,да фиолетово- пусть форсируют .Это не ДРГ засылать.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:12
    +1
    Не надо уподобляться "британской разведке с учёными" и шароварному МО. Это прямо разведчики лично автору доложили? Что за мода всякие домыслы сразу в сеть и прессу выкладывать.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:12
    +2
    К вопросу о том что, как писали некоторые телеги, "резервов у них уже почти нет", и " все провалилось".
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:21
    0
    Цитата: ИванИванов
    писали некоторые телеги, "резервов у них уже почти нет", и " все провалилось"

    это не телеги пишут, это на одном обозрении пишут (причем аккаунты одни и те-же, как на работу ходят! :)))