Остается ровно неделя до четырехмесячного «юбилея» с момента начала так называемого контрнаступления украинской армии, в ходе которого киевское руководство обещало стремительный прорыв российской обороны с выходом к Азовскому морю и перерезанием сухопутного коридора в Крым, а то и захватом полуострова. Пока что все «успехи» ВСУ свелись к продвижению на несколько километров на отдельных участках фронта и взятию десятка небольших населенных пунктов.
Российская армия твердо держит оборону, контратакует и в свою очередь отодвигает противника на определенных направлениях. Хотя в целом ситуация на фронте за последние сутки кардинально не изменилась, что, в том числе, говорит о безуспешности ВСУ переломить ход боевых действий в свою пользу.
По данным российских интернет-источников, сообщения украинской пропаганды об успешном наступлении ВСУ на Ореховском направлении Запорожского фронта не подтверждаются. Противник вчера действительно предпринял очередные накаты силами нескольких относительно небольших механизированных групп при поддержке артиллерии в сторону Вербового и у Новопрокоповки. Однако атаки были остановлены огнем наших орудий и минометов, как и ранее, понеся значительные потери, враг отступил. С других участков Запорожского фронта сообщают об относительном затишье в течение нескольких дней.
Не изменилась ситуация и на подступах к Артемовску, от безуспешного стремления взять который в Киеве не жалеют отказываться даже под открытым давлением Пентагона и НАТО. Продолжаются бои за господствующие высоты, в основном контролируемые ВС РФ, в районе Клещеевки и Андреевки к югу от города. Северо-западнее Артемовска сообщают о продвижении наших войск у Орехово-Васильевки, по некоторым данным, наши уже вошли в село, идет зачистка. Уже более суток без остановки идет ближний бой с противником.
На Донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали в районе Новомихайловки и в Марьинке, также пытались продвинуться в направлении Северного к западу от Авдеевки. После ударов ВКС РФ наши атаковали на южных подступах к самой Авдеевке.
На Луганском фронте российские войска атаковали позиции ВСУ в Серебрянском лесном массиве в районе Дибровы. Под ударами украинские позиции в Белогоровке, Невском и Новоегоровке. Особых изменений на этом участке не произошло.
Не сильно толерантный к России американский Институт изучения войны подтверждает проведение наступательных действий ВС РФ и продвижение в некоторых районах на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута (Артемовска), на линии Авдеевка-Донецк, а также на западе Запорожской области. Кроме того, российские войска отразили атаки украинской армии в районе Кузьмино и Дибровой. Спецподразделения «Шторм-Z» захватили несколько украинских опорных пунктов в районе Опытного. Украинские силы безуспешно атаковали в районе Вербового и в направлении Новопрокоповки, признают американские аналитики.
По данным нашей разведки, не имея успехов на «традиционных» направлениях контрнаступа, командование ВСУ планирует масштабную операцию на Херсонском фронте. Сообщается о наращивании резервов во втором эшелоне на правом берегу Днепра с целью форсирования реки и выходу украинского десанта к Новой Каховке.
Далее в планах противника развить успех на этом участке и прорваться к Перекопскому перешейку, соединяющему полуостров с материком. Таким образом в Киеве рассчитывают отрезать наши войска в юго-западной части Херсонской области. Одновременно планируется проводить высадки десанта с моря.
Подготовку такого сценария подтверждает высокая активность спутников натовских союзников Киева. Ведется съемка и сбор разведданных не только мест сосредоточения личного состава и техники ВС РФ, но и командных пунктов и узлов связи, в том числе на западном побережье Крыма.
Впрочем, появление этой информации в открытых источниках говорит о том, что командование ВС РФ хорошо осведомлено о планах врага. К тому же, даже если ВСУ удастся под плотным огнем российской артиллерии и ударами авиации форсировать Днепр и закрепиться на левобережье, далее противнику предстоить преодолеть выстоенную в течение нескольких месяцев эшелонированную оборону российской армии.
Как показывает опыт почти четырехмесячного контрнаступления ВСУ, сделать это будет весьма непросто. Хотя не исключено, что все эти приготовления украинским командованием затеяны лишь с целью отвлечения российских сил и ослабления нашей обороны на других участках фронта.