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Украинские агенты пытались заставить москвичку совершить поджог военкомата, шантажируя ее пленным сыном

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Украинские агенты пытались заставить москвичку совершить поджог военкомата, шантажируя ее пленным сыном

Пожилая москвичка подверглась шантажу неизвестных лиц, позвонивших ей по видеосвязи и требовавших осуществить поджог военного комиссариата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.


Все началось с того, что еще в прошлом году сын пенсионерки – 51-летний мужчина ушел на специальную военную операцию. В августе 2023 года связь с ним оборвалась. В сентябре 2023 года 70-летней женщине позвонили по видеосвязи по WhatsApp с неизвестного номера.

Люди в масках потребовали от женщины кинуть коктейль Молотова в здание военкомата. В этом случае они обещали ей отпустить сына. Самого сына они показали москвичке для подтверждения серьезности своих слов, так что сомнений нет, что это – украинские военнослужащие или сотрудники спецслужб.

Москвичка обратилась в полицию. Было установлено, что звонок осуществлялся с бельгийского телефонного номера. Но в условиях попадания в плен сына женщины, полицейские сделать ничего не могут.

Единственное, что важно – женщина не стала поддаваться на шантаж украинских агентов, а сразу обратилась в полицию. Именно так следует реагировать на подобные звонки и сообщения, если незнакомцы требуют совершить какие-то преступления в интересах украинских спецслужб. Отметим, что количество подобных звонков в последнее время резко выросло, и некоторые россияне, к сожалению, поддаются на шантаж вражеских агентов.
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7 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:06
    +4
    Ничего нового, морали для этих сволочей не существует. Гражданская война. Или они нас, или мы их
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 10:28
      0
      "Или" не будет. Просто уничтожить эту мерзость.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:10
    +5
    Украинские агенты пытались заставить москвичку совершить поджог военкомата, шантажируя ее пленным сыном
    Всё сложно ... женщине наше уважение, сильная, настоящий человек.
  3. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:12
    +4
    Бельгийцы звонят из окрестностей Киева. Бельгийцы, наверное, даже не знают, как выглядит пункт вербовки, набирают в армию на «парадах любви». Слава женщине за то, что она сохранила спокойствие и трезвый ум.
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:16
    0
    Единственное, что важно – женщина не стала поддаваться на шантаж украинских агентов, а сразу обратилась в полицию. Именно так следует реагировать на подобные звонки и сообщения, если незнакомцы требуют совершить какие-то преступления в интересах украинских спецслужб.


    да, все красиво, но как же судьба её сына?
    и почему полиция, а не спецслужба?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:24
      0
      А что может в таком случае сделать даже спецслужба?
  5. Обычный
    Обычный Сегодня, 10:27
    +1
    Господи, какие же они гнилые и мерзкие. Я не знаю народ хуже их. Опускаться уже ниже просто невозможно. Когда нет успехов нигде, то сойдет и поджег военкомата. Меня одного тошнит от них? Конечно полная денацификация, полная. Чем меньше их останется тем лучше. Ничего за 32 года не добились, ничего значимого не создали. Похрен что у меня, главное чтобы у соседа корова сдохла. Это правда про них.