Украинские агенты пытались заставить москвичку совершить поджог военкомата, шантажируя ее пленным сыном

Пожилая москвичка подверглась шантажу неизвестных лиц, позвонивших ей по видеосвязи и требовавших осуществить поджог военного комиссариата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Все началось с того, что еще в прошлом году сын пенсионерки – 51-летний мужчина ушел на специальную военную операцию. В августе 2023 года связь с ним оборвалась. В сентябре 2023 года 70-летней женщине позвонили по видеосвязи по WhatsApp с неизвестного номера.Люди в масках потребовали от женщины кинуть коктейль Молотова в здание военкомата. В этом случае они обещали ей отпустить сына. Самого сына они показали москвичке для подтверждения серьезности своих слов, так что сомнений нет, что это – украинские военнослужащие или сотрудники спецслужб.Москвичка обратилась в полицию. Было установлено, что звонок осуществлялся с бельгийского телефонного номера. Но в условиях попадания в плен сына женщины, полицейские сделать ничего не могут.Единственное, что важно – женщина не стала поддаваться на шантаж украинских агентов, а сразу обратилась в полицию. Именно так следует реагировать на подобные звонки и сообщения, если незнакомцы требуют совершить какие-то преступления в интересах украинских спецслужб. Отметим, что количество подобных звонков в последнее время резко выросло, и некоторые россияне, к сожалению, поддаются на шантаж вражеских агентов.