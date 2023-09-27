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Американский эксперт: У США нет стратегии для завершения войны на Украине

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Американский эксперт: У США нет стратегии для завершения войны на Украине

Еще на первых этапах российской СВО на Украине стало понятно, что все решения, которые принимает киевский режим, продиктованы исключительно его западными хозяевами. Одним из ярких примеров вышесказанного являются так называемые мирные переговоры в Стамбуле, которые были сорваны украинской стороной по указке Вашингтона.


В то же время поведение администрации Байдена уже начинает вызывать некоторое недоумение даже не Западе. Так, в своей статье для 19FortyFive американский эксперт Дэниэл Дэвис выразил мнение, что у США попросту нет стратегии для завершения войны на Украине.

С его слов, уже очевидно, что ВСУ не смогут одержать победу на поле боя. При этом Вашингтон пресекает любые попытки завершения конфликта дипломатическим путем. Вместо этого американская администрация заявляет о необходимости поддержки Украины «столько, сколько нужно».

В итоге, автор материала считает, что администрация Байдена сегодня не представляет, как можно завершить украинский конфликт. Поэтому в Вашингтоне намерены продолжать его как можно дольше, при этом, не считаясь с потерями ВСУ.

Здесь стоит отметить, что американский эксперт рассматривает происходящие события довольно «однобоко». Ведь есть еще другой вариант, в котором США не спешат завершать конфликт не потому, что у них нет стратегии, а потому, что так и задумано изначально.

Очевидно, что затянувшееся противостояние с Украиной не идет на пользу России. Кроме того, антироссийская санкционная политика и бесконечная финансовая поддержка киевского режима серьезно ослабляет экономику европейских стран, делая их еще более зависимыми от США.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:08
    +1
    Американский эксперт: У США нет стратегии для завершения войны на Украине
    Да ладно, стратегию могут и наглы сляпать, подсказать кузенам ... от полосатиков ресурсы нужны, потому как остальные такими возможностями не обладают.
  2. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 10:10
    +2
    Стратегия США в войне экономики, зачем завершение?
    В уничтожении промышленного потенциала чужими руками.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:14
      +3
      Согласен полностью. К чему вообще эти " мнения экспертов"? Типа - ура скоро долгожданный минск-3?
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 10:17
        0
        Выходит, эти эксперты "чубайсы в самолёте", кто ролик уничтожителя помнит.
        Или вот недавний
        Лучшей эпитафией Ясину служит история из 1995 года, когда к нему - Министру экономики - пришел его подчинённый, старый госплановец.
        Ясин внимательно выслушал его предложения и ласково сказал: "Вы все правильно предлагаете для того, чтобы сделать [России] лучше. А наша задача - сделать [России] хуже. Исходите из этого".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:13
    +1
    Даниэл Дэвис прав,у США нет стратегии в завершении конфликта,они не могут найти вариант ,в котором они выигрывают.Везде задница или обычная или термоядерная.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:16
      -1
      Весь смех и грех ситуации в том, что этой стратегии нет ни у кого. Никто не понимает до конца, что надо бы делать, но все понимают, что просто остановиться нельзя. В общем, ждём появления какой-нибудь вундервафли, которая переломит сложившуюся тактику, как это в своё время сделали танки.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:19
      +3
      А зачем им завершать конфликт?У них есть цель-убить как можно больше русских людей,чужими руками.Что они и выполняют.В этом и состоит их выигрыш.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:14
    +1
    А зачем?! Вон их сенатор все открытым текстом сказал, даже если с Украиной не выгорит, то подпалят Казахстан. Так что единственная надежда на мир и покой РЕАЛЬНАЯ а не показушная дедолларизация мира, другие варианты это северный лис планете.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:14
    +1
    да ладно нету )))в укрр майдан и другое устроили перевооружают укрр войну ведут чужими руками говорят что им нужна победа на поле боя и все у них стратегии нету )))
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:32
    0
    Обычный пиар , ссылающийся непонятгно на что и неподписанный.
    А по логике - нет никакой "стратегии для завершения"
    Есть "стратегия для затягивания", благо такой козырный подарок от Кремля НАТО и Западу сделан.
    И работает эта стратегия весьма успешно, увы.