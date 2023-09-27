Еще на первых этапах российской СВО на Украине стало понятно, что все решения, которые принимает киевский режим, продиктованы исключительно его западными хозяевами. Одним из ярких примеров вышесказанного являются так называемые мирные переговоры в Стамбуле, которые были сорваны украинской стороной по указке Вашингтона.В то же время поведение администрации Байдена уже начинает вызывать некоторое недоумение даже не Западе. Так, в своей статье для 19FortyFive американский эксперт Дэниэл Дэвис выразил мнение, что у США попросту нет стратегии для завершения войны на Украине.С его слов, уже очевидно, что ВСУ не смогут одержать победу на поле боя. При этом Вашингтон пресекает любые попытки завершения конфликта дипломатическим путем. Вместо этого американская администрация заявляет о необходимости поддержки Украины «столько, сколько нужно».В итоге, автор материала считает, что администрация Байдена сегодня не представляет, как можно завершить украинский конфликт. Поэтому в Вашингтоне намерены продолжать его как можно дольше, при этом, не считаясь с потерями ВСУ.Здесь стоит отметить, что американский эксперт рассматривает происходящие события довольно «однобоко». Ведь есть еще другой вариант, в котором США не спешат завершать конфликт не потому, что у них нет стратегии, а потому, что так и задумано изначально.Очевидно, что затянувшееся противостояние с Украиной не идет на пользу России. Кроме того, антироссийская санкционная политика и бесконечная финансовая поддержка киевского режима серьезно ослабляет экономику европейских стран, делая их еще более зависимыми от США.