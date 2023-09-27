Командование ВСУ пообещало «хорошие новости» по контрнаступлению на Запорожском направлении

Украинские военные утверждают, что Киев в ближайшее время ждут некие «хорошие новости» с Запорожского направления, где происходит контрнаступление ВСУ. С таким заявлением в частности выступил командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский. Ранее о том же заявлял и представитель командования «Таврия» Александр Штупун.
Примечательно, что вечером в интернете стали появляться сообщения о серьезном наступлении ВСУ на Вербовое. Российская сторона впоследствии сообщила, что атака была отражена. Ряд военных корреспондентов тоже отметил, что активизации ВСУ более не наблюдается. Сообщалось также об уничтожении БМП Bradley ВСУ.
По сообщениям украинских источников, боевые действия идут к востоку и юго-востоку от Вербового. Однако никаких особых изменений там не происходит.
С другой стороны, украинские ресурсы сообщают, что якобы в этот район перебрасываются российские резервные подразделения, которые могут быть задействованы в проведении контратаки на украинские формирования.
Таким образом, не очень понятно, что именно подразумевает командование ВСУ под «хорошими новостями» с Запорожского направления. Возможно, оно хочет сообщить о взятии каких-нибудь участков в районе Вербового. Но предпосылок к этому, как мы можем судить на основе анализа данных военкоров, российских и самих украинских источников, пока нет.