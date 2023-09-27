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Командование ВСУ пообещало «хорошие новости» по контрнаступлению на Запорожском направлении

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Командование ВСУ пообещало «хорошие новости» по контрнаступлению на Запорожском направлении

Украинские военные утверждают, что Киев в ближайшее время ждут некие «хорошие новости» с Запорожского направления, где происходит контрнаступление ВСУ. С таким заявлением в частности выступил командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский. Ранее о том же заявлял и представитель командования «Таврия» Александр Штупун.


Примечательно, что вечером в интернете стали появляться сообщения о серьезном наступлении ВСУ на Вербовое. Российская сторона впоследствии сообщила, что атака была отражена. Ряд военных корреспондентов тоже отметил, что активизации ВСУ более не наблюдается. Сообщалось также об уничтожении БМП Bradley ВСУ.

По сообщениям украинских источников, боевые действия идут к востоку и юго-востоку от Вербового. Однако никаких особых изменений там не происходит.


С другой стороны, украинские ресурсы сообщают, что якобы в этот район перебрасываются российские резервные подразделения, которые могут быть задействованы в проведении контратаки на украинские формирования.

Таким образом, не очень понятно, что именно подразумевает командование ВСУ под «хорошими новостями» с Запорожского направления. Возможно, оно хочет сообщить о взятии каких-нибудь участков в районе Вербового. Но предпосылок к этому, как мы можем судить на основе анализа данных военкоров, российских и самих украинских источников, пока нет.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:21
    +2
    На войне врут все.Тем не менеп по Токмаку прилетает ежедневно.Чего не было с месяц назад
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:30
      0
      Логично. Дольше время конфликта, больше оружия и возможностей у сторон. Чтобы это перестало происходить, нужно завершение конфликта. Чтобы завершить конфликт, нужны ясные достижимые цели у сторон.
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 10:38
        0
        Я не знаю всех целей Кремля,но цели придеоьнр просты: отчитаться перед своими босами .смотрите:как мы активно бьём русских
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:36
      0
      На войне врут все.Тем не менеп по Токмаку прилетает ежедневно.
      ....ну прилетает...и что...во что то жизненно важное?...пока будет прилетать...это неотвратимо...в бандерлянде идёт полномасштабная гаражная сборка пепелацов....это как в израиле...бусурмане с ливана и палестины китайскими петардами обстреливают территорию...а израиль не уменьшился ни на метр..и так и остаётся высокотехнологичным государством..и всем соседям лещей отвешивает...ну вот как то так....впереди деребан бандерлянда предстоит...что то может будет попрозрачней ..смотря что кому достанется
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:22
    +1
    что Киев в ближайшее время ждут некие «хорошие новости» с Запорожского направления,
    ..эт точно...у киевских похоронных контор будет хороший хабар...землица ждёт своих хероу
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
    0
    Украинские военные утверждают, что Киев в ближайшее время ждут некие «хорошие новости» с Запорожского направления, где происходит контрнаступление ВСУ. С таким заявлением в частности выступил командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский. Ранее о том же заявлял и представитель командования «Таврия» Александр Штупун.
    Тешат себя надеждами, а заодно и своим мздобулам впаривают. wassat А если это рэмбо))Александр Штупун заявило, тогда, да))! laughing
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:25
    0
    Ну поживём увидим, что это громкий пук, аль чего посерьезнее, расслабляться нельзя при любом раскладе ни на этом участке, ни на другом.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:27
    0
    Сейчас придумают- российские войска предприняли в районе Вербового стратегическое наступление силами стопятсот дивизий ,но герои " заднего прохода" все атаки отбили .Россия должна объявить мобилизацию.А мы об этом "ваще" не знаем.Зато в Куеве радость и на западе радость,переходящая в овации.Вот так и воюем.За что укропропагандистам не хилые деньги платят?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:29
    0
    Командование ВСУ пообещало «хорошие новости» по контрнаступлению на Запорожском направлении
    . Да обещать/брехать они мастера... их этому и учить не надо.
  7. Комментарий был удален.
  8. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 10:33
    0
    Время для активных наступательных действий заканчивается, если имеются возможности ВСУ ими должны попытаться воспользоваться. Других возможностей их могут лишить республиканцы, после конфуза в Канаде с нацистом.