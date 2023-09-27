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Западная пресса: Поломки переданного ВСУ оружия происходят из-за плохой подготовки украинских военных

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Западная пресса: Поломки переданного ВСУ оружия происходят из-за плохой подготовки украинских военных

Страны НАТО не уделили достаточного внимания и времени процессу подготовки украинских военнослужащих к эксплуатации военной техники западного производства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.


Главным результатом такой ситуации становятся частые поломки техники, а также выведение ее из строя. Да и эффективность использования танков, БМП и другой военной техники западного производства украинскими военными под большим вопросом.

Например, на подготовку украинских артиллеристов уделили всего пять недель. Танковые экипажи готовили четыре-пять недель. О каком эффективном уровне подготовки в этом случае может идти речь? Немецкие военные, например, учатся не менее четырех-шести месяцев.

Кроме того, издание отмечает, что одновременно украинские военнослужащие могут использовать не более 70% поставленных западными странами гаубиц. Сейчас у ВСУ – 17 разных типов гаубиц западного и российского производства. Естественно, столь «разнобойный» арсенал затрудняет обслуживание и эксплуатацию артиллерийских орудий.

Многие западные военные эксперты приходят к выводу, что и на Западе, и в Киеве серьезно переоценили и возможности поставленной странами НАТО военной техники, и качество подготовки обучавшихся в европейских странах экипажей ВСУ. В результате мы видим и значительные человеческие потери, и утрату техники на поле боя, и ее вывод из строя вследствие неправильной эксплуатации.
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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:29
    0
    Поначалу так у всех, что со своим, что с импортным, что с военным, что с гражданским. Пока опыт на местах не наработают так и будет а вот дадут ли это время.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 10:36
      0
      Цитата: Ропот 55
      Поначалу так у всех, что со своим, что с импортным, что с военным, что с гражданским. Пока опыт на местах не наработают так и будет а вот дадут ли это время.

      Возможно, поначалу в эйфории первых дней "контрнаступа" было желание рвануть в бой на "неуязвимых" боевых машинах "белых господ". Однако, затем, спустя некоторое время стала проскакивать информация на той стороне, что дескать некоторые причины отказа боевой техники связаны с саботажем, намеренной порчей мат.части, чтобы оттянуть время на ремонт техники.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:31
    0
    Западная пресса: Поломки переданного ВСУ оружия происходят из-за плохой подготовки украинских военных
    . А чего так плохо готовили?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    0
    Поломки западной техники проходят из за плохого качества западной техники.Запад не представлял что по их технике будет кто то стрелять,подкладывать мины и растить траву и кустарники на пути движения.Вот порят чушь чтобы оправдаться.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:35
    0
    . Поломки переданного ВСУ оружия происходят из-за плохой подготовки украинских военных

    Плохая подготовка это конечно не новость. А хотелось бы увидеть супер подготовленных солдат и офицеров НАТО в такой "зарубе", что сейчас происходит на полях СВО. И то что техника переоценена, это факт.