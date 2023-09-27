Западная пресса: Поломки переданного ВСУ оружия происходят из-за плохой подготовки украинских военных

Страны НАТО не уделили достаточного внимания и времени процессу подготовки украинских военнослужащих к эксплуатации военной техники западного производства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Главным результатом такой ситуации становятся частые поломки техники, а также выведение ее из строя. Да и эффективность использования танков, БМП и другой военной техники западного производства украинскими военными под большим вопросом.
Например, на подготовку украинских артиллеристов уделили всего пять недель. Танковые экипажи готовили четыре-пять недель. О каком эффективном уровне подготовки в этом случае может идти речь? Немецкие военные, например, учатся не менее четырех-шести месяцев.
Кроме того, издание отмечает, что одновременно украинские военнослужащие могут использовать не более 70% поставленных западными странами гаубиц. Сейчас у ВСУ – 17 разных типов гаубиц западного и российского производства. Естественно, столь «разнобойный» арсенал затрудняет обслуживание и эксплуатацию артиллерийских орудий.
Многие западные военные эксперты приходят к выводу, что и на Западе, и в Киеве серьезно переоценили и возможности поставленной странами НАТО военной техники, и качество подготовки обучавшихся в европейских странах экипажей ВСУ. В результате мы видим и значительные человеческие потери, и утрату техники на поле боя, и ее вывод из строя вследствие неправильной эксплуатации.