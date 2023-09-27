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Первые четыре прототипа новейшей системы ПВО малой дальности M-SHORAD с боевым лазером переданы Армии США

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Первые четыре прототипа новейшей системы ПВО малой дальности M-SHORAD с боевым лазером переданы Армии США

Первые прототипы новейшей системы ПВО малой дальности SHORAD с 50-киловаттным лазером поступили на вооружение Армии США, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск на своем сайте.


Компания Raytheon поставила американской армии четыре прототипа системы ПВО малого радиуса действия DE M-SHORAD. Комплексы, созданные на базе бронетранспортера Stryker, были преданы 4-му батальону 60-го артиллерийского полка ПВО в Форт-Силле. Задачей военнослужащих будет всесторонние испытания новых систем.

Передача прототипов DE M-SHORAD в 4-60 ADAR является важной вехой в кампании по модернизации армии. Это достижение, которое добавляет то, что часто считалось возможностями следующего поколения

- заявил глава Управления быстрых возможностей и критических технологий армии США полковник Гутьеррес.


Как отмечается, новые комплексы с боевым лазером будут испытаны вместе с комплексами ПВО ближнего радиуса действия M-SHORAD с кинетическим оружием, поставленными в батальон еще в июле этого года. Командование Армии США намерено отработать алгоритм противовоздушной обороны при применении обычного и лазерного оружия. Базовая версия M-SHORAD также создана на базе бронемашин Stryker A1, но отличается вооружением. У нее имеются ракетные установки Raytheon Stinger и Hellfire, а также пушки M230LF калибра 30 мм со спаренными пулеметами.

В первую очередь система M-SHORAD предназначена для борьбы с беспилотниками, кроме того, она способна противодействовать самолетам и вертолетам, а также обеспечивать защиту подразделений и объектов от ракетного оружия, артиллерии и минометов.
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2 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:34
    0
    Единственный верный критерий отбора реальные боевые действия, а то на учениях всё отлично а начинаются реальные бои и то эта "болячка" вылезает то та.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    0
    Пусть и не на новых принцыпах, но как боевое оружие в войсках, это и правда будет, что то новое.
    На счёт эффективности... время покажет.
    Одно понятно, такого типа оружие будет и дальше эвволюцианировать и может стать по настоящему новой вехой в истории оружия.