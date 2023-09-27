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Американское издание: для сдерживания в космосе требуется больше, чем просто спутниковая группировка Silent Barker

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Американское издание: для сдерживания в космосе требуется больше, чем просто спутниковая группировка Silent Barker

Недавно, с запуском на орбиту Национальным разведывательным управлением и Космическими силами США критически важной спутниковой группировки Silent Barker, руководитель командования космических систем ВВС США генерал-лейтенант Дж. Майкл Гетлейн (Гетлин) заявил, что эта система «сдержит агрессию», показав, что у США есть глаза в космосе.


Однако, несмотря на важность Silent Barker для улучшения стратегических коммуникаций, это не является сдерживающим фактором агрессии в космосе, отмечает американское издание Defense News.

Для достижения эффекта сдерживания требуются три основных компонента: достоверность угрозы, возможности (т.е. оружие) в сочетании с решимостью их применить и выражение желания использовать эти возможности для предотвращения нападения на критически важную космическую инфраструктуру, пишет издание. По словам авторов Defense News, важно понимать, что для обеспечения подлинного сдерживания агрессии против интересов США в космосе требуется как физическая, так и психологическая готовность.

Как пишет издание, когда Соединенные Штаты или любая другая страна, если уж на то пошло, объявляет о сдерживающей угрозе государству-противнику, эта угроза должна восприниматься противником как заслуживающая доверия. Для сдерживания соперников более важным является воля государств противостоять своим оппонентам. Если государство готово принять ответные меры или активно сдерживать действия противника независимо от уровня эскалации, то, скорее всего, статус-кво можно сохранить с помощью сдерживания. Однако если государство не желает доводить свои угрозы до конца и продолжает стоять на этом с течением времени, то доверие к угрозе снизится до уровня неэффективности, считают авторы Defense News.

По их мнению, наличие системы космической индикации и предупреждения, такой как Silent Barker, является очень важным шагом в предотвращении внезапных потенциальных атак на американскую критически важную космическую инфраструктуру. Однако США не продемонстрировали, что они обладают авторитетом, возможностями и твёрдой решимостью использовать это оружие в качестве надежного средства сдерживания

Если США серьезно относятся к сдерживанию в космосе, они должны серьезно относиться к созданию космических сил, способных одержать победу в войне, способных достичь превосходства в космосе и господства над агрессивным Китаем, стремящимся контролировать космические высоты

- подчёркивает старший научный сотрудник по космическому сдерживанию в Национальном институте исследований Кристофер Стоун.

В июне этого года стало известно, что Штаты готовятся к развертыванию спутниковой группировки Silent Barker, целью которой является «своевременное обнаружения угроз» в космическом пространстве.
Использованы фотографии:
www.c4isrnet.com
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8 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:09
    0
    Выражение - Кто владеет воздухом тот владеет полем боя, уже не актуально.
    Битва за превосходство в космосе, не только разведки, но и ударных средств уже идёт, и к середине века это будет задача номер один.
    А мы, как всегда будем - догоним и перегоним США, КИТАЙ, ИНДИЮ.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: Попандос
      Выражение - Кто владеет воздухом тот владеет полем боя, уже не актуально.
      Битва за превосходство в космосе, не только разведки, но и ударных средств уже идёт, и к середине века это будет задача номер один.
      А мы, как всегда будем - догоним и перегоним США, КИТАЙ, ИНДИЮ.

      Такие как Китай вряд ли будут церемониться со спутниковыми группировками США в космосе и раз они видят положительные результаты со стороны России по выведению спутников Старлинк с земли, значит будут делать или уже обзавелись таким же оборудованием как у России.
      Вопрос только в количестве и насыщении такого оборудования на всей территории потенциального противника неугомонных США. angry
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 11:41
        0
        положительные результаты со стороны России по выведению спутников Старлинк с земли

        Ну сами спутники, мы никоим образом не трогали, нарушали связь спутников с терминалами, так это работа РЭБ.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 11:10
    0
    Это как бы оповещение о пуске МБР? Интересно, у нас такие спутники есть?
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: Peter1First
      Это как бы оповещение о пуске МБР? Интересно, у нас такие спутники есть?

      СПРН - в гугол, и читать, читать
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    Американское издание: для сдерживания в космосе требуется больше, чем просто спутниковая группировка Silent Barker
    Вопрос, конечно, интересный ... очевидно, что откровенно чинить препятствия в освоении\использовании околоземного пространства, есть риск нарватся на ответные действия и это уже реальность, а не фантазии.
    А так, милитаризация космоса, дело очень не дешевое, рискованное во всех отношениях!
  4. cpls22
    cpls22 Сегодня, 12:35
    0
    Само название "Тихий крикун" - говорит о специализации системы на оповещении об инцидентах в космосе. Боятся они их, и пытаются убедить в том, что воздействие на спутники не будет анонимным. В статье Defense News этот страх разгоняется, ибо по их мнению - без немедленного ответа такая осведомлённость не сдерживает. Т.е. они по прежнему мыслят в рамках необходимости террора , запугивания противника. Воистину - исповедующий террор - боится прежде всего сам.
  5. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:45
    0
    если государство не желает доводить свои угрозы до конца и продолжает стоять на этом с течением времени, то доверие к угрозе снизится до уровня неэффективности,
    Это именно то, что мы имеем на сегодняшний день. Руководство России рисовало красные линии и дорисовалось до того, что на Западе плевать на них хотели, т.к. знают, не те "фаберже" и ничего им не сделают. Грустно.