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Обновлённый высотный разведчик U-2 Dragon Lady ВВС США совершил первый полёт

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Обновлённый высотный разведчик U-2 Dragon Lady ВВС США совершил первый полёт

Американская компания Lockheed Martin завершила модернизацию стратегического разведывательного самолета U-2 Dragon Lady, обновленный разведчик уже совершил свой первый полет. Об этом говорится на сайте компании.


Модернизированные U-2 Dragon Lady возвращаются в состав ВВС США, улучшенные самолеты получили новую авионику в рамках программы Avionics Tech Refresh (ATR), а также новые системы связи, навигации и дисплеи в рамках программы OMS (Open Mission Systems), предполагающей оснащение самолета оборудованием с открытой архитектурой.

Новый бортовой компьютер, разработанный в соответствии со стандартом OMS ВВС США, позволит U-2 интегрироваться с системами воздушного, космического, морского, наземного и кибернетического пространства на различных уровнях безопасности

- говорится в сообщении компании.

О проведении модернизации самолетов U-2 Dragon Lady сообщалось весной 2020 года, первые обновленные машины ВВС США должны были получить в середине 2021 года, а полностью модернизация закончится к началу 2022. По-видимому, планы были сдвинуты вправо, модернизация самолетов продолжается.

Созданный в начале 50-х годов 20 века самолет-разведчик развивал скорость до 805 км/час и мог на протяжении 12 часов вести наблюдение с высоты более 21,3 тысячи метров. При этом боевой радиус самолета составлял 10,3 тысячи километров. Высотные разведчики U-2 стояли на вооружении ВВС США, именно эти самолеты в период с 1956 по 1960 год 24 раза пролетали над территорией Советского Союза, недосягаемые для зенитных ракет. Однако, в мае 1960-го один U-2 был сбит, после чего полеты U-2 проводились только вдоль границ СССР.

Американский Конгресс в 2014 году принял решение о списании всех самолетов U-2 из-за высокой стоимости одного летного часа, достигавшего 36 тысяч долларов. Предполагалось, что вместо них будут закуплены стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk. Однако позднее это решение было пересмотрено и самолеты оставили, приняв решение о модернизации.

На сегодняшний день на вооружении ВВС США стоят 30 самолетов U-2S, средний возраст которых приближается к 40 годам.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/LockheedMartin
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24 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:11
    +3
    Нам бы сбивать всю эту летающую над ЧМ банду.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:14
      +1
      Миг-31БМ как раз для этого подойдёт.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:21
        +1
        Да ладно, сами разведчики, цель не сложная ... вопрос в том, что они сами под удар не лезут, а грубо нарушать правила, наши не готовы, пока, по крайне мере.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: ИванИванов
      Нам бы сбивать всю эту летающую над ЧМ банду.

      Вам нужна мировая ядерная война? А вот глушить бы их ср-вами РЭБ с машины, идущей параллельным курсом на расстоянии с километр было бы хорошо, но у ВВС РФ таких нет.(((
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 11:42
        0
        Странные вы, считаете намеренное воздействие РЭБами не будет считаться аггресией? У власти бубенчиков не хватает по Украине ударить по взрослому, сказки братьев Гримм что они смогут пятку поднять на янкисов.
        1. CheeRock
          CheeRock Сегодня, 12:08
          0
          Цитата: ДушаРоссии87
          Странные вы, считаете намеренное воздействие РЭБами не будет считаться аггресией? У власти бубенчиков не хватает по Украине ударить по взрослому, сказки братьев Гримм что они смогут пятку поднять на янкисов.

          По-взрослому, это, надо понимать - Сарматом по Киеву? Потому что всем остальным из нашего арсенала по Руине бьют каждый день. Или сразу Сарматом по Лондону? Да чо уж там, сразу по всей НАТО и весь мир в труху? У Вас диван подготовлен доя выживания в пост ядерном мире?)))
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:16
    +2
    В США странная ситуация сложилась .С одой стороны явная экономия ,в строю В-52 ,вот теперь уже U-2 модернизируют. Американцы перестали вкладывать деньги в инфраструктуру ж д ,составы сходят с путей раз в неделю.Куча незавершенного строительства в атомной энергетике .
    И тут же 100 миллиардов зелени , на помощь ВСУ и Украине
    1. Inturist
      Inturist Сегодня, 11:25
      +2
      Они собираются переезжать на Украину, вот и в кладываются в инфраструктуру всу. (Ихмо)
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: APASUS
      С одой стороны явная экономия , ... .
      И тут же 100 миллиардов зелени , на помощь ВСУ и Украине

      "Помощь ВСУ" - это тоже экономия.
      Хранить или утилизировать дороже, чем передать.
      Суммы условные. Реально выделенные (напечатанные) идут на обновление вооружений и разогрев ВПК.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:00
      +2
      ж д ,составы сходят с путей раз в неделю.
      Чувствуется. смотрите выпуски "Большая игра" с Никоновым. Мне тоже нравится, но если бы он осмелился привести статистику наших аварий на ЖД транспорте, веры ему только прибавилось бы от меня. Зная только, что творится на Забайкальской ЖД, где редкая неделя обходится без аварии, все американские аварии смотрятся по другому. Да, там действительно давно плюнули на развитие поддержание своей ЖД сети, про это ещё писали в 70-е годы наши журналисты-международники, отдавая первенство автомобильным перевозкам от "порога к порогу", без дорогостоящих перевалок.
      Это примерно, как вечный спор у нас, между трубопроводным газом и сжиженным. Всему свое место и в Европе половину нашего трубопроводного газа, приходилось сжижать для раздачи частным мелким потребителям. И получается, что иногда выгоднее купить сразу сжиженный газ, а не платить высокие европейские зарплаты своим рабочим. Ни в одной стране Европы мы не найдем наземной распределительной сети газопроводов для частного сектора, это просто недопустимо по их понятию. Так же, как десятки оптических кабелей на столбах освещения в городах, что там называется "азиатчиной". Они даже водосливные трубы с крыш прячут внутри стен и выводят их прямо в канализацию, а не на тротуары. Но нам же приятно посмеяться вместе с Никоновым...и мне тоже!
      1. _КМ_
        _КМ_ Сегодня, 12:12
        0
        В штатах другие природно-географические условия. Поэтому автомобильный, речной и авиационный транспорт покрывает все потребности. Ни в одной другой стране мира, сколько помню, авиация так не развита.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:18
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Они даже водосливные трубы с крыш прячут внутри стен и выводят их прямо в канализацию, а не на тротуары.

        В Париже и Берлине:


      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Они даже водосливные трубы с крыш прячут внутри стен и выводят их прямо в канализацию, а не на тротуары. Но нам же приятно посмеяться вместе с Никоновым...и мне тоже!

        Да, на стену с внутренней водосточной трубой в -40С смотреть было бы не смешно.
        Не сравнимое и сравнивать бездумно не нужно. hi
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: APASUS
      Американцы перестали вкладывать деньги в инфраструктуру ж д ,составы сходят с путей раз в неделю.Куча незавершенного строительства в атомной энергетике .

      И доллар скоро рухнет! Может им зерна бесплатно подкинуть?? Ведь жалко же! Хотя нет, пусть мучаются!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:19
    +4
    Понятно, что новое оборудование сделает его "глазастее" ... что ещё ... да ничего, в общем то.
    На средства разведки полосатики денег не жалели никогда и это ... в общем, остаётся только позавидовать.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 11:20
    0
    Обновлённый высотный разведчик U-2 Dragon Lady

    Цель высотная медленно идущая
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: МВГ
      Цель высотная медленно идущая

      Потому и не используется там, где есть все законные основания для сбивания.
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 11:20
    +2
    Что то сколько статей было о списании у-2 ...ан нет модернизируют
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:12
      0
      Уже всеми признано, самолет опередил свое время, настолько удачной конструкцией и параметрами он обладал в 60-е годы. Наши Ту-95 тоже летают более полувека, как и их B-52, который готов побить все рекорды длительности эксплуатации, пройдя столетний юбилей.
      Было интереснее понять, зачем у нас пытались реанимировать Ан-2, закупая для него американские моторы? Неужели этот би-план настолько хорош, что современная авиаконструкторская наука, капитулирует перед его достоинствами? И только благодаря эмбарго на двигатели США, нам пришлось "пошевелить рогом" и что-то сварганить на коленке, типа "Ладоги", назвав это успехом в региональной авиации.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:19
      0
      Максим (Попуас), а вы точно и умышленно взяли такой ник с буквой через попу? Или просто ошиблись с названием родины, Папуа Новая Гвинея? Миклухо-Маклай вам не соотечественник.... lol laughing
  6. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:26
    +1
    Цитата: Попуас
    Что то сколько статей было о списании у-2 ...ан нет модернизируют


    значит есть причины, в статье, правда о них - ни слова
    а хотелось бы прочитать/"услышать", просто так - у них мало что делается
    а для нас - повод к размышлениям, о том как "жить" дальше
  7. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 11:42
    0
    От одного названия уже страшно, Леди-Дракон, ужас какой))) Залетели в пространство ЧФ, где тебя садануть можно будет, Посмотрим Какой Ты Дракон ❗❗❗
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 12:05
    0
    Самолёт конечно уникальный для своего времени.с таким потолком и радиусом действия.да и сейчас интересен.наши попытки создать аналог в виде м 17 и м55 увы не пошли.по высоте были аналогичны,но радиус действия никак не тянул а сравнении с y 2.
  9. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 12:10
    0
    Странный материал - не указаны цель модернизации и перспективы использования. Поэтому все рассуждения теряют смысл.