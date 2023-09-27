Спутниковые снимки показывают, что армяне продолжают массово покидать Нагорный Карабах

После стремительного взятия под контроль территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) вооруженными силами Азербайджана продолжается массовый исход из региона армянского населения. Как ранее сообщило бывшее руководство НКР, покинуть регион намереваются почти все армяне. По последним данным, в Армению прибыли уже более 28 000 переселенцев.Американская компания Maxar Technologies накануне опубликовала спутниковые снимки, на которых видны длинные очереди из автомобилей, направляющихся к границам Армении. Агентство Reuters уточняет, что кадры сделаны в Лачинском коридоре — это дорога, соединяющая Карабах и Армению.При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян, де-факто и де-юре «сдавший» своих соплеменников в Нагорном Карабахе, ничего не предпринимающий не только для их защиты, но даже обеспечения безопасной эвакуации, умудряется обвинять российских миротворцев в невыполнении возложенных на них трехсторонним соглашением обязанностей по защите мирных граждан. Тех самых миротворцев, которые ценой своих жизней, а среди наших военнослужащих уже есть погибшие, как раз делают все, чтобы помочь армянам покинуть опасный регион.Одновременно наши военные принимают беженцев на своей базе, осуществляют доставку гуманитарной помощи. Ничего подобного со стороны Еревана не наблюдается. При этом сообщается, что в Степанакерте ситуация напряженная, но никаких репрессий со стороны азербайджанцев по отношению к мирному населению не наблюдается. Несмотря на незначительные запасы питания и медикаментов, город продолжает жить обычной жизнью.По мнению Пашиняна, и российские военные медики «ничего не делают» для помощи жителям Карабаха. При том, что наши врачи Медицинского отряда специального назначения (МОСН) в круглосуточном режиме оказывают экстренную помощь десяткам пострадавших во время взрыва на нефтебазе в Степанакерте, случившегося 25 сентября в момент большого скопления там бегущих из региона армян. Наиболее пострадавших от взрыва и полученных ожогов пациентов российские военные по согласованию с азербайджанскими властями на вертолетах доставляют в медучреждения на территории Армении. По данным омбудсмена непризнанной НКР, жертвами трагедии стали 68 человек. Еще 290 пострадали, а судьба 105 неизвестна.По заявлению официального Еревана, Армения готова разместить на своей территории во временных лагерях до 40 000 беженцев из Карабаха. При том, что по некоторым данным регион намерены покинуть порядка 120 000 армян.На Западе по поводу гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе фактически ничего не делается, отдельные официальные лица и политики в США, ЕС и европейских странах лишь выступают с осуждением «агрессии» Баку и призывают ввести санкции против Азербайджана. Западные эксперты признают, что возврат под азербайджанский контроль территории Нагорного Карабаха, осуществленный, вообще-то, без нарушения международных норм и при согласии Еревана, означает усиление позиций Москвы и даже Анкары на Южном Кавказе в ущерб влиянию Запада.