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Спутниковые снимки показывают, что армяне продолжают массово покидать Нагорный Карабах

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Спутниковые снимки показывают, что армяне продолжают массово покидать Нагорный Карабах

После стремительного взятия под контроль территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) вооруженными силами Азербайджана продолжается массовый исход из региона армянского населения. Как ранее сообщило бывшее руководство НКР, покинуть регион намереваются почти все армяне. По последним данным, в Армению прибыли уже более 28 000 переселенцев.


Американская компания Maxar Technologies накануне опубликовала спутниковые снимки, на которых видны длинные очереди из автомобилей, направляющихся к границам Армении. Агентство Reuters уточняет, что кадры сделаны в Лачинском коридоре — это дорога, соединяющая Карабах и Армению.



При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян, де-факто и де-юре «сдавший» своих соплеменников в Нагорном Карабахе, ничего не предпринимающий не только для их защиты, но даже обеспечения безопасной эвакуации, умудряется обвинять российских миротворцев в невыполнении возложенных на них трехсторонним соглашением обязанностей по защите мирных граждан. Тех самых миротворцев, которые ценой своих жизней, а среди наших военнослужащих уже есть погибшие, как раз делают все, чтобы помочь армянам покинуть опасный регион.

Одновременно наши военные принимают беженцев на своей базе, осуществляют доставку гуманитарной помощи. Ничего подобного со стороны Еревана не наблюдается. При этом сообщается, что в Степанакерте ситуация напряженная, но никаких репрессий со стороны азербайджанцев по отношению к мирному населению не наблюдается. Несмотря на незначительные запасы питания и медикаментов, город продолжает жить обычной жизнью.

По мнению Пашиняна, и российские военные медики «ничего не делают» для помощи жителям Карабаха. При том, что наши врачи Медицинского отряда специального назначения (МОСН) в круглосуточном режиме оказывают экстренную помощь десяткам пострадавших во время взрыва на нефтебазе в Степанакерте, случившегося 25 сентября в момент большого скопления там бегущих из региона армян. Наиболее пострадавших от взрыва и полученных ожогов пациентов российские военные по согласованию с азербайджанскими властями на вертолетах доставляют в медучреждения на территории Армении. По данным омбудсмена непризнанной НКР, жертвами трагедии стали 68 человек. Еще 290 пострадали, а судьба 105 неизвестна.



По заявлению официального Еревана, Армения готова разместить на своей территории во временных лагерях до 40 000 беженцев из Карабаха. При том, что по некоторым данным регион намерены покинуть порядка 120 000 армян.

На Западе по поводу гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе фактически ничего не делается, отдельные официальные лица и политики в США, ЕС и европейских странах лишь выступают с осуждением «агрессии» Баку и призывают ввести санкции против Азербайджана. Западные эксперты признают, что возврат под азербайджанский контроль территории Нагорного Карабаха, осуществленный, вообще-то, без нарушения международных норм и при согласии Еревана, означает усиление позиций Москвы и даже Анкары на Южном Кавказе в ущерб влиянию Запада.
Использованы фотографии:
Maxar Technologies
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:34
    +1
    Пашинян нам уже выставляет счёт за дружбу задним числом между прочим.

    Вот что заявил Пашинян:
    "Мы не в том состоянии, чтобы разбрасываться землей. В ближайшее время мы направим счет в МИД России на оплату размещения войск в нашей стране. 102-я российская военная база находится здесь с 1995 на дружественных соглашениях. Мы всегда рассчитывали на ее помощь и взаимодействие. Но она решает свои задачи, а мы свои. Мне кажется, было бы правильным получить оплату за предоставление нашей земли".
    Также глава Армении сослался на пример Казахстана, который берет с России деньги за аренду Байконура.

    Представители Армении в ближайшее время выставят России счет. Причем, как я понял, они собираются выставить счет за все годы, которые наши базы находились в Армении. То есть начиная с 1995 года. За 18 лет "дружбы" и задним числом. Это напоминает требование поляков оплатить "советскую оккупацию".

    https://dzen.ru/a/ZROmyx1vxnwJ-z38

    В Эрибуни с 1995 года базируются армянские и российские бомбардировщики и истребители. В Гюмри находится 102 военная база ВС РФ ордена Александра Невского. Там базируются комплексы С-300, самолеты Миг-29 и вертолеты Ми-24П и Ми-8Т. Личный состав базы — 4 000 человек. В городке живут семьи военнослужащих — примерно 4 000 человек.

    Понятно, что мы оплачиваем коммуналку и всё прочее. Однако не платим за саму базу.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Понятно, что мы оплачиваем коммуналку и всё прочее. Однако не платим за саму базу.

      Если бы этой базы не было ,Баку бы снес не только войска Карабаха ,но и Армению в Целом.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:53
      0
      ...Понятно, что мы оплачиваем коммуналку и всё прочее. Однако не платим за саму базу.

      Предположу, что Пашинян это делает даже не с целью получить деньги с России, а вынудить её вывести военные базы и свернуть любое присутствии России в Армении. В этом случае вопрос выхода Армении из ОДКБ решится очень быстро и на место наших баз встанут базы США, за которые Армения ещё будет доплачивать США.
      Печально конечно для России, но видимо к этому всё и идёт.
      1. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 11:59
        +5
        И что хорошего мы поимели с этой Армении? Мне кажется что ничего. Государство без выхода к морю, общей границы у нас нет, стратегических/нужных производств нет, народ.. ну тот еще.
        Зачем нам вообще эта Армения?
    3. rait
      rait Сегодня, 12:38
      0
      Уже давно установлено что это фейк.

      https://ura.news/news/1052689166

      Сообщение впервые появилось в telegram-канале «Империя очень зла», который публикует сатирические новости. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация должна крупную сумму Армении за размещение на их территории войск», — говорится в посте. Известие стало активно распространяться по пабликам. Однако в авторитетных СМИ информации о том, что Пашинян сделал подобное заявление, не появлялось.

      Авторы telegram-канала позже признались, что данная публикация — это намеренный фейк. «О, моя новость про Пашиняна и счет за аренду базы в Гюмри полетела. Завтра будем собирать урожай», — говорится в одном из постов. «Вчера хорошо зашла новость про Пашиняна. Спасибо всем за скрины. Влезло только 10. Каналы начали уже удалять, кто-то извиняться. Но рукописи не горят», — добавили авторы.


      Лично у меня сразу же возник вопрос - Заявил где? Во время какого мероприятия? В каком издании это опубликовано?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +2
    А зачем им осуждать,Россия поможет .Сейчас нам санкции введут за гуманитарную катастрофу в Армении.К дедке не ходи.Бабки уже снкции рисуют на западе,во главе с Урсулкой.
  3. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 11:48
    +2
    Пожинайте плоды армяне полной ложкой за политику выбранного вами премьера-иуды Пашиняна. Сдав Карабах, он и вас сдаст не поморщившись.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Egorovich
      Пожинайте плоды армяне полной ложкой за политику выбранного вами премьера-иуды Пашиняна. Сдав Карабах, он и вас сдаст не поморщившись.

      Пашинян это армянская реинкарнация Саакашвили и Зеленского.
      Жалко конечно армян, но также жалко и то, что армяне так и не научились на чужих ошибках не повторять их у себя дома.

      К нынешней ситуации как в Нагорном Карабахе так и в Армении хорошо подходит давнее изречение - "Выбрав между позором и войной позор, получишь и войну и позор."
      Если полный исход армян из Нагорного Карабаха состоится, то следующим этапом будет требование Азербайджана и Турции передать им часть территории юга Армении без обмена или в обмен на горные и безлюдные хребты Азербайджана.

      Янки умело и дешево развели ещё одну республику бывшего СССР на мякине и армяне уже на своей шкуре почувствуют все прелести западной лести и лжи и Пашиняна им США не дадут сместить так как они под улюлюканье и свист смещали его предшественников. fool
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:50
    +1
    Транзит К-К, что в переводе Карабах-Краснодар, нашему губернатору стоило бы напрячься.
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:50
    0
    Армения готова разместить на своей территории во временных лагерях до 40 000 беженцев из Карабаха. При том, что по некоторым данным регион намерены покинуть порядка 120 000 армян.

    А остальные куда поедут жить?
    - В Россию, и к гадалке не нужно ходить. Пашинян и те 40 000 потом выпнет к нам, 100%
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:52
    0
    Спутниковые снимки показывают, что армяне продолжают массово покидать Нагорный Карабах
    Этот исход никто не сможет остановить ... да никто и не будет стремится это делать.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:57
    +2
    Для тех кто не в курсе. 120 000 это жители Арцаха с армянскими паспортами.
  8. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 12:03
    -2
    А почему Россия не предъявила территориальные претензии на Карабах? Разве у России меньше прав на эту землю, чем у Армении с Азербайджаном?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:06
      0
      Наверно в Арцахе не живут Кати Ивановы,там живут Катэ Иванян.Поэтому Россия не предъявляет претензии.Мы предьявлям претензии на территории где фамилии кончаются на О.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: Катя_Иванова
      А почему Россия не предъявила территориальные претензии на Карабах? Разве у России меньше прав на эту землю, чем у Армении с Азербайджаном?


      А как может Россия предьявлять претензии на признанные всеми странами мира,в том числе и Россией, территории Азербайджана?


      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        А как может Россия предьявлять претензии на признанные всеми странами мира,в том числе и Россией, территории Азербайджан

        Легко! Предъявили же мы претензии на Крым и на Донбасс! А Карабах чем лучше?
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:12
    +1
    пусть у пашиняна голова об этом болит
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      пусть у пашиняна голова об этом болит

      есть смутные подозрения, что очень многие - через Армению-в совсем другой стране окажутся и станут проблемой не Пашиняна..
  10. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:19
    -1
    Цитата: кредо
    ...Понятно, что мы оплачиваем коммуналку и всё прочее. Однако не платим за саму базу.

    Предположу, что Пашинян это делает даже не с целью получить деньги с России, а вынудить её вывести военные базы и свернуть любое присутствии России в Армении. В этом случае вопрос выхода Армении из ОДКБ решится очень быстро и на место наших баз встанут базы США, за которые Армения ещё будет доплачивать США.
    Печально конечно для России, но видимо к этому всё и идёт.

    Ну и что тут печального. В 1979 году говорили что если бы не мы то американцы прописались бы в Афганистане, они там позднее прописались, потом ушли и какая с того беда? У РФ же есть Посейдон- бац и полСША смоет...
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:28
    0
    Цитата: Egorovich
    Пожинайте плоды армяне полной ложкой за политику выбранного вами премьера-иуды Пашиняна. Сдав Карабах, он и вас сдаст не поморщившись.

    И правильно сделал что сдал, если бы раньше сдали то не полегли бы люди впустую, ежу было понятно что Армении с Азербайджаном не тягаться, с первой войны время прошло, был шанс миром разойтись. В самом Арцахе люди скорее существовали, расплачиваясь за отсутствие правового статуса, а подвинься предшественники Пашиняна в переговорах могли бы Арцаху автономию выбить.
  12. Комментарий был удален.
  13. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 12:45
    0
    Все просто, выключить АЭС и газ...Всё рухнет через дня 3...Это называется безоговорочная капитуляция гражданина Канады Пашиняна Николя. Паспорт тут

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SKfZKZfCeW7uvK56Lch7Psdu6VKYeQk5Ryv6XKefqZ5KHADz7F7zqdP35qVX27TZl&id=100076698295572&sfnsn=mo&mibextid=mMAx51
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:49
    +1
    Алиев совместно с МО Азербайджана конечно грамотно провели операцию в Нагорном Карабахе, но расстреливать мирное население и представителей миротворческого контингента Российской Федерации спецназом Азербайджана за видеофиксацию доказательств этнической чистки в сёлах Нагорного Карабаха нельзя. Генную азербайджанскую память знамо как исправлять и Коран в помощь с направлением совершения номаза. Надеюсь в муэдзин в Голубой мечети Стамбула не забыл в какую сторону молиться...