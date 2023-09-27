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Постпред России в ООН: Вместо усилий по выявлению обстоятельств взрывов на «Северных потоках» эти обстоятельства пытаются утаить

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Постпред России в ООН: Вместо усилий по выявлению обстоятельств взрывов на «Северных потоках» эти обстоятельства пытаются утаить

Прошел ровно год, как были взорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря. При этом через СП шли значительные поставки российского газа в Европу. Однако расследование по этому инциденту в Европе продолжает буксовать. Хотя уже не раз ряд западных экспертов и журналистов утверждали, что нити тянутся в Вашингтон.


По словам российского постпреда при ООН Василия Небензя, вместо того, чтобы приложить все усилия для объективного расследования, все больше признаков указывают на то, что на Западе хотят утаить истинные причины случившегося. Об этом Небензя заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

В западном медиапространстве нарастает скоординированная кампания по продвижению совершенно нелепых версий произошедшего

- отметил российский дипломат.

Небензя напомнил некоторые из этих абсурдных версий, таких как то, что Россия сама взорвала газопроводы, по которым шел ее же газ или то, что это сделали какие-то «туристы» на парусной яхте. Еще одна нелепая версия связана с тем, что якобы это Киев самостоятельно смог провести эту операцию, а его западные партнеры даже отговаривали его от этого. В любом случае сами же подтвердили, что знали о подготовке. Но если знали, почему не предупредили ту же Германию, если общение с Москвой считают неприемлемым?

Основным посылом всех этих и других версий является стремление к отрицанию причастности Вашингтона к совершению этого преступления, считает постпред России при ООН. Однако американский журналист-расследователь Сеймур Херш ещё несколько месяцев назад привёл ряд фактов, свидетельствующих о том, что взрыв на трубопроводах - дело рук американских спецслужб. В итоге выгоду получили именно США, начав поставлять в крупных объёмах свой дорогой СПГ в Европу.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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14 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:44
    0
    Да ясно чьи уши торчат . Не в силах маленькой стране такое совершить . США или Британия , а может и вместе работали .
    1. Комментарий был удален.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:22
      +2
      Ну и толку-то, от этих заявлений? "Собака лает- ветер носит, караван идёт"- арабская пословица, если что...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:26
      +1
      Глас вопиющего в пустыне
      и блеянье среди волков.

      Уж коли взрывы допустили,
      шанс поквитаться упустили,
      то надо думать как ответить,
      а не сходить за дураков.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:45
    +5
    Сколько уже можно мусолить эту тему, чё как дети наивные, ну не даст нам никто правду раскрыть, хотя и так понятно кто сделал. А если кто то и раскроет все и разложет, что дальше??? Что мы реально можем сделать за это? Выразить озабоченность? Это сделали те, кому нечего боятся, у кого есть рычаги влияния на наших правящих, те у кого лежат деньги наших. Нытьё вот это беспомощное только раздражает. Ну покивает нам кто то из африканских представителей, выразят сочувствие и всё, хватит скулить, делайте что то в ответ или уже молчите!
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 11:59
      +1
      Из Норвегии идут потоки газа в Англию, Польшу. Так почему их не ликвидировать и прекратить лишнюю болтовню в поиске виноватых во взрывах наших потоков, если они изначально известны.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +2
    Да им хоть в лоб, хоть по лбу, все едино, не сдадут хехемона. ЕС еще не почувствовал всего "счастья" от произошедшего, а оно не за горами.
  4. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 11:46
    0
    В ходе следствия самое важное не выйти на самого себя. ТМ. Всё что нужно знать про это расследование
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:53
    -1
    Помню, когда это произошло, говорящие головы нашего ТВ типа "армагедоныча" и т.п поставщиков лапши на уши населению ждущего ну такой ответки шо писец, заявляли мол всё, печати американцами сорваны! Ща как начнут все друг другу инфраструктуру подобную взрывать, беспредел, тьма наступит, привет 90е...... Подводные диверсанты уже в свои "сидоры" пакуют заряды и одевают ласты...
    И ничего, живём дальше.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:26
      +1
      Там ещё говорилось о "чёрных лебедях", которые теперь, будут выпущены ВВП. Ну и где, эти- "чёрные лебеди"? Нет их. request
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:54
    +1
    Постпред России в ООН: Вместо усилий по выявлению обстоятельств взрывов на «Северных потоках» эти обстоятельства пытаются утаить
    Что давно пора констатировать ... делов НЕ БУДЕТ! В обозримом будующем, точно.
    А когда ни будь потом, это никого не будет волновать.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    0
    Основным посылом всех этих и других версий является стремление к отрицанию причастности Вашингтона к совершению этого преступления
    Хотя у Сша на лбу написано - это сделали мы, но кто же добровольно сознается о совершенном международном преступлении. А мы не ответив на это год назад сегодня зря стараемся словесно кого-то в чем-то убедить.
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:19
    0
    По словам российского постпреда при ООН Василия Небензя, вместо того, чтобы приложить все усилия для объективного расследования, все больше признаков указывают на то, что на Западе хотят утаить истинные причины случившегося.

    Василий пользуется тем что дипломатический язык не позволяет послать его в открытую, по крайней мере пока...
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:21
    +1
    Это напоминает ситуацию когда в туфлях лежит куча..., но все стараются убедить гостя что их кот здесь не причём. Во всём виновата собака соседа, с которым вы поругались. winked
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:55
    0
    Германию не токмо предупредили, фюрер активно участвовал, как и остальные члены банды. Диверсия на то и диверсия, если не выловить диверсантов, все будет шито-крыто, какой бандит сам повесит на себя дело.