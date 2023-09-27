В западном медиапространстве нарастает скоординированная кампания по продвижению совершенно нелепых версий произошедшего

Прошел ровно год, как были взорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря. При этом через СП шли значительные поставки российского газа в Европу. Однако расследование по этому инциденту в Европе продолжает буксовать. Хотя уже не раз ряд западных экспертов и журналистов утверждали, что нити тянутся в Вашингтон.По словам российского постпреда при ООН Василия Небензя, вместо того, чтобы приложить все усилия для объективного расследования, все больше признаков указывают на то, что на Западе хотят утаить истинные причины случившегося. Об этом Небензя заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.- отметил российский дипломат.Небензя напомнил некоторые из этих абсурдных версий, таких как то, что Россия сама взорвала газопроводы, по которым шел ее же газ или то, что это сделали какие-то «туристы» на парусной яхте. Еще одна нелепая версия связана с тем, что якобы это Киев самостоятельно смог провести эту операцию, а его западные партнеры даже отговаривали его от этого. В любом случае сами же подтвердили, что знали о подготовке. Но если знали, почему не предупредили ту же Германию, если общение с Москвой считают неприемлемым?Основным посылом всех этих и других версий является стремление к отрицанию причастности Вашингтона к совершению этого преступления, считает постпред России при ООН. Однако американский журналист-расследователь Сеймур Херш ещё несколько месяцев назад привёл ряд фактов, свидетельствующих о том, что взрыв на трубопроводах - дело рук американских спецслужб. В итоге выгоду получили именно США, начав поставлять в крупных объёмах свой дорогой СПГ в Европу.