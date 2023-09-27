Минздрав Азербайджана отчитался о потерях в ходе недавней операции в Нагорном Карабахе

19 сентября власти Азербайджана объявили о проведении «локальной антитеррористической операции» в непризнанном Нагорном Карабахе. В результате АТО, которая длилась всего сутки и завершилась переговорами сторон при посредничестве российских миротворцев, в Степанакерте признали власть Баку над регионом.
Между тем в ходе вышеупомянутой операции происходили ожесточенные боестолкновения, в том числе с применением артиллерии. В результате, обе стороны понесли потери.
Согласно сегодняшнему сообщению, опубликованному Минздравом Азербайджана, в ходе локальной операции погибли 192 военнослужащих вооруженных сил страны. Еще 512 получили ранения различной степени тяжести.
В свою очередь, в Минздраве Армении вчера также заявили, что на территорию страны из Нагорного Карабаха доставлены тела 125 погибших.
Есть ли среди них военнослужащие ВС Армении – не сообщается. Впрочем, подобная информация вряд ли будет озвучена, так как премьер страны Никол Пашинян ранее заявлял, что на территории Арцаха нет армянских военных.
В то же время поступает информация, что из непризнанной республики, которая теперь стала частью Азербайджана, продолжает выезжать армянское население. По некоторым данным регион уже покинули более 20 тысяч человек.