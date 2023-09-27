Минздрав Азербайджана отчитался о потерях в ходе недавней операции в Нагорном Карабахе

19 сентября власти Азербайджана объявили о проведении «локальной антитеррористической операции» в непризнанном Нагорном Карабахе. В результате АТО, которая длилась всего сутки и завершилась переговорами сторон при посредничестве российских миротворцев, в Степанакерте признали власть Баку над регионом.Между тем в ходе вышеупомянутой операции происходили ожесточенные боестолкновения, в том числе с применением артиллерии. В результате, обе стороны понесли потери.Согласно сегодняшнему сообщению, опубликованному Минздравом Азербайджана, в ходе локальной операции погибли 192 военнослужащих вооруженных сил страны. Еще 512 получили ранения различной степени тяжести.В свою очередь, в Минздраве Армении вчера также заявили, что на территорию страны из Нагорного Карабаха доставлены тела 125 погибших.Есть ли среди них военнослужащие ВС Армении – не сообщается. Впрочем, подобная информация вряд ли будет озвучена, так как премьер страны Никол Пашинян ранее заявлял, что на территории Арцаха нет армянских военных.В то же время поступает информация, что из непризнанной республики, которая теперь стала частью Азербайджана, продолжает выезжать армянское население. По некоторым данным регион уже покинули более 20 тысяч человек.