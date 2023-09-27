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Минздрав Азербайджана отчитался о потерях в ходе недавней операции в Нагорном Карабахе

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Минздрав Азербайджана отчитался о потерях в ходе недавней операции в Нагорном Карабахе

19 сентября власти Азербайджана объявили о проведении «локальной антитеррористической операции» в непризнанном Нагорном Карабахе. В результате АТО, которая длилась всего сутки и завершилась переговорами сторон при посредничестве российских миротворцев, в Степанакерте признали власть Баку над регионом.


Между тем в ходе вышеупомянутой операции происходили ожесточенные боестолкновения, в том числе с применением артиллерии. В результате, обе стороны понесли потери.

Согласно сегодняшнему сообщению, опубликованному Минздравом Азербайджана, в ходе локальной операции погибли 192 военнослужащих вооруженных сил страны. Еще 512 получили ранения различной степени тяжести.

В свою очередь, в Минздраве Армении вчера также заявили, что на территорию страны из Нагорного Карабаха доставлены тела 125 погибших.

Есть ли среди них военнослужащие ВС Армении – не сообщается. Впрочем, подобная информация вряд ли будет озвучена, так как премьер страны Никол Пашинян ранее заявлял, что на территории Арцаха нет армянских военных.

В то же время поступает информация, что из непризнанной республики, которая теперь стала частью Азербайджана, продолжает выезжать армянское население. По некоторым данным регион уже покинули более 20 тысяч человек.
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15 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 11:43
    0
    192 погибших за одни сутки, а в предыдущей 44-дневной стычке Азербайджан в среднем в день терял по 66 человек убитыми.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 12:10
      +1
      Накал краткосрочных боевых действий был высок....

      А если бы у армян был аналог "Линии Суровикина"?
      1. Msi
        Msi Сегодня, 12:38
        +1
        погибли 192 военнослужащих вооруженных сил страны. Еще 512 получили ранения различной степени тяжести.

        Очень неплохо за сутки. А если учесть, что обычно потери занижают...
        Молодцы армяне Нагорного Карабаха. Вы настоящие воины. Чего не скажешь о "материковых" армянах.
        1. Msi
          Msi Сегодня, 12:40
          +1
          А если бы у армян был аналог "Линии Суровикина"?

          Одна из главных притензий во Второй Карабахской войне это отсутствие минных заграждений. Мы в степи создали эффетивные поля, а здесь горы ещё легче...
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:37
      +1
      Ещё одно государственное преступление Никола Пашиняна. В августе  2021 года по его личному приказу из Арцаха выводится всё тяжелое вооружение. Все системы ПВО . Армия обороны остается со стрелковым вооружением и скудным боезопасом и топливом на пару дней. Сутки бьется героически.
      Но терпит поражение.
      Что это если не предательство?
    3. Комментарий был удален.
    4. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:40
      0
      Практически безоружная (Пашинян по его словам вывел большую часть бронетехники и тяжёлого вооружения из Арцаха ещё в августе 2021 года) , без поддержки Армении, без средств ПВО, с крайне ограниченным запасом топлива и с плохой связью, армия обороны Арцаха за 1,5 дня уничтожает около 200 и ранит около 500 откормленных, вооруженных по последнему слову техники, с прикрытием Байрактарами и авиацией, военнослужащих Азербайджана.

      Воистину то что сделали арцахские бойцы, это настоящий подвиг.
    5. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:44
      0
      Добавьте сюда то, что Азербайджан врёт и жертв в реальности гораздо больше, гораздо, но даже официальные данные позволяют сделать именно такие выводы, что арцахцы дрались как львы, но были преданы м..азью пашиянном.

      https://t.me/yurasumy/10712
    6. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:48
      0
      !!! Практически безоружная (Пашинян по его словам вывел большую часть бронетехники и тяжёлого вооружения из Арцаха ещё в августе 2021 года) , без поддержки Армении, без средств ПВО, с крайне ограниченным запасом топлива и с плохой связью, армия обороны Арцаха за 1,5 дня уничтожает около 200 и ранит около 500 откормленных, вооруженных по последнему слову техники, с прикрытием Байрактарами и авиацией, военнослужащих Азербайджана и это - ещё явно заниженные цифры...

      Воистину то что сделали арцахские бойцы, это настоящий подвиг.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:47
    +1
    Что тут скажешь, горе побежденным. И вряд ли для Армении всё будет лучше.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:53
      -2
      Проиграл Арцах. Для Республики Армения одни плюсы от этой операции. Они лишились нахлебника и появилась возможность наладить отношения с Турцией и Азербайджаном. Народ это понимает и выбирает Пашиняна.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:00
        0
        ColdWind hi, не буду спорить, время покажет. Только, Аппетит во время еды не только приходит, он и растет.
      2. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 12:02
        +1
        Да-да сначала коридор в Нахичевань, за одно с изоляцией от Ирана, а потом вхождение в велики Туран на правых, а без прав.
      3. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:08
        -1
        А как с пониманием армянского народа было на протяжении последних 30 лет ?
        А как с налаживанием отношений проигравшей стороной...с натянутой миролюбивой улыбочкой, с отключенной памятью, угодливо кивая и прогибаясь ?
        А как с уважительным отношением победителей к проигравшим ? Или ладно, хоть как нибудь... и так сойдет ?
        Пашинян-американский холуй и предатель своей Армении! Когда мог решать проблему Карабаха с профитом для Армении -он молчал,а сегодня благодаря ему ее обдерут ,как липку !
      4. Romanovski
        Romanovski Сегодня, 12:46
        0
        Грубо ошибаетесь....К твоему(и таким как ты...) ГЛУБОКОМУ СОЖАЛЕНИЮ - так уже НЕ БУДЕТ...
  3. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 12:43
    0

    «Примените санкции к Азербайджану или возвращайтесь в свою страну. Вам на все плевать, прекратите врать».

    Ответ армянина Главе USAID Саманта Пауэр в Сюнике