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Украинские власти анонсировали применение инновационных видов защиты своих энергообъектов от потенциальных атак

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Украинские власти анонсировали применение инновационных видов защиты своих энергообъектов от потенциальных атак

Глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что власти страны намереваются впервые в мире применить некоторые инновационные виды защиты энергообъектов от потенциальных российских атак.


По его словам, Украина располагает несколькими видами защиты подстанций, некоторые из которых будут применены впервые в мире, поскольку никто еще не сталкивался с угрозами такого уровня. В систему комплексной защиты входит как активная защита - ПВО, так это и пассивная - инженерные укрепления.

Кудрицкий также добавил, что отключения электроэнергии на Украине будут напрямую зависеть от нанесения ракетных ударов, которые невозможно прогнозировать, однако, в любом случае пройти зимний период без импорта электроэнергии из-за границы Украине будет очень сложно.

Согласно официальным данным, в настоящее время украинским энергетикам удалось восстановить не более 30% поврежденных в прошлом году энергетических объектов.

Стоит отметить, что имеющихся у Украины систем ПВО недостаточно даже для полного прикрытия столицы, к тому же, значительная часть зенитных боеприпасов находятся в непригодном для использования состоянии и неспособны успешно сбивать ракеты и БПЛА, более того - их использование, как показала практика представляет угрозу для жителей окрестных домов.

Ранее сообщалось, что глава украинского Минобороны Рустам Умеров заявил, что ВСУ "будет отвечать" на новые российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры.
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10 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:23
    0
    Глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что власти страны намереваются впервые в мире применить некоторые инновационные виды защиты энергообъектов от потенциальных российских атак.
    Неужели украинцы сами подорвут свои объекты энергетики с криками: Так не доставайся же ты никому ! Вот так уж точно никто в общемировой практике не применял инновационные способы защиты объекты энергетической инфраструктуры. И как сказал Рустем Амеров в интервью журналисту из CNN : Мы (так как Рустем Умеров министр обороны Укоаины и говорит от лица военнослужащих ВСУ) за всё ответим. Наверное военнослужащие ВСУ возьмут на себя всю тяжесть ответственности за проводимую как внешнюю так и внутреннюю политику г-ва Украина... angry
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:30
      0
      Не иначе. По другому не объяснить тот факт, что они уверены в том, что будут удары по энергетике куда больше, чем мы сами))

      Тут все языки уже истрепали о подстанциях и изошлись вопросами, почему по ним не бьют. С той же стороны точно уверены - бить будут.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:37
      0
      ...Неужели украинцы сами подорвут свои объекты энергетики с криками: Так не доставайся же ты никому ! Вот так уж точно никто в общемировой практике не применял инновационные способы защиты объекты энергетической инфраструктуры... angry

      Вы зря иронизируете.
      Именно этим они и занимаются при отступлении и лишь в Крыму им не удалось осуществить это в полной мере из-за нашей стремительной операции по блокированию ВСУ в тех краях.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 12:24
    0
    власти страны намереваются впервые в мире применить некоторые инновационные виды защиты

    Что, теперь будут сбивать "Колибры" не только банками с помидорами, но и с огурцами, и даже с грибами? wassat
    Или обмотают трансформаторы в пупырчатую плёнку?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:33
      0
      Были фотографии на ОРУ,где то там.Трансформаторы окружены брустверами из мешков с песком.Выше маслянного бака.Но все на ОРУ(к примеру возьмем)все оборудование защитить невозможно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    +2
    впервые в мире применить некоторые инновационные виды защиты энергообъектов от потенциальных российских атак
    Каждую подстанцию обвалуют, натянут сети (выше линии электропередач, чтобы не коротнуло), поставят пусковую установку ЗРК или немецкую пушечную установку? А может просто в приказном порядке запретят российским беспилотникам и ракетам летать над этой территорией? Осень покажет способность "инновационных видов защиты" противостоять российским ударам. Надеюсь, что удары по украинской энергоструктуре будут без упоминания о "братском народе".
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: rotmistr60
      просто в приказном порядке запретят российским беспилотникам и ракетам летать над этой территорией?

      Точно ноу-хау от Умерова ! По другому надо ставить систему ПВО не в Куев ,а на объекты энергетики
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    0
    Инвациность будет заключаться - сбито всё.Главное заявить.Теперь на словах будет не один купол защиты, а два.
  5. Сочи
    Сочи Сегодня, 12:28
    0
    Ждёт холодная зима в темноте... "Свитло" полорожает немерянно и станет недоступным многим гражданам.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:47
    0
    Мешок с песком, та еще инновация со времен первой мировой. Скорее всего начнут массово мангалы ставить сверху трансформаторов, что более правдоподобно.