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Военнослужащие ВСУ раскритиковали «новую» украинскую боевую машину пехоты БМП-1ЛБ

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Военнослужащие ВСУ раскритиковали «новую» украинскую боевую машину пехоты БМП-1ЛБ

Украинская армия приняла на вооружение боевую машину пехоты собственной разработки, впервые новые бронемашины были замечены на фронте в начале июня этого года. Как оказалось, "новую" БМП разработали на основе советского гусеничного многоцелевого тягача МБ-ЛБ.


Разработанная боевая машина пехоты получила название БМП-1ЛБ. Основное ее предназначение - доставка личного состава к линии боевого соприкосновения, участие в боевых действиях исключено ввиду недостаточного бронирования, оставшегося от МТ-ЛБ. При этом на машину установлен дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

С помощью данной БМП Генштаб ВСУ планировал механизировать все вновь созданные бригады и компенсировать нехватку бронетехники в уже воюющих подразделениях.


Как признаются сами украинские военные, машина получилась "так себе". Во-первых, для ее производства используются корпуса старых транспортеров МТ-ЛБ, в большом количестве ржавеющих в отстойниках. Для производства БМП их разбирают, заменяют детали и вновь собирают, перекрашивая снаружи и внутри. Однако, качество работ очень низкое, машины идут в войска с дефектами сборки. Во-вторых, двигатели не проходят положенную обкатку и их нередко клинит. Очень сильная вибрация при движении.

Брони фактически нет, защищает она только от мелких осколков, поэтому на корпус наваривают дополнительные листы, тем самым утяжеляя машину с и так невысокими характеристиками. Также большие претензии к боевому модулю, который сделали открытым, из-за чего в пулемет постоянно попадает грязь, а систему подачи патронов клинит по той же причине.

Заявляется, что десантный отсек вмещает 7-8 человек в экипировке, большая дверь позволяет относительно спокойно покидать машину. Экипаж в составе трех человек: механик-водитель, наводчик-оператор вооружения и командир машины. Механику и командиру, чтобы покинуть машину, необходимо снять бронежилет. Иначе в люк они не пролазят.

Сами украинские военные данную БМП раскритиковали, но иногда лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так что как средство доставки личного состава она подходит, если только не сломается.
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7 комментариев
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  1. Сочи
    Сочи Сегодня, 12:25
    +1
    эрзац техника... Вот она беда с инжинерными и рабочими кадрами, производством и вообще с экономикой.
    1. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 12:58
      0
      К сожалению все те же беды есть и у нас, поэтому в зону СВО везут БТР-50П, МТ-ЛБ с установленными на них 25 мм корабельными артустановками 2М-3, танки Т-54/55 и т.п. боевую технику.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:27
    +1
    Как признаются сами украинские военные, машина получилась "так себе"

    Разговор ни о чем. Зачем здесь подобное публиковать?!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +1
    "новую" БМП разработали на основе советского гусеничного многоцелевого тягача МБ-ЛБ.
    Взяли корпус от старой МТ-ЛБ перебрали внутренности, покрасили, установили КПВТ и вот тебе "новая" БМП с планом механизировать ею новые бригады. А сколько для этого штук потребуется и хватит ли списанных корпусов?
    Механику и командиру, чтобы покинуть машину, необходимо снять бронежилет.
    Значит не стоит вообще надевать, т.к. времени снять может не хватить.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:37
    +1
    Однако, качество работ очень низкое, машины идут в войска с дефектами сборки. Во-вторых, двигатели не проходят положенную обкатку и их нередко клинит. Очень сильная вибрация при движении.
    А ещё не работает ABS, ESC, а также в базовую комплектацию не входят подушки безопасности и самое главное отсутствует модуль геостационарного положения в пространстве GPS без которого направление движения сложно определить разве что только по ветру и то может возникнуть проблема определения направления движения дуновения ветра request
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    +1
    Паруса у МТЛБ -ЛБ штатные или это опция ?
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:44
    +1
    А как у нас корабельную артустановку поставили на мотолыгу,то она сразу легче стала и полетела над полем боя?Сами занимаемся подобным..Это к чему?Вероятно от избытка бронетехники у нас в войсках..