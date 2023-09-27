Военнослужащие ВСУ раскритиковали «новую» украинскую боевую машину пехоты БМП-1ЛБ

Украинская армия приняла на вооружение боевую машину пехоты собственной разработки, впервые новые бронемашины были замечены на фронте в начале июня этого года. Как оказалось, "новую" БМП разработали на основе советского гусеничного многоцелевого тягача МБ-ЛБ.Разработанная боевая машина пехоты получила название БМП-1ЛБ. Основное ее предназначение - доставка личного состава к линии боевого соприкосновения, участие в боевых действиях исключено ввиду недостаточного бронирования, оставшегося от МТ-ЛБ. При этом на машину установлен дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.С помощью данной БМП Генштаб ВСУ планировал механизировать все вновь созданные бригады и компенсировать нехватку бронетехники в уже воюющих подразделениях.Как признаются сами украинские военные, машина получилась "так себе". Во-первых, для ее производства используются корпуса старых транспортеров МТ-ЛБ, в большом количестве ржавеющих в отстойниках. Для производства БМП их разбирают, заменяют детали и вновь собирают, перекрашивая снаружи и внутри. Однако, качество работ очень низкое, машины идут в войска с дефектами сборки. Во-вторых, двигатели не проходят положенную обкатку и их нередко клинит. Очень сильная вибрация при движении.Брони фактически нет, защищает она только от мелких осколков, поэтому на корпус наваривают дополнительные листы, тем самым утяжеляя машину с и так невысокими характеристиками. Также большие претензии к боевому модулю, который сделали открытым, из-за чего в пулемет постоянно попадает грязь, а систему подачи патронов клинит по той же причине.Заявляется, что десантный отсек вмещает 7-8 человек в экипировке, большая дверь позволяет относительно спокойно покидать машину. Экипаж в составе трех человек: механик-водитель, наводчик-оператор вооружения и командир машины. Механику и командиру, чтобы покинуть машину, необходимо снять бронежилет. Иначе в люк они не пролазят.Сами украинские военные данную БМП раскритиковали, но иногда лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так что как средство доставки личного состава она подходит, если только не сломается.