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«Зеленский увлёкся»: мэр Варшавы прокомментировал конфликт властей Польши и Украины

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«Зеленский увлёкся»: мэр Варшавы прокомментировал конфликт властей Польши и Украины

Украинский президент позволил себе крайне недипломатичное высказывание в адрес Польши, выступая на Генеральной ассамблее ООН. По мнению главы польской столичной администрации Рафала Тшасковского, он не должен был говорить подобные слова в адрес поляков, так как они сильно преувеличивают действительность.


Так мэр Варшавы прокомментировал конфликт властей Украины и Польши.

По его мнению, Зеленский слишком увлекся.

Он увлекся. Он не должен был говорить такие слова

- считает Тшасковский.

Чиновник отметил, что киевские власти совершают фатальную ошибку пытаясь искать союзников более близких, чем Польша.

Мы были ценным союзником

- отметил мэр Варшавы.

В то же время Тшасковский не одобряет и поведение польских властей по отношению к Киеву. Он считает, что длительные усилия по формированию тесных союзнических польско-украинских отношений были перечеркнуты в один момент ради предвыборной кампании. По мнению Тшасковского, правящая партия «Право и Справедливость» пошла на обострение отношений с Киевом, чтобы заработать дополнительные очки у своего электората, который испытывает разочарование от политики властей.

Зерновой вопрос можно было бы решить спокойно, в кабинетах, заботясь об интересах польских фермеров и сотрудничая с Еврокомиссией и Украиной

- считает глава столичной администрации.

Ранее Зеленский выступил с речью с трибуны ООН. Украинский президент заявил, явно намекая на Польшу, что некоторые страны играют в солидарность с Киевом, в то же время устраивая «триллер с зерном».
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/
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5 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 12:25
    +1
    Украинский президент заявил, явно намекая на Польшу, что некоторые страны играют в солидарность с Киевом, в то же время устраивая «триллер с зерном».

    Запад всё время твердит о некой независимости т.н. украины. Зеленский слушая такие речи и сам в это поверил.
    Это его большая ошибка...может стоить кресла, а может и жизни.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:44
      0
      Внутрипольские разборки перед предстоящими выборами и не более того. Вот и всё что можно вынести из пассажа мэра Варшавы. yes
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:29
    0
    Мы были ценным союзником

    - отметил мэр Варшавы.

    Каке могут быть союзники из свидомых, когда они всю жизнь, были вашими холопам и всегда будут только врагами. Может напомнить про "волынскую резню".
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:41
    0
    Милые бранятся,только тешатся...Жто все,что надо знать о этих распрях
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    +1
    Он увлекся. Он не должен был говорить такие слова
    Понятно, что "такие слова" (обидные) можно говорить только о России, но ни в коем случае не о Польше.
    Мы были ценным союзником
    Да вы ими и остаетесь не смотря на обоюдный словесный понос. Ваши воюют на Украине, старое советское оружие очевидно уже передали практически все, а свое давать пока отказались (кроме поступивших ранее САУ AHS Krab и по мелочи). А Зеленский не увлекся, а оборзел окончательно, что даже вас поляков вывел из себя.