«Зеленский увлёкся»: мэр Варшавы прокомментировал конфликт властей Польши и Украины

Он увлекся. Он не должен был говорить такие слова

Мы были ценным союзником

Зерновой вопрос можно было бы решить спокойно, в кабинетах, заботясь об интересах польских фермеров и сотрудничая с Еврокомиссией и Украиной

Украинский президент позволил себе крайне недипломатичное высказывание в адрес Польши, выступая на Генеральной ассамблее ООН. По мнению главы польской столичной администрации Рафала Тшасковского, он не должен был говорить подобные слова в адрес поляков, так как они сильно преувеличивают действительность.Так мэр Варшавы прокомментировал конфликт властей Украины и Польши.По его мнению, Зеленский слишком увлекся.- считает Тшасковский.Чиновник отметил, что киевские власти совершают фатальную ошибку пытаясь искать союзников более близких, чем Польша.- отметил мэр Варшавы.В то же время Тшасковский не одобряет и поведение польских властей по отношению к Киеву. Он считает, что длительные усилия по формированию тесных союзнических польско-украинских отношений были перечеркнуты в один момент ради предвыборной кампании. По мнению Тшасковского, правящая партия «Право и Справедливость» пошла на обострение отношений с Киевом, чтобы заработать дополнительные очки у своего электората, который испытывает разочарование от политики властей.- считает глава столичной администрации.Ранее Зеленский выступил с речью с трибуны ООН. Украинский президент заявил, явно намекая на Польшу, что некоторые страны играют в солидарность с Киевом, в то же время устраивая «триллер с зерном».