Бывшая глава Госдепа США Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО на восток якобы является прямым следствием политики, проводимой российским правительством.
Как сообщает информационное агентство Reuters, Клинтон добавила, что "никто никого не заставляет вступать в НАТО".
Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом
— сказала она
В апреле текущего года Финляндия присоединилась к военному блоку НАТО, став 31-м членом альянса. Финские власти назвали причиной своего стремления вступить в НАТО опасениями, вызванными проведением российской армией спецоперации на Украине. Вместе с Финляндией заявку на вступление в альянс также подала Швеция, однако парламент Турции, являющейся членом НАТО, отказался ратифицировать документ из-за того, что Стокгольм не выполнил часть взятых на себя обязательств.
Продолжающееся расширение НАТО на восток грубо нарушает все заключенные ранее договоренности, согласно которым коллективный Запад, а в частности США отказывались от своего военного присутствия у российских границ.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что действия Запада, поставляющего вооружения боевикам киевского режима, повышают риск прямого конфликта России с НАТО.
Политик подчеркнул, что НАТО превратился в открыто фашистский блок наподобие гитлеровской оси, хотя и больших масштабов. В случае прямого столкновения России с НАТО издержки для всего человечества неизбежно превзойдут последствия Второй мировой войны,
добавил он.