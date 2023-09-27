Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом

Бывшая глава Госдепа США Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО на восток якобы является прямым следствием политики, проводимой российским правительством.Как сообщает информационное агентство Reuters, Клинтон добавила, что "никто никого не заставляет вступать в НАТО".— сказала онаВ апреле текущего года Финляндия присоединилась к военному блоку НАТО, став 31-м членом альянса. Финские власти назвали причиной своего стремления вступить в НАТО опасениями, вызванными проведением российской армией спецоперации на Украине. Вместе с Финляндией заявку на вступление в альянс также подала Швеция, однако парламент Турции, являющейся членом НАТО, отказался ратифицировать документ из-за того, что Стокгольм не выполнил часть взятых на себя обязательств.Продолжающееся расширение НАТО на восток грубо нарушает все заключенные ранее договоренности, согласно которым коллективный Запад, а в частности США отказывались от своего военного присутствия у российских границ.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что действия Запада, поставляющего вооружения боевикам киевского режима, повышают риск прямого конфликта России с НАТО.Политик подчеркнул, что НАТО превратился в открыто фашистский блок наподобие гитлеровской оси, хотя и больших масштабов. В случае прямого столкновения России с НАТО издержки для всего человечества неизбежно превзойдут последствия Второй мировой войны,добавил он.