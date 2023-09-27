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CNN: Украинские военные сообщают о возвращении отрядов ЧВК «Вагнер» под Бахмут

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CNN: Украинские военные сообщают о возвращении отрядов ЧВК «Вагнер» под Бахмут

Подразделения ЧВК "Вагнер" появились в районе Артемовска (Бахмута), вернувшись на оставленные в конце весны позиции. Об этом заявляют украинские военные, находящиеся на данном направлении, сообщает CNN.


Американский телеканал приводит заявление одного из бойцов ВСУ с позывным "Грув" из состава 92-й бригады ВСУ, который подтвердил возвращение отрядов компании в зону спецоперации. По его словам, "вагнеровцами" командование российских ВС хочет компенсировать нехватку личного состава на данном направлении.

Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда

- приводит CNN слова украинского военного.

Ранее появление отрядов ЧВК "Вагнер" подтвердил командующий группировкой "Таврия" ВСУ генерал Александр Тарнавский. По его словам, подразделения "музыкантов" перебрасываются в зону СВО.

Ясность в этот вопрос накануне внес ТГ-канал "Рыбарь" сообщивший, что речь идет о возвращении в зону спецоперации отрядов ЧВК "Вагнер", не присоединившихся к мятежу Пригожина и оставшихся под командованием "Седого". В настоящее время к этой группе присоединяются и другие бойцы "Оркестра", Трошев ведет агитацию и на белорусском направлении и на африканском.

Вторая часть компании, основная, оставшаяся под командованием "Лотоса", ведет переговоры с Росгвардией, чтобы уйти под крыло МВД, а не Минобороны. Однако тут тоже палка о двух концах, поскольку подписание контрактов будет означать фактическую утрату свободы действий, что не устраивает компанию. Командование Росгвардии на словах обещает не ставить в рамки приказов компанию, но как будет на самом деле, никто не знает. Пока вопрос на рассмотрении, на совете командиров 22 сентября мнения разошлись и решение принято не было.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    +1
    Вокруг ЧВК Вагнер столько откровенной " дезы " крутится.Не всему написанному можно верить.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:54
      -1
      Подразделения ЧВК "Вагнер" появились в районе Артемовска (Бахмута), вернувшись на оставленные в конце весны позиции. Об этом заявляют украинские военные,

      Ну как же ещё оправдать свои провалы в наступе.
      А вспомните Залужный как говорил:... "Я разбил армию профессионалов (имея ввиду контрактную армию), а любителей тем более разобью..." (про мобилизованных). (не цитата). Ну и что? Где успехи свинорыл????
  2. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:54
    +1
    что речь идет о возвращении в зону спецоперации отрядов ЧВК "Вагнер", не присоединившихся к мятежу Пригожина и оставшихся под командованием "Седого".

    Стрелков говорил, что не имеет претензий к Седому. Вроде как одобрил.
  3. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 12:55
    +2
    Без Пригожина и Уткина, это уже совсем другой Вагнер..... тем более это бойцы, которые "отсоединились", т.е. это скорее штурмовые отряды ВС РФ, но в любом случае удачи бойцам, делают хорошие дело.