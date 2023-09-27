CNN: Украинские военные сообщают о возвращении отрядов ЧВК «Вагнер» под Бахмут

Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда

Подразделения ЧВК "Вагнер" появились в районе Артемовска (Бахмута), вернувшись на оставленные в конце весны позиции. Об этом заявляют украинские военные, находящиеся на данном направлении, сообщает CNN.Американский телеканал приводит заявление одного из бойцов ВСУ с позывным "Грув" из состава 92-й бригады ВСУ, который подтвердил возвращение отрядов компании в зону спецоперации. По его словам, "вагнеровцами" командование российских ВС хочет компенсировать нехватку личного состава на данном направлении.- приводит CNN слова украинского военного.Ранее появление отрядов ЧВК "Вагнер" подтвердил командующий группировкой "Таврия" ВСУ генерал Александр Тарнавский. По его словам, подразделения "музыкантов" перебрасываются в зону СВО.Ясность в этот вопрос накануне внес ТГ-канал "Рыбарь" сообщивший, что речь идет о возвращении в зону спецоперации отрядов ЧВК "Вагнер", не присоединившихся к мятежу Пригожина и оставшихся под командованием "Седого". В настоящее время к этой группе присоединяются и другие бойцы "Оркестра", Трошев ведет агитацию и на белорусском направлении и на африканском.Вторая часть компании, основная, оставшаяся под командованием "Лотоса", ведет переговоры с Росгвардией, чтобы уйти под крыло МВД, а не Минобороны. Однако тут тоже палка о двух концах, поскольку подписание контрактов будет означать фактическую утрату свободы действий, что не устраивает компанию. Командование Росгвардии на словах обещает не ставить в рамки приказов компанию, но как будет на самом деле, никто не знает. Пока вопрос на рассмотрении, на совете командиров 22 сентября мнения разошлись и решение принято не было.