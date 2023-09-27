Нет ни малейших сомнений в том, что эта атака была реализована с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами

22 сентября 2023 года украинские силы нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. По некоторым данным, удар был нанесен малозаметной крылатой ракетой Storm Shadows, дальность действия которой составляет более 550 километров. По другим сведением, это была ракета Scalp-EG, схожая по характеристикам с предыдущей. В результате удара часть здания штаба была разрушена.Очевидно, что такого рода операцию Киев не смог бы провести без поддержки своих партнеров из западных разведслужб. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, здесь не обошлось без участия американских и британских спецслужб.- заявила Захарова.Российский дипломат уверена, что атака 22 сентября на Севастополь тщательно готовилась Киевом с привлечением технических возможностей западных партнеров, включая спутниковое оборудование и самолеты-разведчики.Подобные террористические акты имеют целью отвлечь внимание от провалившегося украинского контрнаступления и посеять панику в российском обществе, отметила представитель МИД России.