Военное обозрение
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Захарова: Киев атаковал Севастополь в координации с Вашингтоном и Лондоном

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Захарова: Киев атаковал Севастополь в координации с Вашингтоном и Лондоном

22 сентября 2023 года украинские силы нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. По некоторым данным, удар был нанесен малозаметной крылатой ракетой Storm Shadows, дальность действия которой составляет более 550 километров. По другим сведением, это была ракета Scalp-EG, схожая по характеристикам с предыдущей. В результате удара часть здания штаба была разрушена.


Очевидно, что такого рода операцию Киев не смог бы провести без поддержки своих партнеров из западных разведслужб. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, здесь не обошлось без участия американских и британских спецслужб.

Нет ни малейших сомнений в том, что эта атака была реализована с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами

- заявила Захарова.

Российский дипломат уверена, что атака 22 сентября на Севастополь тщательно готовилась Киевом с привлечением технических возможностей западных партнеров, включая спутниковое оборудование и самолеты-разведчики.

Подобные террористические акты имеют целью отвлечь внимание от провалившегося украинского контрнаступления и посеять панику в российском обществе, отметила представитель МИД России.
Использованы фотографии:
Википедия/Фёдоров Мирон Яныч
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26 комментариев
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  1. Dave36
    Dave36 Сегодня, 13:20
    +7
    Секрет Полишинеля прям...Мария говорит очевидное. Наш Гарант обещал не прощать подобного. Ждем )
    1. Million
      Million Сегодня, 13:28
      +8
      Он столько всего обещал,что ,скорее всего,и забыл свои обещания.Восьмой десяток все таки...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:30
      -1
      Западу нужна огромная или победа или трагедия, чтобы переключить внимание человечества с этого неприятного эпизода с дедом-фашистом.Украине тем более это надо после откровенных провалов Зеленского как в США, так и в Канаде. Так что было принято политическое решение наступать всеми силами. Пан или пропал, как говорится. Потому сегодня ночью нацисты-бандеровцы и нацисты-наёмники после мощной артподготовки пошли большими силами в наступление на Вербовое и Работино. Много техники и пехоты, все снабжены тепловизорами и ночниками, идёт очень тяжелый бой.Какова ситуация на данный момент.Кто в курсе?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:31
      +7
      Теперь скажите могли бы они промолчать если бы мы нанесли удар по их штабу где-то на Гаваях ? Может хватит играть в кошки мышки и серьезно, очень серьезно ответить как минимум сбить самолет корректировщик НАТО как участника боевых действий. Как мы не поймем, никакими карандашами и уговорами мы их не образумим и война будет. Спросите их хотят ли они войны ? Прямо спросите без политесов. Я больше чем уверен с КНДР такие фокусы США бы не прокрутило, там ответ будет однозначно. Если США хочет войны, надо соглашаться.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:52
        -2
        наилучшая цель для удара возмездия, ничейными Цирконами и Калибрами
        - база ВМС США в Норфолке
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:53
        +3
        США весь 2022 год тестировали реакцию России на поставку Украине тех или иных вооружений и за год они убедились окончательно что им бояться то и нечего. Поэтому так себя и ведут,потому что поняли с кем имеют дело.События 24 июня 2023 года это отчётливо подтвердили.Жёсткости и последовательности нам не хватает.
    4. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:31
      +1
      Ответка не будет адекватной, ибо атакован российский объект, никогда не бывший в подчинении Украины, ибо у Севастополя особый статус. полноценная ответка - разрушение одного из штабов флота США.
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 14:46
        0
        Цитата: Панкрат25
        Ответка не будет адекватной, ибо атакован российский объект

        Ну да… ну да

        Цитата: @Димитриев
        С каждым ракетным ударом ВКС убеждаюсь, что их главная задача кого-то впечатлить. Сейчас очень эффектно горит гостиница на Морвокзале. Сколько ее помню, она практически не работала, поселить там незаметно никого нельзя - толпы народа вокруг. И вообще проект отеля был неудачный, горожане жаловались, что перекрывает вид на море, а посетители, что нельзя открыть окна из-за жуткого ветра. Вот теперь неудачная гостиница удачно горит и хорошо, что без жертв.
        Но если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений - посмеетесь и отписывайтесь. Задача ракетного удара чисто психологическая - ответка за Севастополь.

    5. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: Dave36
      Наш Гарант обещал не прощать подобного. Ждем )

      Не только гарант.

      Как в воду маршал глядел
      1. Седов
        Седов Сегодня, 14:27
        +2

        Как в воду маршал глядел

        Он только и занимается тем что в воду глядит и ничего там не видит..

        "Свет мой зеркальце скажи,
        Про СВО нам доложи.
        Я ль на свете всех сильнее?
        Всех умнее и светлее?"
        1. Оленевод_2
          Оленевод_2 Сегодня, 14:41
          0
          Цитата: Седов
          Он только и занимается тем что в воду глядит и ничего там не видит.

          Там целый арбатский военный округ этим занимается.
          Шо интересно: ни кого не то, что не расстреляли за «успехи», а даже и не пожурили.
          Странно это.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    +2
    Нет ни малейших сомнений в том, что эта атака была реализована с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами
    Так судя по реакции населения в соцсетях в этом как раз ни кто не сомневается. Поэтому и требуют достойной и жесткой ответной реакции руководства с использованием возможностей ВС РФ.
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:29
    0
    Да ясное дело, и стратегические БПЛА Рипер над ЧМ втрое интенсивнее летать стали
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:30
    +2
    Отсюда уже полтора года следует логичный вроде бы вывод - сбивать наводчиков, хотя бы БПЛА над ЧМ. Или продолжать дипломатические стоны легче и приятнее?
  5. Million
    Million Сегодня, 13:32
    0
    Интересно,как повели бы себя Сталин или Брежнев ,если бы оказались в нынешней ситуации?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:36
      -2
      У них была свобода действий их активы и дети были на Родине, они не торговали, а защищали интересы страны. Единственной грубой ошибкой было то, что при Сталине мы в ООН не проголосовали и позволили США влезти в Корею, а при Брежневе мы сами купились на уловку США и влезли в Афганистан.
    2. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 13:45
      +2
      Они просто априори не могли оказаться в нынешней ситации потому, как руководили сверхдержавой, мощь и мнение которой приходилось уважать всем без исключения.
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:34
    +6
    посеять панику в российском обществе, отметила представитель МИД России


    До паники пока далеко, но посеять чувство озлобленности и отвращения к импотентности властей РФ им удаётся очень хорошо. А наши такое ощущение делают все что бы им в этом помочь.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 14:10
      0
      что-то начинает напоминать...
      Неужели действительно история развивается по спирали
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:37
    +1
    Нет ни малейших сомнений в том, что эта атака была реализована с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами - заявила Захарова.

    Ну сказала и что дальше? Какие будут действия? Именно действия, а не говорильня которая всем известна и предсказуема.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:52
      +1
      Никаких.Главу МИД за пределами наших границ никто всерьез не воспринимает, даже на оф сайте Вашингтона ее воспринимают как обычного пропагандиста а не дипломата.Громыку бы в свое время ни у кого язык в штатах не повернулся назвать его клоуном или пропагандистом.Вот он уровень нынешнего МИДА)
  8. Роман_
    Роман_ Сегодня, 13:46
    -1
    Опять бла, бла, бла. Ну не могЁшь ты на прямую что то сделать, так помоги Сирийцам удалить незаконные базы амеров с их территории... Подари пару вагонов святых джавелинов мексиканским наркоторговцам, т.е. борцам за независимость техаса или свободы торговли белого порошка на территории амеров.
  9. Грац
    Грац Сегодня, 13:51
    0
    надо не говорить, слова это ветер если они ничем не подкреплены, а дело делать,
    уничтожьте их посольство, нанесите удар градами по военной базе, только сопли не разводите в своем миде бесит уже
  10. osp
    osp Сегодня, 13:53
    0
    Нету там никаких 550 км у этих ракет.
    Это только у немецких Taurus такая дальность и выше.

    220-250 км , вот дальность "Теней" и "Скальпов".

    Ракет было 8 и стреляли скорее всего над Змеиным зайдя со стороны Одессы.

    Сам факт того, что такое количество ракет прорвалось в город федерального значения и главную базу ЧФ это уже ну не очень хорошо для нас.
    Притом это не впервой.
    Носителей этих ракет наши РЛС скорее всего вообще не видели, ибо были они на расстоянии больше 200 км. И отделение ракет от носителей тоже не видели. Иначе бы забили тревогу.
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: osp
      Нету там никаких 550 км у этих ракет.
      Это только у немецких Taurus такая дальность и выше.

      Да шо вы такого гховорите?

      St.Sh. Microturbo TRI 60
      Удельный расход топлива: 29 г/(кН⋅с) или 1,0 фунт/(фунт⋅ч)
      1300 кг, тяга 5,4кН и 0,8М ( 0,95М пикирование)
      Taurus KEPD-350
      Williams International P8300-15

      Удельный расход топлива: около 0,25 фунта/(фунт час) /только это не данные немецкого,а Williams F107-WR-402 для BGM-109 Tomahawk/
      У немца же: 1400кг, тяга 6,7кН и 0,95М

      Чудес не бывает

      Другое дело, что бы не нарушать MTCR на Украину, вероятно ( но не факт),поставляются Storm Shadow/SCALP EG варианты,как Black Shaheen.
      Изменения в ракете включают в себя уменьшенную дальность действия 290 км (БИП,топливный бак, изменение в ПО аппаратуры ввода проектного задания) и полезную нагрузку 500 кг

      Но и немцы так же подписали РКРТ request
      ————
      То, что их «не видят» на блине водной глади, без влияния подстилающей, с бОльшим радиогоризонтом, чем на суше…..
      Тут мы заходим на очень тонкий лёд, очень
  11. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 13:58
    0
    Пока обещалкин обещает и забывает про свои обещания,а находится у руля он не забывает не видать нам с ним победы как своих ушей. Или дождемся очередной рокировки как с Бориской красноносым, а уж тот новенький, начнет воевать по настоящему.
  12. Комментарий был удален.