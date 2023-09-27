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Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе

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Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе

Заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский подчеркнул, что война не является альфой и омегой, а всего лишь этапом, после которого неизбежно наступит новый виток жизни. Однако этот виток будет во многом определяться прошедшей войной.


Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе...

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что было бы наивным полагать, что после окончания боевых действий все будет так же, как было раньше. После завершения войны сначала все выдохнут с облегчением, но уже спустя непродолжительное время начнут подведение итогов. Подводить итоги прошедшей войны неизбежно будет в той или иной степени подводить каждый способный к критическому мышлению человек. На каждой кухне будут обобщать, систематизировать и стремиться делать какие-либо выводы, зависящие от уровня сложности своего устройства.

Ходаковский добавил, что традиция, согласно которой на могилах погибших воинов кроме крестов ставят флаги России заставляет уже сегодня задумываться над тем, куда мы поведем страну завтра.

Ранее Ходаковский отмечал, что в украинском кризисе любая историческая справедливость должна уступить место вопросам безопасности. На фоне отсутствия средств и мер, способных обеспечить изолированность от угрозы, единственным способом остается изоляция самой угрозы посредством постепенного уменьшения площади ее очага.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Andrew Butko
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8 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:32
    0
    История любой страны - чередование двух типов периодов: "война" и "межвоенный период"
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:32
    0
    Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе...

    В том то и дело, что должна бы формировать, везде, во всех сферах жизни, а не только с спец. телегах .

    О каком новом мышлении речь, если:

    Вяльбе заявила, что Исинбаева должна закрыть рот и жить в «своей» Испании. Кроме того, Вяльбе сказала, что Исинбаева «предает Родину».
    Песков: «Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно»
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:40
    +1
    Я говорил ,Ходаковский машина у тебя не скромная .На гелике серебристый металик наши люди на ЛБС не ездят.Вчера Ходаковский чудом уцелел после удара двумя Химерами.Обещал проставиться операторам РЭБ,за то что те немного отклонили от точки прицеливания Химеры.Повезло,а так бы уже отписался.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: tralflot1832
      Я говорил ,Ходаковский машина у тебя не скромная .На гелике серебристый металик наши люди на ЛБС не ездят.Вчера Ходаковский чудом уцелел после удара двумя Химерами.Обещал проставиться операторам РЭБ,за то что те немного отклонили от точки прицеливания Химеры.Повезло,а так бы уже отписался.

      Повезло? А может и не повезти!
      Многие уже пострадали из-за своего языка!
      Вот и будет ему и новое мышление, и революции, и все остальное!
      зы. Про революции он не говорил, но тонко намекнул...
  4. Ю-81
    Ю-81 Сегодня, 13:46
    0
    Воды налил... Обо всём и ни о чем. Что конкретно сказать-то хотел?
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 13:59
      +1
      *Что конкретно сказать-то хотел?*..А он и сказал--*Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе...*

      А вообще-то он жирно намекал: мол надо надеяться на лучшее, думайте о хорошем завтра, о том как будет хорошо...стройте воздушные замки.
      На самом деле завтра будет также как вчера.
  5. volf
    volf Сегодня, 14:19
    0
    А вот глубина мысли этого человека давно импонирует.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 14:55
    0
    Ходаковский добавил, что традиция, согласно которой на могилах погибших воинов кроме крестов ставят флаги России заставляет уже сегодня задумываться над тем, куда мы поведем страну завтра.

    Прав Ходаковский в данном случае. Недавно он еще кое что наговорил (в хорошем смысле). Может после всех этих слов его и пытались ликвидировать? О чем он написал в своем Telegram-канале:

    Сижу, никого не трогаю, "примус починиваю" - два прилёта хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точку попадания... Не на много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрёл этот способ - я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации.

    А может оказался неудачно не в том месте и не в то время?