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Британский эксперт: Ради сохранения влияния на Южном Кавказе Россия фактически поддержала «захват» Азербайджаном Нагорного Карабаха

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Британский эксперт: Ради сохранения влияния на Южном Кавказе Россия фактически поддержала «захват» Азербайджаном Нагорного Карабаха

На Западе сильно обеспокоены событиями последних дней, происходящими в бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) после перехода этой территории под контроль Баку. Но вовсе не гуманитарная катастрофа, связанная с массовым исходом проживающих в регионе этнических армян, волнует западных политиков и экспертов.


Британский эксперт, специалист по Кавказу, старший научный сотрудник Carnegie Europe (признан иноагентом в РФ) Томас де Ваал уверен, что Россия отказалась осуждать «захват» Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, тем самым фактически поддержав действия Баку, ради сохранения и даже усиления своего влияния на Южном Кавказе в противовес интересам Запада в этом регионе. Соответствующие доказательства на эту тему эксперт привел в обширной статье для американского журнала Foreign Affairs, специализирующегося на вопросах внешней политики США и международных отношениях. Вот некоторые основные тезисы кавказоведа.

Он отметил, что третья по счету за последние десятилетия война в Нагорном Карабахе закончилась стремительной и безоговорочной победой Азербайджана безо всякого противодействия со стороны Армении. Происходящий сейчас массовый исход этнических армян из региона напоминает события 1990-х годов прошлого века на Балканах. Одной из причин такого развития событий стало практически полное бездействие Запада в урегулировании карабахского кризиса.

Потеря этой территории с многовековой армянской историей и наследием будет ощущаться армянами еще долгие годы

— предрекает эксперт.

Он считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «празднует полную победу» и намерен установить на территории Карабаха исключительно свои порядки, отказавшись от ранее данных обещаний равноправного и справедливого отношения к карабахским армянам. По этим условиям некоторые пожилые люди из числа армян могут остаться в Нагорном Карабахе, а тысячи азербайджанцев, живших там до 1991 года, могут вернуться. Но от всех местных институтов, построенных там за три десятилетия армянским руководством НКР, почти ничего не останется, уверен де Ваал.

Далее эксперт обвинил российских миротворцев в частности и Москву в целом в попустительском отношении к «агрессии» Баку против Нагорного Карабаха. Более того, российское руководство выступило активным посредником в заключении соглашения, согласно которому местное население согласилось на полное разоружение своих собственных «сил обороны», насчитывающих несколько тысяч человек, и начало переговоров об их полной «реинтеграции» в Азербайджан.

О том что ранее именно премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, подписав соответствующий документ при посредничестве как раз Евросоюза, британский эксперт почему-то не вспоминает. Зато он сетует, что Россия сможет сохранить свои миротворческие силы теперь уже на новых (старых) территориях Азербайджана, одновременно «отодвинув западных посредников» в лице США и ЕС.

В действиях президента Азербайджана, принявшего решение о «восстановлении государственной целостности» вопреки предостережениям Запада, есть своя логика, признает де Ваал. В течение двух десятилетий он был лидером авторитарного государства, в котором нет демократически избранных местных чиновников, а меньшинства пользуются незначительной формальной защитой.

Почему он (президент Азербайджана) должен соглашаться на требования Запада о модели разрешения конфликта, которая вынуждает его предлагать автономию национальному меньшинству и ослабляет его власть?

— констатирует автор статьи очередной провал западных миссионеров.

Более того, Алиев, очевидно, считает, что Турция и Россия, а не западные страны, являются единственными державами, к которым ему следует относиться серьезно. Азербайджанский президент уверен, что Анкара поддержит его усилия по установлению полного контроля над Нагорным Карабахом, Москва не будет препятствовать этому, а Запад, имея очень мало рычагов влияния в регионе, не сможет помешать ему. Согласие России имело решающее значение, когда в декабре прошлого года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, считает эксперт.

Он предполагает, что на этом конфликт в Закавказье может не остановиться и следующим очагом напряженности станет уже Армения. Пользуясь откровенной слабостью импульсивного и непостоянного премьера Пашиняна, президент Алиев может предъявить претензии на «Западный Азербайджан», имея в виду территорию Армении. При этом его действия может поддержать Россия, с учетом того, что Пашинян все более дистанцируется от Москвы и дрейфует в политическом и даже военном сотрудничестве в сторону США и ЕС.

Единственное «спасение» для Армении, считает автор статьи, продолжить сближение с Западом и евроинтеграцию. Если Армения придет к более широкому союзу с Европой, это изменит Кавказ, уверен де Ваал.

Но для армян Нагорного Карабаха это сближение наверняка наступило слишком поздно

— заключает британский эксперт.
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    +7
    Британский эксперт: Ради сохранения влияния на Южном Кавказе Россия фактически поддержала «захват» Азербайджаном Нагорного Карабаха
    никто не может быть больше армянином, чем они САМИ.
    Они сами это выбрали, все плюшки - шишки теперь их и только их.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:37
      +4
      Нет, только плюшки их - в шишках как всегда мы виноваты у них. И не только у них.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:58
        0
        Не, не, шишки, теперь и потом, то-же их.
        Наши, по инерции, куда то ещё лезут, но похоже это последнее, достаточное... а дальше посмотрим.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:46
      +4
      России во всех отношениях выгоднее поддерживать отношения с Азербайджаном. Посудите сами, тут и общая граница, и Каспий, и нефтеносные месторождения можно цену регулировать и взаимовыгодный товарооборот товаров и сельхозпродукции, и взаимодействия с Турцией (лучше худой мир). Да и в стратегическом отношении Азербайджан хоть и не друг, но и не враг. Алиев адекватный политик, а не марионетка. С Арменией надо прощаться, это будущая украина.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:02
        0
        Азербайджан... там тоже все не просто и перспективы.... в общем, пока есть Алиев, радикальных изменений в политике государства, вроде как, не предвидится, но,... как всегда это НО и куча вариантов, о которых можно только гадать.
      2. Дровосек_2
        Дровосек_2 Сегодня, 14:05
        0
        Не совсем так, ибо в Турции праворадикальные партии с рубежа 19 века видят врага в образе России ( напомню это " серые волки" и прочие ) Эрдоган в союзе с ними с 2018 г ( ибо они не поддержали госпереворот и помогли эрдогану) Султану выгодно - через Азербайджан прямой выход в Среднюю Азию ( Пантюрктизм ) Казахи и прочие уже давно спят и видят как торговать энергоресурсами в обход России
      3. guest
        guest Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: Silver99
        Азербайджан хоть и не друг, но и не враг.

        Насчёт не враг можно поспорить, оружие и наёмников ведь Украине посылает.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:01
      0
      Пашинян с визитом 9 мая 2019 года в Карабахе.
  2. Комментарий был удален.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:41
    +7
    laughing
    Креатура Сороса, то есть, ЦРУ Пашинян ДВА раза сдал Карабах, сперва не признав его автономию, потом вообще признав его входящим в состав Азербайджана - виновата Россия? Я уж молчу, что предыдущий перед этим кризис и война, где они потеряли НКР - был также фактически спровоцирован Пашиняном, увереным, что коль его пропихнуло ЦРУ, то всякие Азербайджаны вообще всегда перед ним должны Ку делать - и он раз за разом нарывался в ответ на вобщем-то разумные предложения Азербайджана о путях урегулирования статуса подвисшей НКР...
    Матрасы в лице своей марионетки Пашиняна УЖЕ оттяпали Карабах - и сейчас, в сию минут - провоцируют Азербайджан на военное решение вопроса с коридором в Нахичевань. И это при текущей ситуации приведет точно к потере еще и юга Армении - и кто виноват будет? Коль Россию громко просят "не лезть во внутренние дела Армении"?
    И не надо лезть - пусть самоубиваются. Кроме того, американская Армения - нам не просто не друг. она нам прямой - ВРАГ, нафиг таких "друзей". Провокаторов - это самое мягкое слово
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:43
    +3
    Если Армения придет к более широкому союзу с Европой, это изменит Кавказ, уверен де Ваал.

    В этом сомнений нет, это изменит Кавказ. С лица Земли исчезнет многовековое государство Армения, первым принявшее Христианство.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:46
    +1
    Кавказовед - это слишком громко, козовед подошло бы больше. Всего два его высказывания.
    1 . Потеря этой территории с многовековой армянской историей и наследием будет ощущаться армянами еще долгие годы.
    2. ....а тысячи азербайджанцев, живших там до 1991 года, могут вернуться. Но от всех местных институтов, построенных там за три десятилетия армянским руководством НКР, почти ничего не останется, уверен де Ваал.
    Вот такие козоведы там сидят.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 13:47
    0
    Британский эксперт - по пояс деревянный, причём с головы. Армения находится в горах, окруженная пока нашим союзником Ираном, пока нам "сочувствующей" Турцией, "цветущей и сильно пахнущей" Грузией и пытающимся сдерживать себя Азербайджаном. Никуда не денется с такими соседями, заодно охолонёт малость. Вот на Западной границе порядок наведём - тогда и за Восток примемся, уж больно загулялись "бывшие", во все тяжкие пошли, пора за волосы таскать...
    1. guest
      guest Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: isv000
      пока нам "сочувствующей" Турцией

      Ох они нам "сочувствуют", наши самолёты сбивают и пилотов убивают, оружие и наёмников Украине поставляют.
  7. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 13:55
    +1
    Пашинян не на ту лошадь поставил....
    ........
    1. guest
      guest Сегодня, 14:38
      +1
      Цитата: Фёдор М
      Пашинян не на ту лошадь поставил....
      ........

      Так Пашинян сам и есть та лошадь, на которую запад поставил.
  8. Andobor
    Andobor Сегодня, 13:56
    0
    Российскую военную базу в Армении ни кто не отменял, да и миротворцы в Карабахе уходить не собираются.
  9. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 14:04
    0
    ...Единственное «спасение» для Армении, считает автор статьи, продолжить сближение с Западом и евроинтеграцию...
    ---------------------------------------------------
    Сближение и евроинтеграция с Западом на практике означает одно - лечь под Запад, лишиться всякого суверенитета и стать очередным инструментом в борьбе с Россией
  10. nov_tech.vrn
    nov_tech.vrn Сегодня, 14:07
    +3
    Не было никакого бездействия!
    Наоборот соросеныш Никола Пашинян активно действовал, чтобы уничтожить армянский Карабах, как таковой, во время войны два года назад он не просто не поддержал истекающие кровью армянские отряды, но и прямо запретил им помогать и принимать участие гражданам Армении в этих боевых действиях. Далее постоянно вставлял палки в работу миссии по прекращению огня, а осенью прошлого года во время переговоров под эгидой западных стран официально признал Земли Карабаха частью Азербайджана сделав миротворческие силы там незаконными, как впрочем и армянские силы самообороны. А мае опять заявил об отказе Армении от этих земель. Тут азербайджанецы и начали подготовку к полному захвату территорий, которые юридически Пашинян признал чужой территорией.
  11. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:10
    +1
    "О том что ранее именно премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, подписав соответствующий документ при посредничестве как раз Евросоюза, британский эксперт почему-то не вспоминает." На этом и закончим , тут он и спалился , этот британский козоед-кавказовед . Кошка бросила котят - снова Путин виноват am
  12. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:10
    0
    "О том что ранее именно премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, подписав соответствующий документ при посредничестве как раз Евросоюза, британский эксперт почему-то не вспоминает." На этом и закончим , тут он и спалился , этот британский козоед-кавказовед . Кошка бросила котят - снова Путин виноват am
  13. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 14:16
    0
    Взятие Карабаха было неизбежно...просто это факт...и Россия тут не причем
    1. guest
      guest Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: Berserk23
      Взятие Карабаха было неизбежно...

      Не согласен, можно было этого избежать если бы Пашиняна вовремя отстранили от власти, а ещё лучше если бы его вообще до власти не допустили.
  14. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 14:49
    0
    Он отметил, что третья по счету за последние десятилетия война в Нагорном Карабахе закончилась стремительной и безоговорочной победой Азербайджана безо всякого противодействия со стороны Армении.
    Ну и какие претензии к России? Сама Армения ничего делать не захотела, а мы должны были?