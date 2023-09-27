Британский эксперт: Ради сохранения влияния на Южном Кавказе Россия фактически поддержала «захват» Азербайджаном Нагорного Карабаха

Потеря этой территории с многовековой армянской историей и наследием будет ощущаться армянами еще долгие годы

Почему он (президент Азербайджана) должен соглашаться на требования Запада о модели разрешения конфликта, которая вынуждает его предлагать автономию национальному меньшинству и ослабляет его власть?

Но для армян Нагорного Карабаха это сближение наверняка наступило слишком поздно

На Западе сильно обеспокоены событиями последних дней, происходящими в бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) после перехода этой территории под контроль Баку. Но вовсе не гуманитарная катастрофа, связанная с массовым исходом проживающих в регионе этнических армян, волнует западных политиков и экспертов.Британский эксперт, специалист по Кавказу, старший научный сотрудник Carnegie Europe (признан иноагентом в РФ) Томас де Ваал уверен, что Россия отказалась осуждать «захват» Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, тем самым фактически поддержав действия Баку, ради сохранения и даже усиления своего влияния на Южном Кавказе в противовес интересам Запада в этом регионе. Соответствующие доказательства на эту тему эксперт привел в обширной статье для американского журнала Foreign Affairs, специализирующегося на вопросах внешней политики США и международных отношениях. Вот некоторые основные тезисы кавказоведа.Он отметил, что третья по счету за последние десятилетия война в Нагорном Карабахе закончилась стремительной и безоговорочной победой Азербайджана безо всякого противодействия со стороны Армении. Происходящий сейчас массовый исход этнических армян из региона напоминает события 1990-х годов прошлого века на Балканах. Одной из причин такого развития событий стало практически полное бездействие Запада в урегулировании карабахского кризиса.— предрекает эксперт.Он считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «празднует полную победу» и намерен установить на территории Карабаха исключительно свои порядки, отказавшись от ранее данных обещаний равноправного и справедливого отношения к карабахским армянам. По этим условиям некоторые пожилые люди из числа армян могут остаться в Нагорном Карабахе, а тысячи азербайджанцев, живших там до 1991 года, могут вернуться. Но от всех местных институтов, построенных там за три десятилетия армянским руководством НКР, почти ничего не останется, уверен де Ваал.Далее эксперт обвинил российских миротворцев в частности и Москву в целом в попустительском отношении к «агрессии» Баку против Нагорного Карабаха. Более того, российское руководство выступило активным посредником в заключении соглашения, согласно которому местное население согласилось на полное разоружение своих собственных «сил обороны», насчитывающих несколько тысяч человек, и начало переговоров об их полной «реинтеграции» в Азербайджан.О том что ранее именно премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, подписав соответствующий документ при посредничестве как раз Евросоюза, британский эксперт почему-то не вспоминает. Зато он сетует, что Россия сможет сохранить свои миротворческие силы теперь уже на новых (старых) территориях Азербайджана, одновременно «отодвинув западных посредников» в лице США и ЕС.В действиях президента Азербайджана, принявшего решение о «восстановлении государственной целостности» вопреки предостережениям Запада, есть своя логика, признает де Ваал. В течение двух десятилетий он был лидером авторитарного государства, в котором нет демократически избранных местных чиновников, а меньшинства пользуются незначительной формальной защитой.— констатирует автор статьи очередной провал западных миссионеров.Более того, Алиев, очевидно, считает, что Турция и Россия, а не западные страны, являются единственными державами, к которым ему следует относиться серьезно. Азербайджанский президент уверен, что Анкара поддержит его усилия по установлению полного контроля над Нагорным Карабахом, Москва не будет препятствовать этому, а Запад, имея очень мало рычагов влияния в регионе, не сможет помешать ему. Согласие России имело решающее значение, когда в декабре прошлого года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, считает эксперт.Он предполагает, что на этом конфликт в Закавказье может не остановиться и следующим очагом напряженности станет уже Армения. Пользуясь откровенной слабостью импульсивного и непостоянного премьера Пашиняна, президент Алиев может предъявить претензии на «Западный Азербайджан», имея в виду территорию Армении. При этом его действия может поддержать Россия, с учетом того, что Пашинян все более дистанцируется от Москвы и дрейфует в политическом и даже военном сотрудничестве в сторону США и ЕС.Единственное «спасение» для Армении, считает автор статьи, продолжить сближение с Западом и евроинтеграцию. Если Армения придет к более широкому союзу с Европой, это изменит Кавказ, уверен де Ваал.— заключает британский эксперт.