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Экс-глава правительства Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными при попытке выезда в Армению

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Экс-глава правительства Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными при попытке выезда в Армению

Сегодня на границе Азербайджана и Армении был задержан бизнесмен, в 2022-2023 гг. – глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.


Политический деятель пытался проехать в город Горис Сюникской области Армении. Но его задержали азербайджанские военные в то время, когда он собирался перейти мост Акари. Горис, как известно, стал местом прибытия большого количества армянских беженцев из Нагорного Карабаха. В их числе, как мы видим, мог оказаться и возглавлявший в ноябре 2022 – феврале 2023 гг. правительство НКР Рубен Варданян. Подробности о задержании политика пока неизвестны.

Рубен Варданян, которому в этом году исполнилось 55 лет, жил долгое время в Российской Федерации, занимался бизнесом. Осенью 2022 года он отказался от российского гражданства, чтобы стать государственным министром (главой правительства) Нагорного Карабаха. Но в этой должности он пробыл не столь долго, уже в феврале 2023 года он покинул свой пост.

Ранее стало известно, что азербайджанские власти собирались задержать целый ряд государственных и военных деятелей Нагорного Карабаха. Их могут привлечь к уголовной ответственности по ряду статей азербайджанского законодательства. Пока азербайджанская сторона не дает комментариев в связи с задержанием Рубена Варданяна.
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15 комментариев
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  1. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 13:50
    +5
    Г-н стал миллиардером в России, а потом махнул на нее рукой став министром «банановой республики». Давай до свидания!
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 14:42
      0
      Двое азербайджанских солдат стреляют по монастырю Чаректар XIII века 19-20 сентября. Также по монастырю стреляют из бронетранспортера.

      Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории
      ----
      https://t.me/parallel95/57255
      Параллель Z.
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 14:45
      0
      Если это реально так, а они могут из Арцаха выехать, но сохранить формально эту типа власть структуру, чтобы хотя бы для начала работать с беженцами, потом через какое-то время предъявить всему миру, когда правящий в Армении режим будет свергнут. Не ровен час война может начаться у Азербайджан с Ираном и по всей вероятности Иран настроен серьезно вернуть свои территории.

      Надежда на восстановление Республики Арцах в своих территориях должна быть всегда, а сейчас всё сотрёте с лица земли, потом в лужу?

      Вот как Азербайджан сейчас делает, пустом месте какие-то структуры создали и пытаются сделать спорными территорию южной и восточной Армении. Необходимо сохранить Арцах и институт власти, повод необходимо сохранить повод, претендовать на что-то.

      А если они сейчас возьмут и расформируют вот целое государство, которое строилось над крови сотен тысяч армян, оно существовало всегда, когда свободно, когда вассалом, но существовало.

      Они не имеют никакого морального права расформировывать Республику Арцах!
      https://t.me/parallel95/57256
      Параллель Z.
    3. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 14:53
      0
      Азербайджан задержал и вывез в Баку экс-министра Арцаха Рубена Варданяна. В комментариях мне пишут, что Варданян отказался от российского гражданства и вообще гад такой. Поискал в сети.

      Р.Варданян:""...Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно. Я благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе и миротворческие войска охраняют безопасность арцахцев. Считаю, что мандат нужно закрепить на период до тех пор, пока мы не будем готовы сами полноценно обеспечивать безопасность народа Арцаха .."".(с) Рубен Варданян, 1 сентября 2022 года.

      Еще вопросы? Это патриот и настоящий мужик. В отличие от Пашиняна.
      ----
      https://t.me/parallel95/57294
    4. Комментарий был удален.
    5. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 15:01
      0
      !! Азербайджан сообщил о гибели 192 военных в Нагорном Карабахе

      По данным азербайджанского Минздрава, еще 511 человек были ранены. 180 погибших были военнослужащими Минобороны, 12 — МВД. Среди гражданских один человек погиб, еще один получил ранение.

      !!! Если подсчитать, что за сутки так называемой «антитеррористической операции» Азербайджан потерял больше, чем терял в день (+/- 60 человек) в конфликте 2020 года на той же земле, то становится ясно – армяне Карабаха не собирались сдаваться просто так.

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев после завершения последнего конфликта признался, что если бы армянские бойцы не сложили оружие, то Баку «пошел бы до конца». Нет сомнений, что такие намерения были и у армян. Но тут «случился» Пашинян, который предательски сдал Арцах, обвинив в этом Россию.

      https://t.me/parallel95/57279
  2. HAM
    HAM Сегодня, 13:53
    +1
    Так какой же он "российский бизнесмен",без гражданства,от которого он отказался!?
    Человек без определённого места жительства,совести и чести...довыпендривался....
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 14:23
      -1
      ПЕЧЕНЬКИ ВМЕСТО САНКЦИЙ И НАБЛЮДАТЕЛИ ВМЕСТО ПРОКУРОРОВ: ЗАПАД ОКУЧИВАЕТ АРМЕНИЮ

      Здравия желаю, диванная армия!

      В свете военного захвата Арцаха Азербайджаном на Западе сложился радостный консенсус сразу по нескольким направлениям:

      • Все бросились помогать, но не напрямую беженцам из Арцаха, а транзитом через липкие ручонки Пашиняна. ЕС обещает 5 млн евро, Франция – 7 млн, США – 11,5 млн долларов, Швеция – 1,5 млн. Выдать печеньки – это классика. Но почему-то российские миротворцы, помогающие арцахцам с едой, жильем и лечением – это фу-фу-фу, а Запад, откупающийся своими еврами от вины в массовой депортации армян – это прям герои и спасители.

      • Затем, организаторы пражского сговора мечтают, что на саммите ЕС в Гранаде Алиев и Пашинян наконец подпишут некое соглашение об отсутствии взаимных территориальных претензий. Что вряд ли, ибо такое соглашение полностью закроет для Турции возможность претендовать на Зангезур.

      • Наконец, в США все хором заговорили о международной наблюдательной миссии в Карабахе, которую Алиев якобы согласился принять (со слов пресс-секретаря Белого дома Мэтью Миллера). Сами азербайджанцы пишут лишь о готовящемся визите в Карабах представителей офиса резидента-координатора ООН, аккредитованного в Азербайджане.

      Зачем нужны в НКР международные наблюдатели и за чем они намерены наблюдать? Руководитель Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр, вся в соплях и слезах, сказала вчера, посетив Сюник: «Необходимо выслушать истории людей». Она, видите ли, получала от очевидцев тревожные свидетельства о насилии в отношении мирного населения.

      Если бы Запад реально хотел расследовать военные преступления Азербайджана, то вел бы речь не о штатских наблюдателях с мандатом на выслушивание людей (если они еще останутся в Арцахе), а о начале расследования прокурорами МУС. Все остальное – исключительно «отмазка», политическое прикрытие для самих себя – дескать, мы сделали все возможное для того, чтобы остановить насилие. Никакой угрозы Алиеву эта миссия не принесет.

      А вторая цель – создать и укрепить корпус обвинений в адрес РМК. И здесь нет возражений ни у Баку, ни у Еревана.

      Поэтому с большой долей вероятности в ближайшем будущем миссия ЕС в Армении (EUMA) получит мандат и на работу в Арцахе.

      Вчера один участник встречи с Пауэр предложил ей или ввести санкции против Азербайджана, или убраться из Армении в свою страну.

      https://t.me/genshtabchat
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:53
    +3
    Когда я смотрю новости у меня когнитивный диссонанс smile Я абсолютно равнодушен к бегущим с Карабаха (они ведь так же с азербайджанцами поступали), потому, что параллельная картинка показывает репортаж с центральной Армении где Россия по их мнению источник бед, а на первом месте эмиссары из США. Кстати мечта этих бегущих с Карабаха перебраться в Россию, вот уж чего нельзя допускать.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:59
    +2
    был задержан российский бизнесмен,
    ....
    Осенью 2022 года он отказался от российского гражданства,

    Раз он отказался от российского гражданства, то он больше не российский бизнесмен, а неизвестно кто.
    Нечего лезть во внутренние дела Азербайджана, т.к. Армения официально считает Н.Карабах территорией Азербайджана.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:05
    0
    Экс-глава правительства Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными при попытке выезда в Армению
    . Что будет... вопрос политический, а значит может произойти что угодно.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:11
    +1
    laughing Решил приумножить, да не на ту кобылу поставил. Прямо радуюсь, вспоминая армянские "сендвич- панели"- кладка с двух сторон на четверть- кирпича по середке строительный мусор залитый бетоном (во время землетрясения в Спитаке, к гадалке не ходи, те же аборигенские технологии использовали!). Сколько ещё таких "бизнесменов" получат медаль "За освобождение России" (надеюсь)! sad
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:24
      0
      А вот Николай Стариков считает что карабахцев надо пригласить жить в Россию crying ....а про "технологии"-лично видел как строили СЕБЕ дом,приезжие из Карабаха один в один с Вашим описанием....так и живут,жалуются на постоянную сырость...
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:37
    0
    Осенью 2022 года он отказался от российского гражданства, чтобы стать государственным министром (главой правительства) Нагорного Карабаха.
    Странное решение, если изучить его биографию внимательно.
    также странным выглядит ситуация с его назначением и скорой отставкой с поста государственного министра Арцаха:
    Президент Арцаха Араик Арутюнян объяснил причины отставки Рубена Варданяна с поста государственного министра.
    Он отметил, что буквально через несколько дней после назначения Варданяна госминистром, Азербайджан начал блокаду республики, перекрыв Лачиснкий коридор.
  8. resident_again
    resident_again Сегодня, 14:55
    0
    "...Осенью 2022 года он отказался от российского гражданства..."


    Блин, почему же столь замечательному примеру не последовал миллиончик-другой его соплеменников из нашей многострадальной и сердобольной Матушки России?
  9. al3x
    al3x Сегодня, 15:01
    0
    От гражданства отказался - откажись от денег и собственности, которые по-любому до сих пор работают на него в России.