Экс-глава правительства Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными при попытке выезда в Армению

Сегодня на границе Азербайджана и Армении был задержан бизнесмен, в 2022-2023 гг. – глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Политический деятель пытался проехать в город Горис Сюникской области Армении. Но его задержали азербайджанские военные в то время, когда он собирался перейти мост Акари. Горис, как известно, стал местом прибытия большого количества армянских беженцев из Нагорного Карабаха. В их числе, как мы видим, мог оказаться и возглавлявший в ноябре 2022 – феврале 2023 гг. правительство НКР Рубен Варданян. Подробности о задержании политика пока неизвестны.
Рубен Варданян, которому в этом году исполнилось 55 лет, жил долгое время в Российской Федерации, занимался бизнесом. Осенью 2022 года он отказался от российского гражданства, чтобы стать государственным министром (главой правительства) Нагорного Карабаха. Но в этой должности он пробыл не столь долго, уже в феврале 2023 года он покинул свой пост.
Ранее стало известно, что азербайджанские власти собирались задержать целый ряд государственных и военных деятелей Нагорного Карабаха. Их могут привлечь к уголовной ответственности по ряду статей азербайджанского законодательства. Пока азербайджанская сторона не дает комментариев в связи с задержанием Рубена Варданяна.