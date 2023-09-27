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В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду два первых «Каракурта» для Тихоокеанского флота

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В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду два первых «Каракурта» для Тихоокеанского флота

Фото иллюстрационное



Два первых малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт", построенных для ТОФ, спущены на воду в Комсомольске-на-Амуре. Торжественная церемония прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Специалисты ССЗ провели спуск на воду двух первых "Каракуртов" для Тихоокеанского флота. Корабли выходили по очереди, сначала "Ржев", за ним "Удомля". Все дело в том, что оба корабля строили на одном стапеле. Относительно небольшие размеры позволили разместить их корма к корме. Как заявили на предприятии, теперь оба МРК встанут к достроечному пирсу, где их начнут готовить к проведению швартовных испытаний.

На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота

- сообщили в Минобороны.

Первую пару МРК для ТОФ под названием "Ржев" и "Удомля" заложили на Амурском ССЗ в один день - 1 июля 2019 года. В декабре того же года был заложен четвертый МРК, получивший называние "Уссурийск", а вот закладка третьего "Павловск" была перенесена на год из-за коронавируса и состоялась 27 июля 2020 года. Таким образом, четвертый МРК стал третьим, а третий - четвертым.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:55
    +1
    Отлично работают в Комсомольске на Амуре .Так бы другие работали.Судостроительная программа до 2035 г с " твёрдыми" гос и частными контрактами.На освободивщиеся места , будут заложены корветы пр.20385.После окончании серии сразу пойдут фрегаты( проект?).Радует ,что АСЗ сам построит спусковой док и транспортный самоходный док ,за место старушки " Зеи".Одно не понятно ,из 14 корпусов в строительстве сколько для ВМФ.2 каракурта точно, неизвестно сколько 20380.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:16
      0
      Отлично работают в Комсомольске на Амуре .Так бы другие работали.
      Скоро вся ОСК заработает как часы, т.к. в августе 2023 г. ОСК была передана в доверительное управление банку ВТБ. laughing
      «Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения», — перечисляет банкир.
      По его словам, практически все контракты ОСК с заказчиками убыточные, а вся отрасль судостроения все время «на подсосе государства». У корпорации, по данным Костина, отсутствует единая достоверная финансовая отчетность, и надо брать каждое предприятие и судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:03
        0
        GomunkulЕсть одно дополнение,жемчужина Балтийский завод передан в управление Россатома.Кириенко отличную команду отраслью подготовил.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:08
      0
      Строится 2 корвета 20380( Грозный, Бравый) и 4 корвета 20385( Буйный, Разумный, Быстрый, Ретивый).
  2. МеВеД
    МеВеД Сегодня, 13:58
    +1
    Хорошая новость! Оснастить ещё надводными и подводными беспилотниками надо.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 14:22
      0
      Оснастить ещё надводными и подводными беспилотниками надо.
      - 800тонные МРК? laughing
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:07
    +1
    ждём (!)
    окончания обновления мощностей Амурского ССЗ и долгожданную закладку фрегатов пр. 22350
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 14:15
      +1
      Я одного не пойму. На Дальнем открылся завод Звезда. При такой жесткой нехватке надводных кораблей для ТОФ, почему звезда занята строительством танкеров, а не кораблей 2 и 1 класса? Хотябы фрегаты 22350м. Хотя бы десятка полтора.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 14:21
        +1
        Видимо, потому что танкеры привезут денежки, которые пойдут на строительство фрегатов
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:26
          +2
          Цитата: parabyd
          танкеры привезут денежки, которые пойдут....
          Пойдут, пойдут...В карманы аллигархов ! what
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:27
        +1
        Цитата: PROXOR
        Я одного не пойму. На Дальнем открылся завод Звезда. При такой жесткой нехватке надводных кораблей для ТОФ, почему звезда занята строительством танкеров, а не кораблей 2 и 1 класса? Хотябы фрегаты 22350м. Хотя бы десятка полтора.

        Хотите забить достроечную стенку полутора десятками корпусов пр. 22350? wink
        Темп строительства кораблей определяют не деньги и не судостроители. А производственные возможности смежников. Как там у нас с "сатурновскими" ГТД для фрегатов? А со "звездовскими" редукторами? Что с "Полимент-Редутом" и прочим РЭО? А ещё хороший вопрос - а как у нас с противолодочными вертолётами для новых кораблей?
      3. Грица
        Грица Сегодня, 14:39
        +1
        Цитата: PROXOR
        Я одного не пойму. На Дальнем открылся завод Звезда. При такой жесткой нехватке надводных кораблей для ТОФ, почему звезда занята строительством танкеров, а не кораблей 2 и 1 класса? Хотябы фрегаты 22350м. Хотя бы десятка полтора.

        В Большом Камне на территории оборонного завода "Звезда" расширили территорию и строят судостроительный комплекс "Звезда". Там, по сути, два завода. Один старый, который продолжает ремонтировать АПЛ и новый, который строит гражданские танкеры и сам продолжает строиться и расширяться. Поэтому такая путаница. Изначально оговаривалось, что новый завод, который финансируется нефтяными и газовыми компаниями будет строить только гражданские суда - танкеры и газовозы. Старый так же продолжает работу в прежнем режиме, ремонтирует и утилизирует лодки



        на переднем плане (белые крыши) - эллинг и корпуса старого завода. А те розовые крыши - это новые корпуса нового отстроенного завода
      4. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:10
        0
        PROXOR.Наверно требования и технологии к военному судостроению и гражданскому несколько отличаются.
      5. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 15:12
        0
        Для того, что бы строить корабли 1 ранга, нужны не только стапели, но и деньги и мощности промышленности для поставки оборудования и вооружения.
  4. faiver
    faiver Сегодня, 14:32
    0
    непонятно зачем нужны Каракурты на ТОФе?
    В закрытых акваториях Каспия, Балтики и Черного моря эти малыши к месту, но здесь корабли повыше классом нужны