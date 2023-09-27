В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду два первых «Каракурта» для Тихоокеанского флота

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Два первых малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт", построенных для ТОФ, спущены на воду в Комсомольске-на-Амуре. Торжественная церемония прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
Специалисты ССЗ провели спуск на воду двух первых "Каракуртов" для Тихоокеанского флота. Корабли выходили по очереди, сначала "Ржев", за ним "Удомля". Все дело в том, что оба корабля строили на одном стапеле. Относительно небольшие размеры позволили разместить их корма к корме. Как заявили на предприятии, теперь оба МРК встанут к достроечному пирсу, где их начнут готовить к проведению швартовных испытаний.
На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота
- сообщили в Минобороны.
Первую пару МРК для ТОФ под названием "Ржев" и "Удомля" заложили на Амурском ССЗ в один день - 1 июля 2019 года. В декабре того же года был заложен четвертый МРК, получивший называние "Уссурийск", а вот закладка третьего "Павловск" была перенесена на год из-за коронавируса и состоялась 27 июля 2020 года. Таким образом, четвертый МРК стал третьим, а третий - четвертым.
Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.
Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.