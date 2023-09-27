В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду два первых «Каракурта» для Тихоокеанского флота

Фото иллюстрационное

На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота