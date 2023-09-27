В Саратовской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством

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На территории Саратовской области сегодня были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата с прикрепленным взрывным устройством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу региона.
Происшествие имело место на территории Калининского района региона. Сейчас на месте обнаружения обломков БПЛА работают специалисты оперативных служб, все подробности происшествия устанавливаются компетентными органами.
При падении беспилотника, судя по всему, никто не пострадал. О разрушениях на месте его падения также не сообщается. Известно, что украинские формирования ранее неоднократно атаковали территорию Российской Федерации с помощью беспилотной авиации. Предпринимались попытки атаковать цели и на территориях отдаленных от украинской границы российских регионов, включая Саратовскую область.
Обычно целями атак беспилотников, запускаемых ВСУ, являются объекты военной и гражданской инфраструктуры. Сейчас предстоит установить, что именно пытались атаковать с помощью БПЛА в Саратовской области. Кроме того, важно установить, откуда был запущен беспилотник – или с территории Украины, или с территории России находящимися на ней украинскими диверсантами. Над этим вопросом в настоящее время работают российские спецслужбы.