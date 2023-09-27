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Проект «Иванов»: Тяжелая судьба самолёта Поликарпова

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Проект «Иванов»: Тяжелая судьба самолёта Поликарпова

В 30-е годы прошлого столетия в СССР проходила программа под кодовым названием «Иванов», в рамках которой ведущие конструкторы страны должны были предложить свой вариант войскового самолета, способного выполнять функции разведчика и легкого бомбардировщика.


Наряду с И.Г. Неманом и П.О. Сухим в финал конкурса прошел Н.Н. Поликарпов.

Последний уже к середине 1936 года подготовил два проекта самолета – высокоплан и низкоплан, обозначенных одним индексом «Р», обозначавшим «разведчик».

В итоге, конструктор остановился на схеме низкоплан, на которой, собственно, сосредоточились все три участника конкурса.

После некоторой корректировки конструкции своего самолета под двигатель М-62, который на тот момент еще находился в разработке, Поликарпов уже в 1937 году представил полноразмерный деревянный макет будущей многоцелевой крылатой машины.

В целом, практически все озвученные разработчиком ТТХ: максимальная скорость 350-400 км/ч, потолок – 10 км, посадочная скорость до 95 км/ч и дальность полета 1500 км соответствовали заданию. По поводу последней, правда возникли некие «трения», так как по условиям программы она должна была достигать 2 тыс километров.

Между тем Поликарпову дали «добро» на строительство своего самолета, и 25 июля 1938 года был готов первый летный образец.

3 августа летчик-испытатель Томас Сузи впервые поднял детище Поликарпова в воздух. Однако уже в следующем полете при посадке у самолета было повреждено шасси. Машину отправили на завод для ремонта.

Уже через месяц «Иванов» Поликарпова вернулся на испытания. Однако недоработок по-прежнему оставалось много. Практически после каждого полета машину поднимали на козелки.

Тем не менее, со стороны летчиков оценка разведчика/легкого бомбардировщика была вполне положительной.

Самолет, с точки зрения пилотирования простой и производит хорошее впечатление в полете

- писал Томас Сузи в своем докладе.

В целом, данный самолет, возможно, был бы и доведен до ума, если бы не трагедия, случившаяся в середине декабря 1938 года – на новейшем истребителе Поликарпова И-180 разбился летчик-испытатель Валерий Чкалов. В последующие дни никто не решался выпускать в полет самолеты Поликарпова.

Образец многоцелевого самолета, созданного в рамке программы «Иванов» снова вернули на завод.

Чрез два месяца «Иванов» Поликарпова вернулся на испытания с новым двигателем М-63Р, который был изготовлен лишь в нескольких экземплярах.

Однако в марте 1940 года во время испытательного полета «капризный» М-63Р вышел из строя. Второй такой движок найти не удалось, и в апреле того же года на опытный образец самолета был установлен обычный М-63.

Впрочем, это уже было неважно. В серию пошел Су-2 П.О. Сухого, а детище Поликарпова отправилось на прикол до лучших времен, которые так и не наступили.

Использованы фотографии:
архивное фото
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3 комментария
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 17:33
    0
    А разве не в программе " Иванов " Родился Ил-2?
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 18:27
      +2
      А разве не в программе " Иванов " Родился Ил-2?


      Вообще, программа "Иванов", это программа по созданию боевого самолёта для мирного времени и Су-2 таковым и являлся. Машина должна была быть универсальной, чтобы на ней отрабатывать все виды боевого применения, а также подготовки лётчиков на класс.Потому кроме указателя поворота и скольжения, на приборной доске имелся авиагоризонт.
      К тому же, с достаточным запасом ресурса, чтобы служила подольше. Также было использовано много новшеств, как экранизация проводки, внедрение множества электрических исполнительных механизмов. Также не забыли о комфорте для экипажа.
      В силу этого самолёт получился довольно дорогостоящим, в 1,5-2 раза в зависимости от завода превосходил по стоимости СБ-2.
      Безусловно, пытались на его основе сделать и мобилизационный вариант, но не срослось.
      И только воспалённое воображение Резуна могло заявлять о серии в 100 000 штук.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:43
    0
    У Поликарпова были и другие интересные машины, которые были бы весьма полезны армии.
    Например ВИТ-2.
    К сожалению смерть Чкалова лишила Поликарпова сильного лоббиста и сторонника, схожего к самому Сталину.
    По И-180 уже было постановление о запуске, в серию, но Горьковский авиазавод провалил задание.