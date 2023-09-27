Проект «Иванов»: Тяжелая судьба самолёта Поликарпова

Самолет, с точки зрения пилотирования простой и производит хорошее впечатление в полете

В 30-е годы прошлого столетия в СССР проходила программа под кодовым названием «Иванов», в рамках которой ведущие конструкторы страны должны были предложить свой вариант войскового самолета, способного выполнять функции разведчика и легкого бомбардировщика.Наряду с И.Г. Неманом и П.О. Сухим в финал конкурса прошел Н.Н. Поликарпов.Последний уже к середине 1936 года подготовил два проекта самолета – высокоплан и низкоплан, обозначенных одним индексом «Р», обозначавшим «разведчик».В итоге, конструктор остановился на схеме низкоплан, на которой, собственно, сосредоточились все три участника конкурса.После некоторой корректировки конструкции своего самолета под двигатель М-62, который на тот момент еще находился в разработке, Поликарпов уже в 1937 году представил полноразмерный деревянный макет будущей многоцелевой крылатой машины.В целом, практически все озвученные разработчиком ТТХ: максимальная скорость 350-400 км/ч, потолок – 10 км, посадочная скорость до 95 км/ч и дальность полета 1500 км соответствовали заданию. По поводу последней, правда возникли некие «трения», так как по условиям программы она должна была достигать 2 тыс километров.Между тем Поликарпову дали «добро» на строительство своего самолета, и 25 июля 1938 года был готов первый летный образец.3 августа летчик-испытатель Томас Сузи впервые поднял детище Поликарпова в воздух. Однако уже в следующем полете при посадке у самолета было повреждено шасси. Машину отправили на завод для ремонта.Уже через месяц «Иванов» Поликарпова вернулся на испытания. Однако недоработок по-прежнему оставалось много. Практически после каждого полета машину поднимали на козелки.Тем не менее, со стороны летчиков оценка разведчика/легкого бомбардировщика была вполне положительной.- писал Томас Сузи в своем докладе.В целом, данный самолет, возможно, был бы и доведен до ума, если бы не трагедия, случившаяся в середине декабря 1938 года – на новейшем истребителе Поликарпова И-180 разбился летчик-испытатель Валерий Чкалов. В последующие дни никто не решался выпускать в полет самолеты Поликарпова.Образец многоцелевого самолета, созданного в рамке программы «Иванов» снова вернули на завод.Чрез два месяца «Иванов» Поликарпова вернулся на испытания с новым двигателем М-63Р, который был изготовлен лишь в нескольких экземплярах.Однако в марте 1940 года во время испытательного полета «капризный» М-63Р вышел из строя. Второй такой движок найти не удалось, и в апреле того же года на опытный образец самолета был установлен обычный М-63.Впрочем, это уже было неважно. В серию пошел Су-2 П.О. Сухого, а детище Поликарпова отправилось на прикол до лучших времен, которые так и не наступили.