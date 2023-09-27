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Канадский депутат потребовала отставки премьера Трюдо из-за чествования нациста в парламенте страны

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Канадский депутат потребовала отставки премьера Трюдо из-за чествования нациста в парламенте страны

За то, что ветеран воевавшей на стороне Гитлера дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько был встречен в палате общин Канады, как герой, взял на себя ответственность ее спикер Энтони Рота, а глава правительства Джастин Трюдо решил остаться в стороне и обвинять других. Данный инцидент является позором для страны, которая внесла свой вклад в победу над нацизмом.

Такое мнение прозвучало в выступлении члена канадской палаты общин Мелиссы Лантсман.

Канадский депутат потребовала отставки премьера Трюдо из-за чествования нациста в парламенте страны.

Как сообщает американская газета The New York Times, главу правительства Канады считают ответственным за инцидент и другие политики страны, в первую очередь, оппозиционные, а также ряд экспертов.

Так Лори Тернбулл, профессор университета Далхаузи, считает, что с уходом в отставку спикера Роты инцидент нельзя считать исчерпанным. По ее мнению, должно последовать также признание со стороны Трюдо в том, что произошло нечто «действительно ужасное».

Дело в том, что мы по-прежнему остаемся страной, которая заставила Зеленского аплодировать парню, боровшемуся за нацистов

- отметила эксперт из Канады.

Согласно канадскому законодательству, сам факт службы гражданина в рядах нацистского вооруженного формирования дивизии СС «Галичина» не означает, что он является военным преступником. Для его обвинения требуется привести конкретные доказательства совершения им злодеяний.
Использованы фотографии:
https://liberal.ca/
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9 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 14:12
    +1
    Дело в том, что мы по-прежнему остаемся страной, которая заставила Зеленского аплодировать парню, боровшемуся за нацистов

    Так а сам "добрый, улыбчивый, наивный" Зеленский парень нацистом не является что ли? Что Гунько, что Зеленский - одного поля ягоды. Так что парламент можно и без Гунько распустить только за приглашение Зеленского..
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:12
    0
    Когда возню устраивает оппозиция, поди пойми, чего они хотя и почему?
    Вариантов больше чем один... гадай, не хочу.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:15
      0
      Да,это мнение одного депутата.Расхожее с мнприем большинства в том гадюшнике
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: rocket757
      Когда возню устраивает оппозиция, поди пойми, чего они хотя и почему?
      Вариантов больше чем один... гадай, не хочу.

      В любом случае он прав. Трюдо с этим недобитком обделался по уши.
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 14:13
    0
    "остаемся страной, которая заставила Зеленского аплодировать парню, боровшемуся за нацистов"
    Наивная. Недо-гитлер Зе с этой нацистской сой прямо там в десны не сосался только потому, что потом придется коксом делиться. А вы- "заставили"
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:26
    0
    В Канаде просто громадная укро-диаспора, в основном потомки бежавших бандеровцев, это известно давно, никто и не скрывает, поэтому непонятно, чего все так удивились.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:30
    0
    Как по мне - гнать надо всех, кто аплодировал стоя. Видео есть, вычислить не проблема.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:32
    0
    Вывод делайте сами, где зеля, там гуано.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:45
    0
    мы по-прежнему остаемся страной, которая заставила Зеленского аплодировать парню, боровшемуся за нацистов

    Это нацист зеленский заставил верхушку Канады аплодировать недобитому фашисту.
    Еврей, аплодирующий гитлеровскому пособнику для того, что бы показать канадцам что он "борцун" с Россией, это повторение действия, которое совершил другой еврей по отношению с своему кормильцу, и которого звали Иуда.
    p.s. "Зеленский" скоро станет на Украине синонимом слова "Иуда".