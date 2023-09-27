Дело в том, что мы по-прежнему остаемся страной, которая заставила Зеленского аплодировать парню, боровшемуся за нацистов

За то, что ветеран воевавшей на стороне Гитлера дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько был встречен в палате общин Канады, как герой, взял на себя ответственность ее спикер Энтони Рота, а глава правительства Джастин Трюдо решил остаться в стороне и обвинять других. Данный инцидент является позором для страны, которая внесла свой вклад в победу над нацизмом.Такое мнение прозвучало в выступлении члена канадской палаты общин Мелиссы Лантсман.Канадский депутат потребовала отставки премьера Трюдо из-за чествования нациста в парламенте страны.Как сообщает американская газета The New York Times, главу правительства Канады считают ответственным за инцидент и другие политики страны, в первую очередь, оппозиционные, а также ряд экспертов.Так Лори Тернбулл, профессор университета Далхаузи, считает, что с уходом в отставку спикера Роты инцидент нельзя считать исчерпанным. По ее мнению, должно последовать также признание со стороны Трюдо в том, что произошло нечто «действительно ужасное».- отметила эксперт из Канады.Согласно канадскому законодательству, сам факт службы гражданина в рядах нацистского вооруженного формирования дивизии СС «Галичина» не означает, что он является военным преступником. Для его обвинения требуется привести конкретные доказательства совершения им злодеяний.