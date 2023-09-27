Военное обозрение
Войти Регистрация

Литва поставила Украине радиолокационное оборудование для слежения за морем

3
Литва поставила Украине радиолокационное оборудование для слежения за морем

Литва передала Украине партию радиолокационного оборудования для слежения за морской акваторией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства национальной обороны республики.


Глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Киеву неких радаров "морского наблюдения", поставку которых он анонсировал несколько дней назад в беседе с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Оборудование вошло в новый пакет военной помощи наряду с боеприпасами для гранатометов Carl Gustaf и "системами подрыва".

Эта помощь усилит возможности украинских военных по наблюдения за ситуацией на море для принятия решений по защите своих территориальных вод

- приводит Минобороны Литвы слова Анушаускаса.

Что за радиолокационное оборудование, его количество и характеристики не раскрываются "по соображениям безопасности". Отмечается, что поставка данного оборудования была согласована с Киевом, учитывая потребности и запросы украинских Военно-Морских Сил.

В Киеве уже отблагодарили Литву за такой подарок, а также выразили надежду, что Вильнюс продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. В Минобороны Литвы не преминули напомнить, что уже составили план по оказанию военной помощи Украине на 2024-2026 года, собираясь потратить на это аж 200 млн. долларов.

Стоит отметить, что Литва, хоть и отправляет относительно мелкие партии военной помощи, но является самым активным и преданным сторонником режима Зеленского. Литовское Минобороны проводит обучение украинских военнослужащих, правда, не известно чему, принимает раненых и проводит их реабилитацию, выделяет средства, но не свои, а из международных фондов. В общем, помогает всем, что попадает к ней из Евросоюза.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:22
    -1
    передаче Киеву неких радаров "морского наблюдения",
    РЛС "Дон", или "Наяда-5" wassat
  2. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:38
    0
    Вильно (по-польски), Вильня (по-белорусски), Вильна (по-русски)
    Княжество, сложившееся как государственно-политическое образование в XIII в., включало в себя в разное время различные части литовских, белорусских, русских территорий.
    Уже в 1811 г. население Вильны составляло около 56 тыс. жителей: город был третьим по величине городом (после Петербурга и Москвы) Российской империи.
  3. Garm
    Garm Сегодня, 14:51
    0
    Вот абсолютно непонятно, за каким х....ом, СССР, сохранял и развивал национальную идентичность трибалтийских вымиратов. Ну вот зачем было так делать?