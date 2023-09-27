Литва поставила Украине радиолокационное оборудование для слежения за морем

Эта помощь усилит возможности украинских военных по наблюдения за ситуацией на море для принятия решений по защите своих территориальных вод

Литва передала Украине партию радиолокационного оборудования для слежения за морской акваторией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства национальной обороны республики.Глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Киеву неких радаров "морского наблюдения", поставку которых он анонсировал несколько дней назад в беседе с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Оборудование вошло в новый пакет военной помощи наряду с боеприпасами для гранатометов Carl Gustaf и "системами подрыва".- приводит Минобороны Литвы слова Анушаускаса.Что за радиолокационное оборудование, его количество и характеристики не раскрываются "по соображениям безопасности". Отмечается, что поставка данного оборудования была согласована с Киевом, учитывая потребности и запросы украинских Военно-Морских Сил.В Киеве уже отблагодарили Литву за такой подарок, а также выразили надежду, что Вильнюс продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. В Минобороны Литвы не преминули напомнить, что уже составили план по оказанию военной помощи Украине на 2024-2026 года, собираясь потратить на это аж 200 млн. долларов.Стоит отметить, что Литва, хоть и отправляет относительно мелкие партии военной помощи, но является самым активным и преданным сторонником режима Зеленского. Литовское Минобороны проводит обучение украинских военнослужащих, правда, не известно чему, принимает раненых и проводит их реабилитацию, выделяет средства, но не свои, а из международных фондов. В общем, помогает всем, что попадает к ней из Евросоюза.